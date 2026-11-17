Gắn giảng dạy kiến thức với các hoạt động trải nghiệm

Chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2011 - 2012 với 12 lớp, sau 15 năm, Trường THCS Lý Thường Kiệt đã phát triển với quy mô 65 lớp, có khoảng 3.000 học sinh (HS), và từng bước xây dựng môi trường học tập gắn việc giảng dạy kiến thức với các hoạt động trải nghiệm.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường THCS Lý Thường Kiệt luôn đồng lòng trong công tác giáo dục và chăm sóc học sinh ẢNH: L.T.K

Bên cạnh chương trình chính khóa theo quy định của Bộ GD-ĐT, nhà trường tổ chức nhiều sân chơi học tập, văn hóa và thể thao. Trong đó, ngày hội STEM - KNS, hoạt động giới thiệu sách, hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn tạo thêm cơ hội để HS tìm hiểu kiến thức, trình bày ý tưởng và phát huy khả năng thực hành, sáng tạo.

Thông qua các hoạt động này, HS được rèn kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và vận dụng kiến thức đã học. Đây cũng là những nội dung được giáo viên chú trọng khi áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong lớp.

Giáo dục kỹ năng sống được nhà trường lồng ghép qua các hoạt động về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chương trình ngày hội STEM - KNS, tiếng Anh với người nước ngoài, góp phần đưa những kiến thức gần gũi với đời sống đến HS bằng hình thức tương tác.

Các buổi sinh hoạt dưới cờ, hội thi nghi thức Đội và hoạt động tìm hiểu truyền thống lịch sử dân tộc, kết hợp với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được duy trì, gắn hoạt động tập thể với giáo dục ý thức trách nhiệm cho HS.

Phong trào thể dục thể thao cũng là một trong những hoạt động nổi bật của trường nhằm khuyến khích HS rèn luyện sức khỏe và tham gia thi đấu; trong đó bóng ném, kéo co là môn thể thao đạt thành tích cao tại các giải cấp cụm và thành phố.

Nhà trường và gia đình kết nối cùng chăm sóc HS

Sân trường rộng, có cây xanh và không gian sinh hoạt ngoài trời là điều kiện để trường tổ chức các hoạt động vận động, giao lưu tập thể. Bên cạnh hệ thống phòng học, trường có các phòng chức năng như tin học, mỹ thuật, y tế và thư viện, phục vụ việc học tập, chăm sóc sức khỏe HS.

Học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt hứng thú tham gia các hoạt động STEM-KNS ẢNH: L.T.K

Trong giảng dạy, giáo viên được khuyến khích sử dụng máy chiếu, ti vi và bảng tương tác để tăng tính trực quan, hỗ trợ HS tham gia bài học. Đội ngũ giáo viên thường xuyên tham gia tập huấn chuyên môn, đổi mới phương pháp tổ chức lớp học theo hướng phát triển tư duy và kỹ năng cho người học.

Sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình được thực hiện thông qua các cuộc họp phụ huynh đầu năm, giữa kỳ và việc cập nhật thông tin trên trang Quản lý nhà trường, Zalo. Các hoạt động như ngày hội STEM - KNS, hội trại truyền thống, các chuyên đề cũng tạo thêm cơ hội để phụ huynh đồng hành với nhà trường.

Trong định hướng phát triển, Trường THCS Lý Thường Kiệt chú trọng bổ sung các không gian phục vụ giáo dục STEM, thực hành thí nghiệm, truyền thông; tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng công nghệ số, nghiệp vụ cho giáo viên.

Nhà trường đồng thời hướng đến mở rộng hoạt động rèn kỹ năng, thể chất và sáng tạo, duy trì và phát triển mô hình bán trú khi điều kiện cho phép, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của HS.