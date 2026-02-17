Những điều thú vị về loài ngựa ít người biết đến

Ngựa nhồi bông được bày bán ở cửa hàng tại Chiết Giang, Trung Quốc trước tết Nguyên đán ảnh: reuters

Sau đây là những sự thật đầy thú vị và ít người biết về loài ngựa.

Loài vật gần như cả ngày đều...nhai

Bạn có biết loài ngựa dành đến 18 giờ trong ngày để ăn? Điều đó đồng nghĩa ngựa hầu như chỉ ngưng ăn khi ngủ.

Lý do đằng sau thói quen ăn không ngừng nghỉ là do cấu tạo sinh học của loài động vật này: ruột ngựa đặc biệt dài và dạ dày liên tục tiết axit, khiến việc ăn ít nhưng thường xuyên tốt hơn nhiều so với những bữa ăn lớn.

Trong tự nhiên, ngựa phải di chuyển trên phạm vi rộng để tìm đủ nguồn dinh dưỡng, vì vậy việc gặm cỏ kéo dài giúp chúng duy trì thể lực. Các nhà nghiên cứu còn cho rằng việc nhai liên tục giúp ngựa ổn định tâm trạng và tránh cảm giác căng thẳng.

Ngựa có thể ăn cả ngày ảnh: reuters

Tầm nhìn siêu ngầu gần như đến 360 độ

Loài ngựa có cặp mắt cỡ "siêu nhân"! Bạn có biết ngựa sở hữu đôi mắt lớn nhất trong số các loài động vật sống trên cạn, cho phép bảo vệ chúng trước bất kỳ kẻ săn mồi tiềm tàng nào.

Khi cúi đầu gặm cỏ, mắt ngựa gần như song song với đường chân trời, giúp chúng dễ dàng phát hiện chuyển động hoặc thay đổi ánh sáng xung quanh.

Nhờ cấu tạo đặc biệt này, ngựa có tầm nhìn gần 360 độ, dù vẫn tồn tại hai điểm mù: ngay phía trước và phía sau.

Đó là lý do tại sao mọi người thường được cảnh báo không nên đứng phía sau ngựa, vì bản năng của chúng là đá hậu, và phản xạ này có thể xảy ra chỉ trong 0,3 giây.

Ngựa có tầm nhìn gần như 360 độ ảnh: reuter

Ngựa non vài giờ sau khi sinh đã có thể chạy

Đây là năng lực giúp nâng cao khả năng sinh tồn của loài ngựa ở nơi hoang dã. Trong bối cảnh thế giới tự nhiên có nhiều hiểm nguy, khả năng sinh tồn của loài ngựa được hình thành ngay từ khi mới chào đời. Ngựa con có thể đứng dậy, di chuyển và thậm chí chạy chỉ vài giờ sau khi sinh.

Vào thời điểm mới lọt lòng, móng của ngựa sơ sinh được bao bọc bởi một lớp mô mềm gọi là "móng tiên", giúp bảo vệ cơ thể ngựa mẹ. Tuy nhiên, lớp mô nhanh chóng biến mất, cho phép ngựa con có thể sớm đứng dậy và di chuyển xung quanh, thậm chí còn có thể chạy vài giờ sau khi sinh.

Ngựa hoàn toàn có thể ngủ đứng

Bạn có biết loài ngựa có thể ngủ đứng? Ban ngày, hiếm khi nào có người nhìn thấy ngựa nằm xuống để ngủ. Một lần nữa đây là đặc điểm cho phép bảo vệ bản thân trước các loài săn mồi khác.

Chúng có thể khóa khớp chân để đứng thẳng trong lúc chợp mắt, và nằm xuống nếu cần giấc ngủ sâu. Trong điều kiện hoang dã, một con ngựa đứng trông hoặc ngủ đứng khi các con ngựa khác trong bầy nằm xuống để ngủ.

Ngựa hoàn toàn có thể ngủ đứng ảnh: reuters

Họ hàng gần nhất của ngựa là… tê giác

Nghe qua có vẻ khó tin nhưng họ hàng gần nhất còn sống của ngựa là tê giác và lợn lòi. Điều này vô cùng gây bất ngờ vì bề ngoài của 3 loài này chẳng có nét tương đồng.

Thế nhưng, chúng lại có cùng một tổ tiên cổ xưa. Chúng thuộc nhóm động vật móng guốc lẻ, tên khoa học là Perissodactyla, tức là di chuyển trên số ngón chân lẻ. Nhóm này đã tách ra khỏi các loài móng guốc chẵn như lợn và bò từ rất sớm trong quá trình tiến hóa.

Ngựa cũng thuộc họ Equidae, cùng nhóm với ngựa vằn, lừa và ngựa Przewalski – loài ngựa hoang dã thực sự duy nhất còn tồn tại đến ngày nay.