Phát động đợt hiến tặng tài liệu, sách và ra mắt tủ sách 'Huyền thoại Côn Đảo'

Sáng 23.4 tại Đường sách TP.HCM, trong khuôn khổ Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần 5 năm 2026, Hội Nhà báo Việt Nam (Văn phòng phía nam) phối hợp cùng Sở VH - TT TP.HCM, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức ra mắt tủ sách Huyền thoại Côn Đảo và phát động hiến tặng tài liệu, sách cho chương trình ý nghĩa này.

Theo Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi: "Tủ sách cộng đồng sẽ là một kho tàng học tập, bồi dưỡng tri thức và hun đúc lý tưởng, lòng tự hào dân tộc ẢNH: QUỲNH TRÂN

Tham dự buổi lễ có nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM; ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam cùng các cựu tù Côn Đảo, đại diện gia đình cựu tù Côn Đảo, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các cơ quan T.Ư và địa phương và các nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách, công chúng quan tâm sự kiện.

Tủ sách Huyền thoại Côn Đảo: bồi dưỡng tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn

Phát biểu tại lễ ra mắt tủ sách và thư viện số, đồng thời định hướng không gian đọc, đẩy mạnh phong trào khuyến đọc, Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi khẳng định: "Việc ra mắt tủ sách cộng đồng không đơn thuần là trao tặng nguồn tài liệu, mà còn là sự khởi đầu cho một không gian tri thức mở, nơi người dân, đặc biệt là các em học sinh, có thể tiếp cận tri thức một cách thuận lợi, sinh động và thiết thực. Tủ sách cộng đồng sẽ là một 'kho tàng học tập', góp phần bồi dưỡng tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn, hun đúc lý tưởng và lòng tự hào dân tộc".

Tiến sĩ - kiến trúc sư Hoàng Anh Tú (Trường đại học Kiến trúc TP.HCM) giới thiệu về không gian tủ sách cộng đồng ẢNH: QUỲNH TRÂN

Từ phải qua: nhà báo Trần Trọng Dũng, nhà báo Lê Hoàng và ông Nguyễn Ngọc Hồi nhận bảng trao tặng sách của các đơn vị xuất bản và phát hành ẢNH: QUỲNH TRÂN

Thông qua việc xây dựng tủ sách Huyền thoại Côn Đảo, Ban tổ chức còn mong muốn góp phần lan tỏa tri thức, giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; không chỉ góp phần lan tỏa giá trị của văn hóa đọc mà còn hướng đến việc bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của Côn Đảo - vùng đất thiêng liêng gắn với những huyền thoại bất tử của dân tộc.

Chương trình hướng đến mục tiêu xây dựng tủ sách Huyền thoại Côn Đảo với 500 tựa sách.

Quá trình triển khai thư viện số tại không gian này là một bước đi phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tri thức vượt qua giới hạn về không gian và thời gian. Thư viện số không chỉ bổ trợ cho tủ sách truyền thống mà còn tạo điều kiện để người dân, du khách dễ dàng tra cứu, học tập và trải nghiệm các giá trị văn hóa - lịch sử một cách hiện đại, tiện ích.

Đại diện các gia đình cựu tù Côn Đảo, đơn vị xuất bản và phát hành hiến tặng sách, tư liệu cho tủ sách, chụp ảnh lưu niệm với ban tổ chức cùng khách mời ẢNH: QUỲNH TRÂN

Với định hướng lâu dài, lãnh đạo Sở VH - TT TP.HCM cũng xác định việc phát triển các không gian đọc cần được triển khai theo hướng: gắn với đặc thù văn hóa, lịch sử của từng địa phương, từng không gian cụ thể; kết hợp hài hòa giữa sách in và tài nguyên số; tạo dựng môi trường đọc thân thiện, hấp dẫn, khuyến khích sự tham gia chủ động của cộng đồng; huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong việc hiến tặng sách, tài liệu, cùng góp phần làm giàu nguồn tri thức chung.

Ban tổ chức kêu gọi các cá nhân, nhà nghiên cứu, nhà xuất bản, nhà báo, tác giả và các tổ chức trong và ngoài nước chung tay đóng góp, làm phong phú nguồn tư liệu cho tủ sách Huyền thoại Côn Đảo, qua đó làm lan tỏa rộng rãi các giá trị lịch sử - văn hóa đến cộng đồng.