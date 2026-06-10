Những đàn anh trên cả tuyệt vời: Mình có thể ướt nhưng thí sinh thì không

Họ sẵn sàng nhường áo mưa, che chắn cho thí sinh không bị ảnh hưởng, còn phần mình có bị ướt cũng không sao.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Thanh Đa (P.Bình Thạnh), THPT Hoàng Hoa Thám (P.Gia Định), THCS Lê Văn Tám (P.Bình Thạnh), từ khoảng 12 giờ trưa, các tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi đã có mặt, chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cùng tinh thần hăng hái hỗ trợ hết mình cho các thí sinh đến làm thủ tục kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cơn mưa đến bất chợt, ngoài dù và áo mưa, tình nguyện viên tận dụng mọi vật dụng để che chắn cho thí sinh khỏi bị ướt ẢNH: THẾ DUY

Tại điểm thi Trường THPT Thanh Đa, khoảng 20 tình nguyện viên nhanh nhẹn hướng dẫn các thí sinh và phụ huynh địa điểm gửi xe, che nắng và gửi những lời chúc nhằm động viên tinh thần đến các thí sinh.

Khi mưa bất chợt đổ xuống, không để thí sinh bị ướt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe trong 2 ngày thi sắp tới, các tình nguyện viên tức tốc lấy dù, áo mưa để che cho thí sinh. Với các bạn tình nguyện viên khi đi tiếp sức thì bản thân có thể bị ướt chút cũng không sao, nhưng thí sinh thì tuyệt đối không để bị ảnh hưởng.

Trần Thị Hồng Thắm, sinh viên ngành luật, Học viện Cán bộ TP.HCM, điểm trưởng Đội hình Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Thanh Đa, chia sẻ: "Trước đây khi trải qua kỳ thi, mình cũng được các anh chị tình nguyện viên tiếp sức, từ đó mình nung nấu mong muốn được được đi tiếp sức mùa thi như các anh chị. Đó cũng là động lực để mình tham gia chương trình này 2 năm liên tiếp".

Sự tiếp sức nhiệt tình cùng nụ cười rạng rỡ trên môi của các tình nguyện viên cũng phần nào giúp thí sinh bớt những căng thẳng ẢNH: THẾ DUY

Thắm cho biết 2 tiếng trước khi thí sinh đến điểm thi, cả đội hình tình nguyện viên phải có mặt, tham gia các công tác chuẩn bị, thực hiện các sản phẩm cầm tay, băng rôn, khẩu hiệu để cổ vũ các thí sinh.

Với tinh thần nhiệt huyết, năng động, Thắm cùng các tình nguyện viên đã hết mình tiếp sức cho thí sinh. "Hy vọng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, các bạn 2k8 sẽ bình tĩnh, tự tin, bứt phá, và vươn cao vươn xa để đạt được ước mơ của mình", Thắm gửi lời chúc.

Tại điểm thi Trường THCS Bình Lợi Trung, Vũ Thị Kim Ánh, sinh viên ngành sư phạm mầm non, Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, người đã gắn bó với chương trình tiếp sức mùa thi 3 năm liên tiếp, chia sẻ: "Mình mong muốn đồng hành với các em vượt qua những kỳ thi quan trọng như thế này. Những bất lợi về thời tiết sẽ không thể cản trở được tinh thần hỗ trợ thí sinh của tụi mình".

Dù thời tiết nắng hay mưa cũng không làm chùn bước sinh viên tình nguyện ẢNH: THẾ DUY

Với Trần Vũ Thảo Quyên, sinh viên ngành quản lý nhà nước, Học viện Cán bộ TP.HCM, việc khoác lên mình áo xanh tình nguyện trong mùa thi giúp Quyên có thể truyền tải năng lượng tích cực và cổ vũ tinh thần dành cho thí sinh. Quyên tâm sự: "Thời điểm trước, khi mình đi thi, các anh chị tình nguyện viên đã không ngại nắng, mưa. Hiện tại, mình cũng đã trở thành hình ảnh ấy, mình mong muốn góp chút sức nhỏ để truyền tải động lực đến các bạn thí sinh trong những ngày thi khá áp lực sau 12 năm đèn sách".

Cùng năng lượng với Quyên, Nguyễn Lê Kiều Vy, sinh viên năm nhất Học viện Cán bộ TP.HCM, chia sẻ: "Năm ngoái khi đi thi, mình được các anh chị tình nguyện viên truyền lửa, hỗ trợ rất nhiều trong kỳ thi. Vì thế, giờ đây khi đã là một sinh viên, mình cũng tham gia để tiếp sức cho các bạn có thêm động lực".

Ở ngay lần đầu tham gia chương trình, Vy năng nổ thể hiện tinh thần của tình nguyện viên tiếp sức, nhiệt tình che nắng, che mưa cho thí sinh, hướng dẫn phụ huynh và thí sinh địa điểm gửi xe, hỗ trợ thí sinh qua đường an toàn. Sự hỗ trợ bất chấp thời tiết của các tình nguyện viên cũng tiếp thêm tự tin để thí sinh an tâm trong kỳ thi quan trọng này.