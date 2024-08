Những khu nhà trọ an toàn, sạch sẽ, giá rẻ

Những khu trọ được nhiều sinh viên lựa chọn

Trần Văn Thiên (23 tuổi, đã ở khu trọ số 69/5, KP.Tân Hòa, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, Bình Dương, đối diện ký túc xá khu B, ĐHQG TP.HCM, được hơn 1 năm) cho biết: "Khu nhà trọ này rất an ninh, diện tích khoảng 21 m², có gác, giá thuê 2 triệu đồng/tháng, ở được hai người. Ngoài ra, phòng còn có cửa sổ khá thoáng, mát mẻ. Điện, nước được tính theo giá nhà nước, không thu phí giữ xe và wifi". Chủ khu trọ mà Thiên đang ở cho biết vẫn còn 4 phòng trống, sau tháng 8.2024 số phòng sẽ tăng lên vì có một số sinh viên dọn về quê.

Việc ổn định nơi ở tại TP.HCM giúp sinh viên an tâm hơn trong quá trình học NGUYỄN ĐIỀN

Vòng Châu Long, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM, đang ở trọ tại 300 Lý Thường Kiệt, P.Dĩ An, TP.Dĩ An với giá 1,8 triệu đồng/tháng/phòng. Long cho biết khu trọ khá an ninh, cổng sử dụng khóa vân tay và không sợ bị nóng vì có điều hòa. Người thuê trọ được miễn phí tiền nước, phí dịch vụ, gửi xe…, tiền điện là 3.000 đồng/kWh, wifi 100.000 đồng/phòng.

Nguyễn Thanh Nam, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TP.HCM, đang trọ tại 22 đường M1, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết: "Phòng trọ ở khu mình sống có giá từ 2 - 2,5 triệu đồng/tháng. Khu trọ rất an ninh, phòng rộng khoảng 20 m², cửa sổ phòng hướng ra đường nên rất thoáng. Ngoài ra, mình còn trồng cây xanh ở cửa sổ để tạo cảm giác thoải mái. Giờ giấc sinh hoạt tự do, đi làm thêm hay thức khuya học bài cũng không sợ làm phiền ai".

Khu nhà trọ ở C9 đường số 5, khu dân cư Lập Phúc, ấp 3, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè (TP.HCM), cũng là lựa chọn phù hợp cho tân sinh viên. Khu trọ cách Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Mở TP.HCM, Trường ĐH RMIT… khoảng 10 phút đi xe. Phòng trọ khu này có nhiều giá khác nhau: 1,2 - 1,5 - 2,2 - 2,7 triệu đồng/tháng. Phòng 1,2 và 1,5 triệu đồng/tháng sẽ phù hợp với những sinh viên thích sống một mình. Nếu muốn ở ghép thì phòng giá từ 2,2 triệu đồng/tháng sẽ phù hợp hơn vì rộng và có thêm ban công. Theo quan sát của người viết, khu trọ dùng khóa từ, nơi để xe tương đối rộng và thoáng. Tất cả phòng đều có cửa sổ thoáng, cầu thang rộng rãi. Khu trọ này không hỗ trợ điều hòa, máy giặt và nội thất.

Một phòng trọ tại C9 đường số 5, khu dân cư Lập Phúc, ấp 3, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè (TP.HCM) NGUYỄN ĐIỀN

Không gian trước dãy phòng trọ tại 75/8 Tân Lập, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An (Bình Dương) THÁI PHÚC

Đang sống tại khu trọ 25/5 Văn Cao, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú (TP.HCM), Ung Thị Kim Thơ, sinh viên Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II, cho biết: "Nếu ở 1 người thì giá là 2,1 triệu đồng, ở ghép 2 người sẽ phải đóng thêm 100.000 đồng, điện 3.800 đồng/kWh, tiền nước 100.000 đồng/người. Khu vực nấu ăn và trong nhà vệ sinh đều có cửa sổ nên rất thoáng".

Phòng trọ của Thơ đang ở rộng khoảng 20 m², có gác. Khu trọ còn có sân thượng dùng để phơi đồ và trồng cây xanh. Khu vực này gần công viên, nhà thuốc, cửa hàng tiện lợi… Thơ cho biết từ khu trọ di chuyển tới các trường như: Trường CĐ GTVT T.Ư III, Trường ĐH Công thương TP.HCM, Trường ĐH Văn Hiến… khoảng 10 phút chạy xe.

