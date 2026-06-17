Những con số gây sốc sau cơn 'địa chấn'

49 cú sút nhưng không ghi nổi 1 bàn

Con số đầu tiên phản ánh rõ nhất sự bất lực của Tây Ban Nha là 49 cú sút và 2.500 đường chuyền liên tiếp không ghi nổi bàn thắng nào. Theo trang phân tích dữ liệu thể thao Opta, kể từ pha lập công cuối cùng vào lưới Nhật Bản tại World Cup 2022, đội tuyển Tây Ban Nha đã tung ra 49 cú dứt điểm và hoàn thành chính xác 2.500 đường chuyền nhưng vẫn chưa thể tìm thấy mành lưới đối phương. Một thống kê gần như không tưởng đối với đội bóng vốn được xem là biểu tượng của bóng đá kiểm soát.

Ferran Torres (7) và các đồng đội bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức kỷ luật của Cabo Verde ẢNH: REUTERS

Riêng trong trận gặp Cabo Verde, Tây Ban Nha cầm bóng tới 74 - 75%, tung ra 27 cú sút và có 7 lần đưa bóng trúng đích. Tuy nhiên, tất cả đều bị từ chối bởi hàng phòng ngự kiên cường và đặc biệt là thủ môn Vozinha. Đây cũng là trận đấu mà Tây Ban Nha có số cú sút nhiều nhất nhưng không ghi bàn tại World Cup kể từ trận hòa Paraguay 0-0 năm 1998.

Một con số khác khiến người hâm mộ Tây Ban Nha ngán ngẩm liên quan đến Mikel Oyarzabal. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 không chạm bóng trong 30 phút đầu tiên của một trận World Cup. Trong một đội bóng kiểm soát bóng gần như tuyệt đối, việc trung phong hoàn toàn "mất tích" là hình ảnh phản ánh rõ sự bế tắc của hệ thống tấn công Tây Ban Nha.

Ngược lại, Lamine Yamal lại trở thành điểm sáng hiếm hoi. Ngôi sao 19 tuổi chỉ được tung vào sân từ phút 71 nhưng vẫn thực hiện 5 pha rê bóng thành công, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân. Chỉ trong khoảng 20 phút xuất hiện, Yamal đã tạo ra sự đột biến mà các đồng đội không thể làm được trong hơn 1 giờ trước đó.

Cabo Verde tạo ấn tượng

Nếu Tây Ban Nha gây thất vọng, Cabo Verde lại tạo nên những thống kê mang tính lịch sử. Đáng chú ý nhất là việc đại diện châu Phi chỉ phạm đúng 1 lỗi trong suốt trận đấu.

Theo Opta, đây là số lần phạm lỗi thấp nhất của một đội tuyển trong lịch sử World Cup kể từ khi dữ liệu được ghi nhận đầy đủ từ năm 1966. Điều đó cho thấy kỷ luật đáng kinh ngạc của Cabo Verde. Họ phòng ngự số đông nhưng không đá rắn, không phá lối chơi bằng những pha phạm lỗi chiến thuật, mà chủ yếu dựa vào khả năng tổ chức đội hình và bọc lót không gian.

Nhân vật nổi bật nhất chắc chắn là thủ môn Vozinha. Ở tuổi 40, thủ thành kỳ cựu này thực hiện 7 - 8 pha cứu thua quan trọng tùy theo cách thống kê, qua đó trở thành thủ môn lớn tuổi nhất giữ sạch lưới trong trận ra mắt World Cup. Trước hàng loạt cú sút của Pedri, Ferran Torres, Merino hay Yamal, Vozinha vẫn đứng vững để giữ lại 1 điểm lịch sử cho Cabo Verde trong lần đầu tiên xuất hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Và đương nhiên, con số gây sốc nhất lại nằm ở bảng tỷ số. Tây Ban Nha sở hữu gần như mọi thứ: kiểm soát bóng, số cú sút, chỉ số xG (Expected Goals - Bàn thắng kỳ vọng: thống kê đo lường chất lượng của một cơ hội ghi bàn), số phạt góc và chất lượng nhân sự. Nhưng sau 90 phút, thứ duy nhất họ không có là bàn thắng. Còn Cabo Verde, đội tuyển lần đầu dự World Cup, đã rời sân với một trận hòa có giá trị chẳng khác nào chiến thắng.

Sau lượt trận đầu tiên, thay vì nói về ứng viên vô địch Tây Ban Nha, cả thế giới đang nhắc đến Cabo Verde và những con số tưởng như chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích World Cup.



