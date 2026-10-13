Những điều cần cân nhắc khi mua điện thoại gập cũ

Năm 2026, dù công nghệ màn hình gập đã trở nên mỏng nhẹ và bền bỉ hơn, các dòng máy gập dạng quyển sách như iPhone Duo mới ra mắt vẫn duy trì mức giá đắt đỏ khoảng 2.000 USD. Điều này khiến việc tìm mua những thiết bị đã qua sử dụng trở thành lựa chọn hấp dẫn để trải nghiệm công nghệ mới với chi phí tiết kiệm.

Tuy nhiên, mỗi dòng máy lại xuống cấp theo cách khác nhau, đòi hỏi người dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng về bản lề, màn hình và thời gian cập nhật phần mềm trước khi xuống tiền. Dưới đây là những mẫu điện thoại gập nên chọn và nên cân nhắc khi mua hàng đã qua sử dụng.

Nên chọn những mẫu nào khi tìm mua điện thoại gập cũ? ẢNH: CHATGPT

Samsung Galaxy Z Fold7 mỏng nhẹ và cấu hình mạnh

Galaxy Z Fold7 đánh dấu bước lột xác lớn của Samsung với thân máy mỏng 4,2 mm khi mở ra và trọng lượng 215 gram, nhẹ hơn cả iPhone 18 Pro Max. Thiết bị sở hữu màn hình trong AMOLED QXGA+ 8 inch dạng giọt nước hạn chế lỗi hiển thị, tần số quét 120 Hz, chip xử lý Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ cùng cam kết hỗ trợ cập nhật Android 7 năm đến năm 2032.

Hệ thống camera của máy được nâng cấp với cảm biến chính 200 MP giàu chi tiết cùng ống kính tele 3x. Điểm hạn chế duy nhất là mức giá trên thị trường máy cũ vẫn còn khá cao, dao động quanh mức 1.000 USD cho một sản phẩm có tình trạng tốt.

Samsung Galaxy Z Fold6 sở hữu mức giá dễ tiếp cận

Dù ít thay đổi về ngoại hình khi ra mắt vào năm 2024, mẫu Z Fold6 hiện đã rớt giá khá nhiều, chẳng hạn người dùng có thể tìm mua trên nền tảng Swappa với giá chỉ khoảng 650 USD.

Bên trong máy vẫn là thông số phần cứng đáng gờm gồm chip xử lý Snapdragon 8 Gen 3 đáp ứng tốt các tựa game nặng, màn hình AMOLED 120 Hz và cam kết cập nhật Android đến năm 2031.

Dù vậy, kiểu dáng gập của máy vẫn tạo cảm giác dày như hai chiếc điện thoại ghép lại và bản lề chỉ đạt chuẩn IP48, dễ gặp nguy cơ nếu dính bụi bẩn.

Pixel 10 Pro Fold đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68

Pixel 10 Pro Fold giải quyết triệt để nỗi lo bụi lọt vào bản lề nhờ thiết kế gia công kín đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, dù phải đánh đổi với độ dày lên tới 5,2 mm khi mở. Thiết bị có giá cũ khoảng 800 - 900 USD trên Swappa, đi kèm giao diện trực quan hỗ trợ tính năng Magic Cue và chính sách cập nhật phần mềm 7 năm đến năm 2032.

Tuy nhiên, vi xử lý Tensor G5 vẫn bộc lộ hạn chế về hiệu năng đồ họa và chụp ảnh nhanh. Cụm ba camera chụp ảnh tĩnh đáng tin cậy nhưng khả năng quay video chưa thực sự mượt mà khi chuyển ống kính.

Pixel 9 Pro Fold với thân máy mỏng và camera tele 5x

Với mức giá khoảng 500 - 700 USD, Pixel 9 Pro Fold là phương án kinh tế hơn khi sở hữu độ mỏng 5,1 mm cùng màn hình Super Actua 8 inch 120 Hz sáng rõ. Máy được trang bị camera tele 5x linh hoạt và được hưởng chính sách hỗ trợ 7 năm cập nhật Android đến năm 2031.

Điểm trừ của thiết bị là chip Tensor G4 nhanh nóng và tụt pin nhanh khi chơi game trên màn hình trong. Ngoài ra, máy chỉ có chuẩn kháng nước IPX8 kết hợp bản lề bánh răng kiểu cũ, đòi hỏi người dùng kiểm tra kỹ bụi bẩn trước khi mua.