Giá cả phải chăng và nhiều tiện ích

Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đang sống tại khu trọ 75/8 Tân Lập, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, cho biết: "Mình thuê trọ với giá 2 triệu đồng/tháng. Phòng rộng khoảng 12 m², có gác, gạch men ốp đủ bốn bức tường nên rất vệ sinh. Khu trọ này chủ yếu cho sinh viên thuê và ở gần cửa hàng bách hóa, cây xăng và làng ĐH Quốc gia TP.HCM". Chủ trọ ở đây cho biết vẫn đang còn nhiều phòng trống cho tân sinh viên thuê từ đầu tháng 8.2024.

Phòng trọ tại 209/4/12A Nguyễn Văn Lượng, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM THÁI PHÚC

Đang trọ tại 209/4/12A Nguyễn Văn Lượng, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Nguyễn Thị Thu Vy, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết khu trọ phù hợp với tân sinh viên sống một mình hoặc ở ghép. Phòng giá 2,7 triệu đồng/tháng rộng khoảng 20 m², có kệ bếp, điều hòa và máy giặt sử dụng chung. Khu trọ miễn phí giữ xe, ra vào có vân tay, giờ giấc tự do, không chung chủ.

Theo khảo sát của người viết, khu Nhà trọ xanh, đường C7C, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM, rất phù hợp để tân sinh viên ở với giá 2,8 triệu đồng/tháng. Phòng có điều hòa, kệ bếp và gác. Các phòng tương đối rộng rãi khoảng 20 m², thoáng mát, có cửa sổ, an ninh đảm bảo, giữ xe bằng thẻ từ. Khu trọ cách Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn (Q.5), Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM (Q.5), ĐH Kinh tế TP.HCM (Q.10)... khoảng 15 phút chạy xe.

Nhiều năm ở khu trọ C7/1AM Phạm Hùng, P.5, Q.8, TP.HCM, Nguyễn Ngọc Yến Linh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, cho biết nơi đây phù hợp với tân sinh viên vì rất an ninh, giá phòng dao động từ 2,5 - 3,8 triệu đồng/tháng tùy vào diện tích. Phòng 2,5 triệu đồng có nhà vệ sinh riêng, kệ bếp, gác và điều hòa. Khu trọ sát bên Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn khoảng 150 m. "Sinh viên phải trả thêm các phí như điện 3.000 đồng/kWh, nước 16.000 đồng /m³ và phí giữ xe 200.000 đồng/tháng", Linh chia sẻ.

Theo khảo sát của người viết, khu trọ có hành lang rộng rãi, lối thoát hiểm, các phòng không có cửa sổ nhưng chỉ cần mở cửa chính là đủ thoáng.

Cẩn trọng khi tìm nhà trọ Anh Lê Nguyễn Nam, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, cho biết khi đi xem phòng trọ cần tìm hiểu kỹ thông tin, giá thuê, các điều khoản hợp đồng thuê, bao gồm: giá điện nước, thời gian thuê, thỏa thuận thời điểm tăng giá, việc sửa chữa, thay mới cơ sở vật chất… Anh Nam lưu ý để tránh bẫy lừa đảo "cò mồi" cho thuê trọ, tân sinh viên cần cảnh giác với các tổ chức, cá nhân môi giới có những hành vi như: đòi đặt cọc tiền phí giới thiệu, giả dạng người tốt giúp đỡ sinh viên rồi đòi tiền sau khi đưa đến nhà trọ; hoặc sau khi đặt cọc, chủ nhà trọ ràng buộc hợp đồng bởi những điều khoản vô lý, như: đóng phí sửa chữa nhà cửa hư hỏng, xuống cấp, tăng giá không cần báo trước, đóng cửa sớm và sinh viên không được vào nhà nếu quá giờ quy định, giá điện nước cao ngất ngưởng... Anh Nam cũng cho biết hiện nay Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM đã tiếp nhận hơn 1.000 chỗ trọ thuộc 300 địa chỉ và hệ thống 15 ký túc xá của các trường ĐH. Phần lớn mức giá trung bình từ 2,5 - 4 triệu đồng/tháng/phòng dành cho 2 - 3 người ở. Sinh viên có thể tham khảo tại: sac.vn/nha-tro/, ứng dụng app.sac.vn/nhatro, SV 360 và chuyên trang sukien.sac.vn/vlnt.