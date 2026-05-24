Những đứa trẻ tên An và Ân

Một ngày giữa tháng 5, phóng viên Thanh Niên tìm về Mái ấm An Vũ (xã Đồng Tâm, TP.Đồng Nai), nơi nuôi dưỡng hàng trăm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt suốt gần 10 năm qua.

Sơ Maria Hoàng Thị Lụa (sơ Lụa), đại diện Mái ấm An Vũ, cho biết mái ấm được chính quyền địa phương cấp phép và hoạt động từ năm 2017. Gần 10 năm qua, mái ấm đã nuôi dưỡng 108 trẻ từ 0 đến 18 tuổi và hiện tại còn 57 em đang được cưu mang, nuôi dưỡng.

Sơ Lụa cùng những đứa trẻ mang họ của sơ, và cùng có tên An hoặc Ân ẢNH: HOÀNG GIÁP

Mỗi trẻ ở đây đều có những số phận, hoàn cảnh đặc biệt khác nhau. Có những trẻ mồ côi cha mẹ, ở với ông bà; có những trẻ bị bỏ rơi ngay khi vừa sinh ra, được các bác sĩ tại các bệnh viện hay chính quyền địa phương đưa tới; cũng có trẻ bị bỏ lại trước cổng mái ấm khi vẫn còn dây rốn; có hai chị em bị cha mẹ bỏ rơi trong vườn cao su, được những người đi cạo mủ cao su phát hiện... Cũng có những trẻ do gia đình quá khó khăn hoặc do cha mẹ vướng vòng lao lý, bị tuyên án tù mà không thể nuôi dưỡng được con.

Mái ấm An Vũ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hay có những trẻ do mẹ không được bình thường, đi lang thang, bị những người lạ xâm hại, sinh đến 3 đứa con và đều gửi vào mái ấm. Đặc biệt, có trường hợp sinh 3 trẻ kháu khỉnh, nhưng cũng bị mẹ bỏ rơi ngay khi sinh ra và được đưa đến Mái ấm An Vũ, mong được các sơ cưu mang, nuôi dưỡng.

Các bé ăn tập trung, sau đó tự dọn dẹp vào khu vực bồn rửa để các anh chị lớn hơn dọn rửa ẢNH: HOÀNG GIÁP

Rất nhiều trẻ đến mái ấm khi trên người không có giấy tờ tùy thân. Khi tiếp nhận, các sơ trở thành người giám hộ.

"Là người giám hộ nên các con đều lấy họ của sơ; còn tên, sơ đều đặt cho các con là An hoặc Ân, chỉ khác nhau tên đệm, với mong cầu cuộc đời của các con bình an và ơn trên sẽ tuôn đổ hồng ân xuống cho các con và tất cả mọi người", sơ Lụa nguyện ước.

Khu vui chơi do nhà hảo tâm trao tặng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, cho biết đa số trẻ ở Mái ấm An Vũ là trẻ em mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi. Có những cháu không có giấy tờ tùy thân, địa phương phối hợp với mái ấm hỗ trợ làm thủ tục khai sinh cho các cháu để các cháu đi học cũng như thủ tục pháp lý đối với nghĩa vụ của một công dân.

Từ những chuyến xe ngược xuôi xin gạo, muối

Nhớ lại thời gian đầu thành lập, khi mái ấm còn ít người biết đến, số lượng các bé được tiếp nhận ngày càng nhiều. Nguồn kinh phí để nuôi dưỡng các bé ngày càng hạn chế, có những thời điểm các sơ phải tự xoay xở, đi xin từng bữa ăn cho các con.

Cùng sinh hoạt chung, nhảy và hát những bài hát tập thể ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Ban đầu các sơ cũng vất vả lắm, khi mới thành lập mái ấm thì chưa được nhiều người biết tới. Các sơ phải chạy xe máy từ mái ấm tới TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh… để xin từng bữa gạo, bữa muối cho các cháu", sơ Lụa nhớ lại.

Đến nay, với sự chung tay, hỗ trợ và đồng hành từ các cấp chính quyền, hội, đoàn thể, Đoàn thanh niên, nhà hảo tâm…, các cháu bé ở đây không chỉ được chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập mà còn được phát triển năng khiếu. Hiện nay, ở mái ấm có phòng học nhạc, phòng y tế, phòng đọc sách, phòng máy vi tính, học tiếng Anh, khu vui chơi… giúp các bé được phát triển toàn diện và bù đắp phần nào những tổn thương, khó khăn đã phải trải qua.

Nhóm chị Nhàn (đội mũ) cùng các chị em mang thực phẩm đến trực tiếp nấu ăn cho các cháu bé tại mái ấm ẢNH: HOÀNG GIÁP

Em Y Biếu (15 tuổi), đã có 9 năm sống tại Mái ấm An Vũ, chia sẻ: "Ở đây tụi con được các sơ cho học trên trường, được tập chơi nhạc, chơi kèn, làm những thứ mà tụi con yêu thích. Khi rảnh rỗi, chúng con cũng giúp sơ chăm sóc, tắm và thay đồ cho các em".

