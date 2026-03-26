Những khoảnh khắc xúc động trong buổi gặp mặt của Thủ tướng với thanh niên

Chiều 26.3, tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng và cán bộ đoàn tiêu biểu được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026).

Tham dự chương trình có Thủ tướng Phạm Minh Chính; bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, và các Bí thư T.Ư Đoàn: anh Nguyễn Tường Lâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Thủ tướng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn trẻ ẢNH: TUẤN MINH

Những khoảnh khắc xúc động

Buổi gặp mặt giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và cán bộ Đoàn xuất sắc năm 2026 đã diễn ra trong một không khí rất đặc biệt: vừa trang trọng, ý nghĩa, vừa tràn đầy hào hứng và sức sống thanh xuân.

Mở đầu chương trình, các đại biểu đã được nghe báo cáo của anh Bùi Quang Huy về các hoạt động của T.Ư Đoàn trong thời gian qua và kết quả 2 giải thưởng lớn của Đoàn. Các hoạt động đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Thủ tướng và các đại biểu hào hứng khi xem các bạn trẻ biểu diễn ẢNH: TUẤN MINH

Không khí buổi giao lưu "nóng" hơn khi âm nhạc vang lên. Sự thân thiện của Thủ tướng đã xóa nhòa khoảng cách giữa lãnh đạo và những đại biểu ưu tú của thế hệ trẻ. Những nghệ sĩ trẻ như Đức Phúc, Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi đã mang đến những giai điệu trẻ trung, hiện đại nhưng đậm đà bản sắc dân tộc.

Tiếng hô vang "hò là hò hố dô - made in Vietnam" hay giai điệu sôi động của "Bật tình yêu lên" đã khiến toàn thể hội trường cùng vỗ tay hòa nhịp. Thủ tướng mỉm cười, nhiệt tình cổ vũ cho các tiết mục văn nghệ.

Các nghệ sĩ trẻ Đức Phúc, Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi biểu diễn tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Bên cạnh những giây phút văn nghệ sôi nổi là những khoảnh khắc xúc động khi các bạn trẻ chia sẻ về hành trình cống hiến. Mỗi câu chuyện về khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học hay tình nguyện vùng biên giới đều thắp lên niềm tự hào dân tộc mãnh liệt.

Khát vọng của người trẻ

Tại buổi gặp mặt, tiến sĩ Đặng Thị Lệ Hằng (Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025) đã đánh giá cao các chính sách như Nghị quyết 57 và Nghị định 24 đã tháo gỡ nhiều rào cản trong đấu thầu, mua sắm thiết bị khoa học.

Tiến sĩ Hằng đề xuất Chính phủ cần hoàn thiện cơ chế tự chủ, cho phép linh hoạt điều chỉnh nội dung nghiên cứu để phù hợp thực tế. Đặc biệt, chị kiến nghị cần có cơ chế chấp nhận "sai số" trong khoa học và thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp qua mô hình "phòng lab mở".

Những ý kiến này nhằm giúp nhà khoa học trẻ phát huy tối đa năng lực, đóng góp thiết thực vào nền kinh tế tri thức quốc gia.

Tiến sĩ Đặng Thị Lệ Hằng bày tỏ ý kiến tại chương trình ẢNH: TUẤN MINH

Ca sĩ Phương Mỹ Chi (Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2025) đã chia sẻ những trăn trở và khát vọng sâu sắc về việc bảo tồn, phát huy âm nhạc dân tộc.

Cô khẳng định luôn khắc ghi lời dạy của Thủ tướng: "Quốc tế hóa văn hóa dân tộc và dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới" và coi đó là sứ mệnh của bản thân.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi chia sẻ những trăn trở và khát vọng của mình ẢNH: TUẤN MINH

Sau 13 năm theo đuổi nghệ thuật, Phương Mỹ Chi xem âm nhạc là cầu nối giúp giới trẻ hiểu và yêu hơn nguồn cội, minh chứng qua sự thành công của album Vũ trụ cò bay. Đặc biệt, sau khi đạt top 3 chương trình quốc tế Sing Seven Asia, cô bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào sức hút của bản sắc Việt trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, Phương Mỹ Chi nhấn mạnh rằng khát vọng đưa âm nhạc Việt vươn tầm thế giới cần sự đầu tư và đồng hành từ các cấp lãnh đạo thay vì chỉ nỗ lực đơn lẻ. Cô kiến nghị xây dựng một môi trường phát triển bền vững, chú trọng vào việc lưu trữ, nghiên cứu và có sự dẫn dắt từ các nghệ nhân, chuyên gia. Khi được nuôi dưỡng trên nền tảng vững chắc, người trẻ sẽ tự tin sáng tạo và mạnh dạn đưa văn hóa Việt Nam tỏa sáng khắp năm châu.

Tại buổi gặp mặt với Thủ tướng, anh Lương Thành Đức, Bí thư Đoàn xã đến từ Nghệ An, đã mang đến một câu chuyện đầy cảm hứng về tinh thần giữ gìn cội nguồn của người trẻ vùng cao. Là một cán bộ Đoàn gương mẫu, anh bày tỏ sự trăn trở trước thực trạng nhiều đoàn viên, thanh niên dần xa rời các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Anh Lương Thành Đức chia sẻ tại chương trình ẢNH: TUẤN MINH

Để hiện thực hóa quyết tâm bảo tồn nếp xưa, từ năm 2022, anh Đức đã chủ động phối hợp với các nghệ nhân mở lớp truyền dạy chữ Thái cổ và các làn điệu dân tộc cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Thành quả ngọt ngào là nhiều bạn trẻ từ chỗ xa lạ nay đã có thể đọc thông, viết thạo và tự tin tham gia các câu lạc bộ văn hóa.

Anh đề xuất gắn kết chuyển đổi số với văn hóa bản địa, đồng thời xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng dựa trên bản sắc dân tộc Thái. Điều này không chỉ giúp lưu giữ giá trị tinh thần mà còn tạo ra sinh kế, giúp bà con phát triển kinh tế ngay trên quê hương...

Các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh cùng Thủ tướng ẢNH: TUẤN MINH

Có rất nhiều ý kiến đã được các bạn trẻ chia sẻ và hiến kế tại buổi gặp mặt. Chương trình không chỉ là dịp để vinh danh, mà thực sự đã trở thành một ngày hội của niềm tin và khát vọng.

Khép lại chương trình, tinh thần "Tiên phong - Sáng tạo - Đoàn kết" như được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những gương mặt trẻ rời buổi gặp mặt với hành trang là sự kỳ vọng của Thủ tướng, sẵn sàng dấn thân để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.