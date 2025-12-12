Những cung bậc cảm xúc của điền kinh Việt Nam: Tự hào, tiếc nuối và cả vỡ òa...

Chiều tối 11.12, trong ngày thi đấu đầu tiên của môn điền kinh tại SEA Games 33, các VĐV Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để mang về 2 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.
Điền kinh Việt Nam vui có buồn có
Cụ thể, điền kinh Việt Nam có thành tích rất tốt với 2 tấm HCV SEA Games (Hồ Trọng Mạnh Hùng - nhảy xa 3 bước, Bùi Thị Ngân - 1.500 m nữ), 1 HCB (Nguyễn Thị Khánh Linh - 1.500 nữ) và 3 HCĐ (Hà Thị Thu - 100 m nữ, Lương Đức Phước - 1.500 m, Lê Thị Cẩm Dung - ném đĩa). Bên cạnh dấu ấn về mặt thành tích, các VĐV cũng mang đến cho những người yêu điền kinh Việt Nam nhiều cung bậc cảm xúc.