"Ngoài đi học ở trên trường, tụi con còn được các sơ cho học năng khiếu như nhạc, nhảy, tiếng Anh, học những thứ mà mình thích. Các sơ cũng dạy bảo các con phải yêu thương nhau. Đối với chúng con, Mái ấm An Vũ như ngôi nhà thứ hai của mình và chúng con coi các sơ như người mẹ của mình", em Y My Nhan (15 tuổi), cũng có gần 9 năm được nuôi dưỡng tại Mái ấm An Vũ, bộc bạch.

Sơ Lụa bế trên tay cháu bé sơ sinh mới bị bỏ rơi trước cổng mái ấm 1 tuần trước đó ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Ngoài việc các cháu ăn uống khỏe mạnh, các sơ cũng mong các cháu được học hành để ít nhất khi trưởng thành, các cháu có một cái nghề nào đó. Nhu cầu các cháu muốn, các sơ tạo mọi điều kiện để các cháu học. Có những cháu bây giờ đã trưởng thành, học đại học, cao đẳng, lập gia đình và đã ổn định trong xã hội", sơ Lụa tự hào.

"Các bà sơ sẽ thay mặt cha mẹ ẵm các con"

Dù cách xa hơn 20 km, nhưng mỗi khi sắp xếp được công việc, chị Mai Thị Nho (phường Đồng Xoài, TP.Đồng Nai) lại cùng một số chị em trong nhóm thiện nguyện đến với Mái ấm An Vũ để nấu những bữa ăn cho các cháu bé tại đây. Hơn ai hết, là những người mẹ, các chị thấu hiểu những tổn thương và sự thiếu thốn hơi ấm gia đình của các cháu bé.

Hai cháu bé tại mái ấm giúp các sơ tắm, thay đồ cho các em nhỏ hơn ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Mấy chị em ở trong nhóm cũng thường xuyên đem thực phẩm, gạo, mắm muối lên hỗ trợ các sơ, góp một phần nhỏ cho các bé có một bữa ăn ấm cúng. Đến đây mình thấy các bé vẫn còn nhiều thứ cần được quan tâm hơn, để cho các bé có một mái ấm trọn vẹn", chị Nho nói.

Điều khiến mọi người bất ngờ là hiện nay mái ấm chỉ có 6 người thường trực, thường xuyên chăm sóc 57 trẻ từ 1 - 2 tuần tuổi đến 18 tuổi, nhưng các sơ vẫn duy trì được nền nếp trong ăn uống, học tập, sinh hoạt ngủ nghỉ của các cháu. Từ khu vực hành lang đến các phòng học, phòng ở, khu sinh hoạt chung đều được giữ sạch sẽ, ngăn nắp.

Ba đứa trẻ sinh 3 bị cha mẹ bỏ rơi được một chị lớn trong mái ấm đút ăn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nhiều bé chỉ mới 5 - 6 tuổi đã biết giúp các em nhỏ hơn thay tã, mặc quần áo. Các anh chị lớn hơn thì phụ giúp các sơ cho các em ăn, lau dọn phòng nơi mình ở, sinh hoạt...

"Các bé ngoan, người lạ tới là "dạ con chào cô, con chào chú", lúc về cũng "dạ con chào cô, con chào chú". Mặc dù ít người chăm, các cháu thì đông nhưng tôi thấy cơ sở vật chất và cách các sơ chăm rất là tốt, sạch sẽ", chị Phạm Thị Nhàn (ở phường Đồng Xoài) ấn tượng mỗi khi đến Mái ấm An Vũ tặng nhu yếu phẩm và nấu cơm cho các cháu.

Các cháu bé được học các loại nhạc cụ theo sở thích của mình ngay trong mái ấm ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong quá trình nuôi dưỡng, các sơ luôn dành tình yêu thương và nhắc nhở các con sống yêu thương mọi người, giúp đỡ những người yếu thế hơn mình, lớn lên trở thành người có ích cho xã hội.

"Cuộc sống của cha mẹ có lẽ chưa thích hợp để ẵm các con, các bà sơ sẽ thay mặt cha mẹ các con ẵm các con trong thời gian này, yêu thương các con nhiều hơn nữa. Các con cứ yên tâm, nếu sau này cha mẹ không về tìm các con thì đã có các sơ tiếp tục đồng hành để các con yên tâm lớn lên, và các con nhớ phải tốt với xã hội, với những người mà các con đã gặp", sơ Lụa luôn nhắc nhở các con.

Các cháu nhỏ trong lớp học tiếng Anh ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phó chủ tịch UBND xã Đồng Tâm Nguyễn Văn Hải cho biết: "Trong quá trình thành lập và hoạt động, Mái ấm An Vũ chấp hành rất tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính quyền địa phương. Trong các dịp lễ tết, tết thiếu nhi 1.6, địa phương cũng tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ các cháu đang sinh sống tại mái ấm".