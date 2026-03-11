Những huyền thoại nào sẽ đảm nhận vị trí trao giải tại Oscar 2026?

Từ những bất ngờ tiềm ẩn cho đến các khoảnh khắc gây bão mạng xã hội, Oscar 2026 đang được kỳ vọng sẽ là đêm trao giải đầy kịch tính. Trước khi chiếc phong bì đầu tiên được mở vào ngày 15.3, dưới đây là những câu hỏi đáng chú ý đang được nhiều người quan tâm trước thềm đêm trọng đại của Hollywood, theo tờ Gold Derby đưa tin ngày 10.3.

Sean Penn và Leonardo DiCaprio có xuất hiện?

Nếu bạn cảm nhận được thái độ khá thờ ơ của tài tử Sean Penn đối với mùa giải thưởng năm nay, thì bạn không phải người duy nhất. Nam diễn viên hiện được xem là ứng cử viên hàng đầu cho giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với bộ phim One Battle After Another.

Sean Penn từng tham dự lễ trao giải Golden Globe Awards, nhưng lại vắng mặt tại Critics Choice Awards, BAFTA Awards và SAG Awards, dù giành chiến thắng ở hai trong số các giải này.

Tương tự, bạn diễn chính của Sean Penn trong phim là Leonardo DiCaprio cũng không tham dự SAG Awards vì đang bận quay dự án mới cùng đạo diễn Martin Scorsese. Trang dự đoán giải thưởng Gold Derby cho biết đã liên hệ với ê kíp của bộ phim để xác nhận liệu Sean Penn và Leonardo DiCaprio có xuất hiện tại Oscar hay không, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Có lẽ khán giả sẽ chỉ biết câu trả lời vào ngay đêm trao giải.

Hình thức trao giải 'Fab Five' có quay trở lại?

Hình thức trao giải "Fab Five" - nơi 5 người từng giành tượng vàng Oscar ở cùng hạng mục sẽ trở lại sân khấu để tôn vinh các đề cử mới. Mô hình này lần đầu được áp dụng tại Oscar 2009 và được khán giả đặc biệt yêu thích.

Liệu format trao giải "Fab Five" có được tái áp dụng tại Oscar 2026? ẢNH: ABC

Công chúng đánh giá cao tính chân thực của hình thức này khi các huyền thoại điện ảnh trực tiếp chia sẻ cảm xúc dành cho từng đề cử thay vì đọc kịch bản chung chung. Dù vậy, hình thức này chỉ được sử dụng lại trong một số năm nhất định, gần đây nhất là năm 2025.

Nếu "Fab Five" trở lại năm nay, nhiều màn kết hợp thú vị có thể xảy ra, chẳng hạn Matthew McConaughey trao giải Nam chính cho Timothée Chalamet, Olivia Colman trao giải Nữ chính cho Jessie Buckley, hoặc Tim Robbins trao giải Nam phụ cho Sean Penn.

Huyền thoại nào sẽ trao giải Phim hay nhất?

Phim hay nhất được coi là hạng mục quan trọng số một của Oscar và thường được trao bởi những ngôi sao hoặc cặp đôi biểu tượng của Hollywood. Trong những năm gần đây, các nghệ sĩ từng đảm nhận vai trò này gồm Billy Crystal, Meg Ryan, Al Pacino, Harrison Ford, Lady Gaga và Liza Minnelli.

Meg Ryan và Billy Crystal tái ngộ tại lễ trao giải Oscar 2025 ẢNH: PENSKE MEDIA

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử Oscar xảy ra khi Warren Beatty và Faye Dunaway trao nhầm giải Phim hay nhất năm 2017 do nhận nhầm phong bì. Họ đã đọc tên La La Land, trong khi bộ phim chiến thắng thực sự là Moonlight. Một năm sau, cả hai quay lại sân khấu để trao giải cho The Shape of Water mà không gặp sự cố nào.

Lễ trao giải có mở màn bằng ca khúc 'Golden'?

Trong nhiều năm qua, Oscar thường khởi động chương trình bằng các màn trình diễn âm nhạc sôi động của những nghệ sĩ nổi tiếng như Justin Timberlake, Queen hay Ariana Grande.

Năm nay, sự chú ý đang đổ dồn vào ca khúc Golden từ bộ phim hoạt hình Kpop Demon Hunters, ứng cử viên sáng giá cho giải Ca khúc nhạc phim hay nhất. Bài hát này nhiều khả năng sẽ được biểu diễn trong chương trình, cùng với bài I Lied to You.

Huyền thoại âm nhạc Neil Diamond có xuất hiện cùng Hugh Jackman và Kate Hudson?

Bộ phim Song Sung Blue trở thành bất ngờ của mùa giải thưởng năm nay khi mang về nhiều đề cử lớn cho Kate Hudson và Hugh Jackman. Tác phẩm kể về ban nhạc Lightning & Thunder - một nhóm chuyên biểu diễn các ca khúc của huyền thoại âm nhạc Neil Diamond.

Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu chính danh ca Neil Diamond có xuất hiện tại Oscar để ủng hộ bộ phim hay không. Tuy nhiên, sức khỏe của ông vẫn là dấu hỏi, bởi nghệ sĩ 85 tuổi từng được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson vào năm 2018 và đã ngừng lưu diễn kể từ đó.

Những màn tái ngộ dàn diễn viên nào sẽ xuất hiện?

Những năm gần đây, Oscar thường gây chú ý khi tái hợp dàn diễn viên của các bộ phim nổi tiếng. Trước đó từng có các cuộc hội ngộ của dàn sao Juno, White Men Can't Jump, Twins hay When Harry Met Sally.

Năm nay, có thông tin cho rằng dàn diễn viên của Bridesmaids gồm Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy và Rose Byrne sẽ cùng xuất hiện trên sân khấu.

Ngoài ra, Billy Crystal và Meg Ryan cũng có thể tham gia một phần tưởng niệm dành cho đạo diễn nổi tiếng Rob Reiner, người qua đời vào tháng 12.2025.

Phim nào có thể lập kỷ lục số lượng Oscar?

Với 16 và 13 đề cử, hai bộ phim Sinners và One Battle After Another đều có cơ hội lập kỷ lục về số lượng tượng vàng.

Oscar 2026 sẽ là cuộc cạnh tranh "song mã" của Sinners và One Battle After Another ẢNH: WARNER BROS.

Hiện kỷ lục 11 giải Oscar đang được nắm giữ bởi 3 tác phẩm kinh điển gồm Ben-Hur, Titanic và The Lord of the Rings: The Return of the King.

Theo dự đoán của tờ Gold Derby, Sinners đang có lợi thế lớn hơn khi đứng đầu hoặc thứ hai trong 13 hạng mục đề cử.

Phim quốc tế có giành thêm giải ngoài hạng mục chính?

Trước khi danh sách đề cử được công bố vào tháng 1, nhiều người kỳ vọng năm 2026 sẽ là một mùa Oscar bùng nổ của điện ảnh quốc tế. Tuy nhiên, chỉ có hai phim vào danh sách Phim hay nhất là Sentimental Value và The Secret Agent.

Ngoài ra, các phim It Was Just an Accident, Sirât và Viva Verdi cũng nhận được một số đề cử khác.

Theo dự đoán hiện tại, nhiều khả năng các tác phẩm quốc tế sẽ chỉ giành chiến thắng ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc hoặc các hạng mục phim ngắn. Trong số đó, Sentimental Value được đánh giá có cơ hội cao nhất khi còn cạnh tranh ở các giải Nam phụ xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc.