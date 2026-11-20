Gần 500 sinh viên lấp kín hội trường để thưởng thức vở kịch "Thành Thăng Long thuở ấy" diễn ra vào tối 19.11, tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Chương trình do CLB Sân khấu và Điện ảnh, Khoa Văn học và ngôn ngữ phối hợp cùng Đoàn kịch Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh tổ chức.

Rap, chèo làm mới cách kể chuyện lịch sử

Vở kịch "Thành Thăng Long thuở ấy" khai thác giai đoạn chuyển giao quyền lực giữa hai triều đại Lý - Trần, với nhân vật trung tâm là Lý Chiêu Hoàng - nữ hoàng duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Bên cạnh những biến động vương triều, tác phẩm tập trung khắc họa số phận, tâm lý và lựa chọn của các nhân vật như Trần Cảnh, Trần Thủ Độ, Trần Thị Dung và Thuận Thiên công chúa.

Đằng sau câu chuyện chính trị là những khát vọng hạnh phúc, tình yêu, trách nhiệm và sự hy sinh. Qua đó, lịch sử không chỉ được tái hiện bằng các sự kiện mà còn hiện lên qua những giằng xé nội tâm và số phận con người trước thời cuộc.

Phân đoạn vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh) gả công chúa Lý Chiêu Hoàng - vợ cũ của mình, cho thủ lĩnh Lê Phụ Trần ẢNH: B.T.C

Chăm chú theo dõi vở diễn, Phạm Kim Hưng, sinh viên năm 3 ngành Úc học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết ấn tượng nhất với nhân vật Lý Chiêu Hoàng. Hưng chú ý đến cách diễn viên thể hiện những chuyển biến tâm lý của nhân vật qua từng giai đoạn cuộc đời.

Từ một cô gái trẻ nhanh nhẹn, có phần ương bướng, mang nhiều khát vọng, Lý Chiêu Hoàng dần trưởng thành sau những biến cố, thấu hiểu trách nhiệm với đất nước và chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân vì lợi ích chung. Theo Hưng, đây là tuyến phát triển nhân vật được xây dựng khá trọn vẹn. "Qua 145 phút, mình cảm thấy tính cách và phẩm chất của nhân vật đã được thể hiện rất trọn vẹn", Hưng chia sẻ.

Bên cạnh nội dung, điểm nhấn của vở diễn còn là sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Nhân vật người chép sử được thêm vào và xây dựng theo hai hình thức thể hiện riêng biệt: người chép sử già sử dụng lối hát chèo, trong khi người chép sử trẻ thể hiện bằng rap.

NSND Hoàng Yến, Giám đốc Nhà hát Thế Giới Trẻ (Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), kiêm diễn viên đảm nhận vai Lý Chiêu Hoàng, cho biết ý tưởng đưa rap vào vở diễn được hình thành từ năm 2020, khi rap phổ biến hơn trên truyền hình. Sự kết hợp giữa rap và chèo nhằm tạo cảm giác gần gũi với người trẻ nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống.

Ngoài ra, không gian sân khấu cũng được thiết kế theo hướng tối giản nhưng linh hoạt. Những chiếc cầu thang xoay, thành quách và bức tường thành có thể thay đổi vị trí, tạo nên các chiều không gian khác nhau theo diễn biến câu chuyện.

Những góc khuất phía sau trang sử

Sau buổi diễn, phần giao lưu giữa ê-kíp và khán giả tiếp tục thu hút sự quan tâm của sinh viên. Chia sẻ về quá trình đưa lịch sử lên sân khấu, NSND Hoàng Yến cho biết ê-kíp luôn thận trọng trong quá trình lựa chọn và dàn dựng tác phẩm lịch sử.

Những kịch bản được đưa lên sân khấu đều trải qua quá trình thẩm định và đạt giải thưởng cấp quốc gia. Tuy nhiên, sự cẩn trọng với chất liệu lịch sử không đồng nghĩa với việc chỉ tái hiện quá khứ theo lối kể chuyện một chiều. Người làm sân khấu vẫn cần tìm tòi phương thức thể hiện mới để tác phẩm có thể tiếp cận nhiều đối tượng khán giả, nhất là học sinh, sinh viên.

Sinh viên giao lưu với các diễn viên trong đoàn kịch ẢNH: KHÁNH LINH

Ở góc nhìn của người trẻ, Phạm Kim Hưng cho rằng việc tái hiện lịch sử bằng hình ảnh và âm thanh trên sân khấu giúp người xem dễ hình dung, cảm nhận câu chuyện hơn so với việc chỉ tiếp cận qua sách vở. Tuy nhiên, theo Hưng, quá trình nghệ thuật hóa lịch sử cũng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để tránh làm sai lệch những giá trị và sự kiện lịch sử.

Nữ sinh mong muốn những chương trình văn hóa, lịch sử tương tự được tổ chức thường xuyên hơn tại các trường đại học, cơ sở giáo dục. "Chúng ta vừa là người thưởng thức và vừa là người phát triển nó", Hưng chia sẻ và bày tỏ vai trò của người trẻ trong việc thưởng thức, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử.