Thể thao SEA Games 33

Những cung bậc cảm xúc của điền kinh Việt Nam: Tự hào, tiếc nuối và cả vỡ òa...

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
12/12/2025 00:00 GMT+7

Chiều tối 11.12, trong ngày thi đấu đầu tiên của môn điền kinh tại SEA Games 33, các VĐV Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để mang về 2 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.

Điền kinh Việt Nam vui có buồn có

Cụ thể, điền kinh Việt Nam có thành tích rất tốt với 2 tấm HCV SEA Games (Hồ Trọng Mạnh Hùng - nhảy xa 3 bước, Bùi Thị Ngân - 1.500 m nữ), 1 HCB (Nguyễn Thị Khánh Linh - 1.500 nữ) và 3 HCĐ (Hà Thị Thu - 100 m nữ, Lương Đức Phước - 1.500 m, Lê Thị Cẩm Dung - ném đĩa). Bên cạnh dấu ấn về mặt thành tích, các VĐV cũng mang đến cho những người yêu điền kinh Việt Nam nhiều cung bậc cảm xúc.

Những cung bậc cảm xúc của điền kinh Việt Nam: Tự hào, tiếc nuối và cả vỡ òa...- Ảnh 1.

Tiếc nuối là cảm xúc đầu tiên. Ngần Ngọc Nghĩa, người giành HCB SEA Games 32 ở nội dung 100 m nam lại không thể vượt qua vòng loại

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những cung bậc cảm xúc của điền kinh Việt Nam: Tự hào, tiếc nuối và cả vỡ òa...- Ảnh 2.

Hoàng Dư Ý (bên phải) để lại tiếc nuối theo một cách khác

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những cung bậc cảm xúc của điền kinh Việt Nam: Tự hào, tiếc nuối và cả vỡ òa...- Ảnh 3.

Cô đã rất nỗ lực để vượt qua vòng loại 100 m nữ, nhưng rồi phải bỏ cuộc ở chung kết do chấn thương

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những cung bậc cảm xúc của điền kinh Việt Nam: Tự hào, tiếc nuối và cả vỡ òa...- Ảnh 4.

Cảm giác phấn khích dần xuất hiện khi Lương Đức Phước giành tấm HCĐ nội dung 1.500 m

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những cung bậc cảm xúc của điền kinh Việt Nam: Tự hào, tiếc nuối và cả vỡ òa...- Ảnh 5.

Cũng ở nội dung này, chúng ta cũng cảm nhận được sự tự hào, nhờ tinh thần chiến đầu quả cảm của Sầm Văn Đời. Anh dính chấn thương trong lúc thi đấu, nhưng vẫn nỗ lực lê những bước đau nhót, mệt nhọc về đích

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những cung bậc cảm xúc của điền kinh Việt Nam: Tự hào, tiếc nuối và cả vỡ òa...- Ảnh 6.

Để rồi khi hoàn thành nhiệm vụ, Đời lập tức nằm xuống vì không thể chịu cơn đau thêm nữa

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những cung bậc cảm xúc của điền kinh Việt Nam: Tự hào, tiếc nuối và cả vỡ òa...- Ảnh 7.

Sự hồi hộp, kịch tính được đẩy lên cao trào khi chứng kiến màn so tài giữa Bùi Thị Ngân (trái) và Nguyễn Khánh Linh ở chung kết nội dung 1.500 m nữ. Hai VĐV Việt Nam bỏ xa phần còn lại, liên tục so kè nhau từng chút một

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những cung bậc cảm xúc của điền kinh Việt Nam: Tự hào, tiếc nuối và cả vỡ òa...- Ảnh 8.

Những mét cuối cùng, Ngân vượt lên trên và giành HCV xứng đáng. Sau đó, 2 cô gái dành cho nhau cái ôm tình cảm

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những cung bậc cảm xúc của điền kinh Việt Nam: Tự hào, tiếc nuối và cả vỡ òa...- Ảnh 9.

2 cô gái rạng rỡ bên Quốc kỳ Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những cung bậc cảm xúc của điền kinh Việt Nam: Tự hào, tiếc nuối và cả vỡ òa...- Ảnh 10.

Hồ Trọng Mạnh Hùng cũng đầy tự hào khi giành HCV nhảy xa 3 bước

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những cung bậc cảm xúc của điền kinh Việt Nam: Tự hào, tiếc nuối và cả vỡ òa...- Ảnh 11.

Với Hà Thị Thu (giữa), cảm xúc lại như đồ thị hình sin

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những cung bậc cảm xúc của điền kinh Việt Nam: Tự hào, tiếc nuối và cả vỡ òa...- Ảnh 12.

Cô đã nỗ lực để về thứ 3 ở nội dung 100 nữ. Đây là nội dung khó cạnh tranh khi các đối thủ trong khu vực đều rất mạnh

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những cung bậc cảm xúc của điền kinh Việt Nam: Tự hào, tiếc nuối và cả vỡ òa...- Ảnh 13.

Vì thế, giành HCĐ đã là một thành công. Thu đứng chờ đợi kết quả, rồi lặng lẽ vào phía trong khi thấy BTC công bố mình về đích ở vị trí thứ 4

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những cung bậc cảm xúc của điền kinh Việt Nam: Tự hào, tiếc nuối và cả vỡ òa...- Ảnh 14.

Đây là bản kết quả ban đầu do BTC công bố

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những cung bậc cảm xúc của điền kinh Việt Nam: Tự hào, tiếc nuối và cả vỡ òa...- Ảnh 15.

Nhưng sau đó, BTC thay đổi. Thành tích của Thu vẫn như cũ, nhưng được đẩy lên vị trí thứ 3. Nguyên nhân là VĐV Philippines là Knott Marie, từ vị trí thứ 1 (11 giây 31) bị đẩy xuống xuống vị trí thứ 6 (11 giây 71). PV Thanh Niên đã liên hệ với BTC để tìm hiểu lý do và câu trả lời nhận được là "do lỗi kỹ thuật" của hệ thống.

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

