Những cung bậc cảm xúc của điền kinh Việt Nam: Tự hào, tiếc nuối và cả vỡ òa...

Nhưng sau đó, BTC thay đổi. Thành tích của Thu vẫn như cũ, nhưng được đẩy lên vị trí thứ 3. Nguyên nhân là VĐV Philippines là Knott Marie, từ vị trí thứ 1 (11 giây 31) bị đẩy xuống xuống vị trí thứ 6 (11 giây 71). PV Thanh Niên đã liên hệ với BTC để tìm hiểu lý do và câu trả lời nhận được là "do lỗi kỹ thuật" của hệ thống.

