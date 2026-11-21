Sáng 21.11, tại khu vực Di tích Nhà Công quán (đặc khu Côn Đảo), Sở VH-TT TP.HCM phối hợp UBND đặc khu Côn Đảo tổ chức khai mạc Hội sách Côn Đảo năm 2026, với chủ đề Huyền thoại Côn Đảo và thông điệp "Giữ ký ức – gieo tri thức – lan tỏa giá trị". Chương trình do UBND TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chỉ đạo, hướng đến nuôi dưỡng văn hóa đọc, khơi dậy sự quan tâm đến lịch sử và ý thức gìn giữ di sản, nhất là trong thế hệ trẻ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết hội sách lấy cảm hứng từ tác phẩm Những lá thư thời chiến Việt Nam (NXB Chính trị quốc gia Sự thật), chọn những bức thư thời chiến làm mạch dẫn xuyên suốt không gian trưng bày và các hoạt động.

Ban tổ chức và đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội sách Huyền thoại Côn Đảo Ảnh: VŨ PHƯỢNG

Hội sách Côn Đảo năm 2026 với thông điệp "Giữ ký ức – gieo tri thức – lan tỏa giá trị" Ảnh: VŨ PHƯỢNG

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi (trái) trao tặng Tủ sách Lý luận chính trị cho đặc khu Côn Đảo Ảnh: VŨ PHƯỢNG

Theo ông, mỗi lá thư lưu giữ tình cảm, niềm tin, lý tưởng sống, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình, độc lập của một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc. Qua những câu chuyện riêng tư ấy, công chúng có thể hiểu hơn về con người và những năm tháng đã làm nên lịch sử.

Lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam, Sở VH-TT TP.HCM và khách mời tham quan hội sách Ảnh: VŨ PHƯỢNG

Buổi giao lưu "Thư viện Người – Những cuốn sách sống về lòng yêu nước" với sự tham gia của các cô, chú cựu tù chính trị Côn Đảo đặc biệt xúc động Ảnh: Nam Thương

Tinh thần này được thể hiện qua các không gian trưng bày sách, tư liệu, hình ảnh cùng những buổi giao lưu, tọa đàm và biểu diễn nghệ thuật. Ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh: "Di sản chỉ thực sự sống khi được hiểu, được trân trọng và trao truyền qua các thế hệ".

Một trong những hoạt động đáng chú ý của hội sách là chương trình giao lưu "Thư viện Người – Những cuốn sách sống về lòng yêu nước", với sự tham gia của các cựu tù chính trị Côn Đảo như Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Châu Văn Mẫn; bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.HCM; bà Trần Kim Cúc và bà Trần Thị Trúc Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Hội.

Những câu chuyện được kể từ chính trải nghiệm của người từng đi qua năm tháng tù đày đã mang đến góc nhìn chân thực về ý chí, lòng yêu nước và nghị lực của những người chiến sĩ cách mạng.

Học sinh Côn Đảo thích thú với các hoạt động trải nghiệm trong ngày hội sách với sự góp mặt của nhà văn Phương Huyền Ảnh: Nam Thương

Hội sách năm nay cũng giới thiệu tư liệu, hình ảnh về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hoạt động góp phần nhắc nhớ trách nhiệm tiếp tục tìm lại tên tuổi, quê hương và gia đình cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đưa ký ức Côn Đảo đến gần thế hệ trẻ

Bên cạnh các hoạt động trưng bày, hội sách tổ chức chương trình chuyển thể tác phẩm văn học Côn Đảo – lời gửi mai sau tại Di tích Trại Phú Hải và hoạt động trải nghiệm, lan tỏa "Tiết đọc sách" tại Trường tiểu học Cao Văn Ngọc (cơ sở 2).

Tại đây, học sinh được tham gia các hoạt động tìm hiểu kiến thức về sách, văn hóa đọc, tô màu và sáng tạo. Đặc biệt, hoạt động viết thiệp tặng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 tạo cơ hội để các em bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn qua những lời chúc do chính mình viết.

Theo ban tổ chức, việc lựa chọn chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo" nhằm tôn vinh lịch sử đấu tranh, tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của các thế hệ người Việt Nam vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, sách và hoạt động xuất bản tiếp tục phát huy vai trò lưu giữ, hệ thống hóa và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.