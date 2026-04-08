M Ở RỘNG HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN

Đội xe từ thiện được thành lập năm 2019. Nhờ các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, đội mua 2 chiếc xe ba gác tham gia các hoạt động thiện nguyện trong cộng đồng. Xe mua về được sơn dòng chữ "Từ thiện xã hội" như lời nhắc nhở giản dị về mục đích lan tỏa sự tử tế và hỗ trợ những phận đời kém may mắn.

Những chiếc xe ba gác mang dòng chữ “Từ thiện xã hội” lặng lẽ lăn bánh khắp các tuyến đường Ảnh: DUY TÂN

Thời gian đầu hoạt động, xe chủ yếu chở cây gỗ do người dân tặng để đóng quan tài từ thiện. Từ những chuyến xe chở gỗ, mỗi năm, đội hỗ trợ từ 160 - 170 quan tài và lo trọn gói khâu tẩm liệm, an táng cho người kém may mắn. Không dừng lại ở đó, đội còn cất nhà từ thiện cho hộ khó khăn. Mỗi năm có từ 4 - 10 căn được cất mới, phần lớn là nhà cây lá, trị giá hơn 20 triệu đồng/căn. Với nhiều gia đình nghèo, đó không chỉ là mái che mưa nắng mà còn là điểm tựa để bắt đầu lại cuộc sống.

Theo thời gian, tiếng lành đồn xa, từ vài lão nông ban đầu, đến nay đội có hơn 50 người tham gia, tuổi đời từ 30 đến hơn 70. Các hoạt động cũng không ngừng được mở rộng, như: chở củi cho lò hỏa táng, vận chuyển vật liệu cất nhà, vá đường, đắp lộ, hỗ trợ công việc nặng nhọc mà người dân nghèo khó tự xoay xở… Điều đáng quý là hầu hết chi phí hoạt động do các thành viên trong đội tự nguyện đóng góp; một phần nhỏ do người dân và nhà hảo tâm hỗ trợ.

M ONG NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG ĐỨT QUÃNG

Trong đội, mỗi thành viên đều là một câu chuyện đẹp: ông Huỳnh Văn Dưỡng (65 tuổi) gắn bó đều đặn với những chuyến xe nghĩa tình; ông Tám trại hòm, cái tên mộc mạc gắn với công việc đóng quan tài từ thiện; ông Lực Dương (51 tuổi) chuyên đảm nhận những phần việc nặng nhọc; ông Nguyễn Văn Đậm (70 tuổi) chưa bao giờ nề hà việc khó dù tuổi đã cao…

Mỗi xe chở củi miễn phí cho lò thiêu và xin cây đóng quan tài từ thiện có 2 thành viên Ảnh: DUY TÂN

Chia sẻ về hành trình của đội xe từ thiện, ông Huỳnh Văn Dưỡng, một trong những thành viên gắn bó từ những ngày đầu, cho biết: "Anh em trong đội đa phần là nông dân, người làm vườn, người làm thuê, chẳng ai khá giả. Thấy bà con nghèo quá, có người mất mà không đủ tiền lo hậu sự, tụi tôi không đành lòng. Vậy là rủ nhau góp sức, ai có xe thì chạy xe, ai có sức thì khiêng vác".

Theo ông Dưỡng, điều khiến các thành viên gắn bó lâu dài không phải là vật chất, mà là sự đồng lòng. Mỗi chuyến xe đi là thêm một phần việc thiện. Có hôm mưa gió, đường trơn, anh em trong đội vẫn đi cho kịp giờ mai táng. Làm riết rồi quen, không đi lại thấy thiếu thiếu.

Ông Dưỡng nói thêm điều ông và các thành viên mong mỏi nhất là đội xe tiếp tục được duy trì để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh hơn: "Tụi tôi già rồi, nhưng còn sức ngày nào thì còn làm. Chỉ mong có thêm người trẻ tham gia để những chuyến xe nghĩa tình này không bị đứt quãng".

Hình ảnh xe “từ thiện xã hội” trở nên thân thuộc với người dân Cần Thơ Ảnh: DUY TÂN

Chứng kiến và trực tiếp nhận sự hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Bảy (62 tuổi, ngụ P.Thuận Hưng) xúc động chia sẻ: "Nhà tôi hồi trước nghèo lắm, không có tiền thuê xe chở vật liệu cất nhà. Nhờ mấy chú trong đội xe từ thiện chở từng chuyến, phụ khiêng đồ nên gia đình mới có được căn nhà đàng hoàng. Ơn này tôi không bao giờ quên".

Ông Trần Văn Lộc (58 tuổi, ngụ P.Thuận Hưng) cho biết: "Mỗi lần có người mất mà gia đình khó khăn, mấy anh trong đội lại chở củi miễn phí tới lò thiêu. Họ làm âm thầm, không đòi hỏi gì. Ở xóm này, ai cũng quý và nể mấy chú".

Từ Thuận Hưng, những chuyến xe nghĩa tình ấy vẫn đang tiếp tục hành trình, nhắc nhớ rằng lòng tốt đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ, nhưng đủ sức lan tỏa lớn lao.