Hình ảnh Pixel 9 Pro Fold ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GOOD HOUSEKEEPING

Motorola Razr Ultra 2025 với màn hình ngoài 165 Hz

Mẫu máy gập vỏ sò năm 2025 của Motorola có giá cũ khoảng 500 USD, mang đến chip Snapdragon 8 Elite cùng màn hình ngoài AMOLED 4 inch tần số quét 165 Hz cho phép mở mọi ứng dụng. Thiết bị có bản lề titan chuẩn IP48, cụm camera kép 50 MP ban ngày sắc nét và nhiều tùy chọn chất liệu lưng theo bảng màu Pantone.

Tuy nhiên, người dùng cần cân nhắc chất liệu lưng Alcantara vì có thể xuống cấp nhanh hơn dạng vân gỗ. Ngoài ra, thiết bị chỉ được Motorola cam kết cập nhật phần mềm trong 3 năm, ít hơn khoảng 4 năm so với Samsung hay Google.

Samsung Galaxy Z Flip7 tối ưu thiết kế và màn hình phụ

Được Tech Advisor xếp hạng là điện thoại gập vỏ sò tốt nhất năm 2026, Z Flip7 có giá khoảng 600 USD trên Back Market nhờ thiết kế màn hình ngoài tràn quanh camera và màn hình chính LTPO AMOLED 6,9 inch 120 Hz mở phẳng. Máy có camera chính 50 MP thu sáng tốt, hỗ trợ chế độ DeX và chính sách cập nhật Android 7 năm.

Dù vậy, việc mở ứng dụng trên màn hình phụ còn nhiều bước phức tạp. Về hiệu năng, vi xử lý Exynos 2500 có điểm số thấp hơn Snapdragon 8 Elite trong các bài kiểm tra nhưng vẫn đáp ứng ổn định nhu cầu thường ngày.

Pixel Fold tụt hậu về hiệu năng và độ bền

Chiếc Pixel Fold đầu tiên từng gây chú ý nhờ màn hình ngoài rộng rãi và tấm nền OLED 7,6 inch, nhưng phần cứng hiện đã lỗi thời đáng kể. Vi xử lý Tensor G2 chỉ đạt điểm chuẩn ngang Snapdragon 6s Gen 4, máy nhanh nóng khi chơi game và sẽ kết thúc cập nhật Android lớn vào năm 2028.

Đáng chú ý nhất, thử nghiệm bẻ cong của kênh JerryRigEverything từng chỉ ra điểm yếu cấu trúc khi khung máy bị gãy đôi trước cả phần bản lề, biến đây thành thiết bị cũ cân nhắc mua.

Samsung Galaxy Z Fold4 tiềm ẩn lỗi bản lề

Mức giá khoảng 350 USD trên thị trường đồ cũ khiến Z Fold4 giống như một món hời với chip Snapdragon 8+ Gen 1 và khả năng quay video 8K. Dẫu vậy, máy đã dừng nhận các bản cập nhật Android lớn sau phiên bản Android 16.

Nguy cơ lớn nhất nằm ở cơ chế chổi quét bụi bên trong bản lề thế hệ cũ, nơi lớp keo dán có thể bong ra theo thời gian khiến lông chổi kẹt vào khớp xoay dẫn đến hỏng màn hình. Vì không thể kiểm tra lỗi này từ bên ngoài, người mua nên suy nghĩ khi lựa chọn model này.

Samsung Galaxy Z Fold4 đã quá cũ để lựa chọn ẢNH: SAMSUNG

Samsung Galaxy Z Flip5 nhanh chai pin

Dù sở hữu màn hình phụ 3,4 inch và bản lề giọt nước gập khít cùng chip Snapdragon 8 Gen 2, nhưng mẫu Z Flip5 cũ lại chịu sự suy giảm pin rõ rệt so với mức 5,5 giờ mở màn hình khi mới xuất xưởng. Người dùng máy cũ nhiều khả năng phải sạc ít nhất hai lần mỗi ngày khi sử dụng thông thường.

Bên cạnh đó, thiết bị chỉ đạt chuẩn kháng nước IPX8, camera chụp tối ở mức trung bình và sẽ dừng hỗ trợ hệ điều hành sau bản cập nhật Android 17.