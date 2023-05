Những du học sinh Việt giỏi giang, xinh đẹp tại Hàn Quốc

C HÀNG NGHIÊN CỨU SINH NĂNG NỔ

Hiện đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành điện tử, viễn thông và máy tính tại Trường ĐH Quốc gia Hàng hải Mokpo (Hàn Quốc), Hoàng Văn Ái (29 tuổi) cho biết anh du học theo diện học bổng. Để đạt được điều này, Ái từng phải nỗ lực học tập để đạt được kết quả đứng top 3 (điểm GPA đạt 3.45/4) của ngành điện tự động tàu thủy tại Trường ĐH Hàng hải VN (Hải Phòng), cùng với điểm TOEIC 800.

Hoàng Văn Ái NVCC

Hoàng Văn Ái cho biết thời gian đầu sang Hàn Quốc đã gặp cản trở về ngôn ngữ, khí hậu thời tiết mùa đông rất lạnh và ẩm thực chưa hợp khẩu vị. Khó khăn về tài chính cũng khiến Ái phải đau đáu khi mọi thứ chi tiêu đều đắt hơn ở VN. Tuy nhiên, nghiên cứu sinh này đã vượt qua được thời gian khó khăn nhờ vào sự động viên của gia đình, bạn bè và những người đi trước trong cộng đồng du học sinh VN tại Hàn Quốc. Đặc biệt, nghiên cứu sinh này đã được các giáo sư hướng dẫn tạo điều kiện, chỉ bảo để hòa nhập và nhận được sự hiếu khách của người dân bản địa.

"Vào một ngày đông lạnh, mình đã trượt ngã trên một con dốc thoải bị đóng băng. Mình đã cố gắng đứng lên nhưng không thể vì tuyết trơn và không có giày chuyên dụng. May mắn, một anh trai người Hàn Quốc đi ngang qua đã tiếp cận và giúp đỡ mình. Hành động của anh ấy đã cho thấy tình cảm và sự quan tâm của người dân Hàn Quốc đối với người nước ngoài như mình", Hoàng Văn Ái kể lại.

Khi nói về tình yêu đối với xứ sở kim chi, anh cho biết rất thích đến đảo Jeju vì phong cảnh đẹp và món gà hầm sâm. Ngoài ra, tính cách thân thiện, hòa đồng và sự tôn trọng, giữ gìn nét đẹp truyền thống của người dân Hàn Quốc cũng khiến chàng trai này ngưỡng mộ.

N GƯỜI H ÀN Q UỐC DỄ THƯƠNG LẮM !

Sang Hàn Quốc từ năm 19 tuổi để theo học ngành ngôn ngữ Anh tại Trường ĐH Ngoại ngữ Hàn Quốc, Đào Thị Bích Phượng (23 tuổi, quê Thái Bình) cho biết từng có thời gian khó khăn trong việc giao tiếp tiếng Hàn. Theo nữ sinh này, thời gian học tiếng Hàn trước khi đi du học không nhiều nên phản xạ giao tiếp còn yếu, khi vào lớp học thì có phần thua sút bạn bè.

Đào Thị Bích Phượng

Nhờ chăm chỉ học tập mà hiện tại Phượng có thể hòa nhập tốt với cuộc sống ở Hàn Quốc, hiện tại nữ sinh này vừa đi học, vừa bán hàng trực tuyến cho một công ty chuyên về các sản phẩm công nghệ.

"Điều mình thích và ngưỡng mộ nhất ở người dân Hàn Quốc là văn hóa "nhanh nhanh". Thời gian đầu mình cảm thấy rất áp lực vì họ làm gì cũng rất nhanh, thậm chí cả việc đi lại trên đường. Mình làm việc cùng người Hàn lúc nào cũng bị nhắc nhở là làm nhanh lên. Nhưng khi đã quen với văn hóa này mình nhận ra bản thân đã rèn luyện được cách làm mọi thứ hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn. Có lẽ đó là lý do vì sao đất nước Hàn Quốc rất phát triển", Phượng chia sẻ.

Phượng cho biết cảm thấy yêu đất nước Hàn Quốc vì có những con người dễ thương, phong cảnh đẹp. Mọi người rất hòa đồng, hay an ủi, chia sẻ mỗi khi người khác gặp khó khăn.

Đ ẠT ĐƯỢC NHIỀU HỌC BỔNG GIÁ TRỊ

Sang Hàn Quốc từ đầu năm 2020, Vũ Thị Ngọc Anh (27 tuổi, quê Hải Phòng), nghiên cứu sinh tại Khoa Dược Trường ĐH Quốc gia Chungnam, cho biết thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn vì khác biệt văn hóa, nhớ gia đình… Theo Ngọc Anh, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc cũng như sự hiếu khách của người dân bản địa đã giúp cô vượt qua tất cả.

Vũ Thị Ngọc Anh

"Khi mình vừa đặt chân đến Hàn Quốc, việc di chuyển từ sân bay về trường phải đi bằng xe buýt kéo dài gần 3 tiếng khiến mình bị say xe. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra khi một người đàn ông Hàn Quốc tốt bụng đã chẳng ngần ngại mua thuốc chống say, giấy ăn, chai nước và đồng hành với mình suốt quãng đường dài. Sự giúp đỡ ấy không chỉ giúp mình vượt qua cơn say mà còn làm dịu đi cảm giác xa lạ, cô đơn khi mới đến một quốc gia mới và cũng khiến mình tin rằng không chỉ Hàn Quốc mà ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng có những người với tấm lòng tốt, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ", Ngọc Anh kể lại.

Sau 3 năm du học, nghiên cứu sinh này đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, điển hình ở học kỳ này Ngọc Anh liên tiếp nhận được 2 học bổng. Ngoài ra, Ngọc Anh còn tích cực tham gia nhiều phong trào, hoạt động xã hội.