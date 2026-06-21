Những làng quê 'vụt sáng' thành… phim trường

L ÀNG QUÊ LÊN MÀN BẠC

Những năm gần đây, nhiều vùng quê Quảng Trị vốn yên ả, thậm chí ở tận trong rừng, bỗng trở thành "tọa độ điện ảnh" của các đoàn phim trong và ngoài nước. Từ phim Việt (gồm các dự án đã ra mắt hoặc đang trong quá trình sản xuất) như Người bất tử, Truyền thuyết về Quán Tiên, Thám tử Kiên: Lời nguyền Hoàng Kim đến dự án Bollywood SILAA hay bom tấn Hollywood Kong: Skull Island đã và sẽ đưa hình ảnh Quảng Trị xuất hiện trên màn ảnh.

Những vùng quê bình yên ở Quảng Trị đã đi vào màn ảnh ẢNH: THANH LỘC

Không phải ngẫu nhiên mà các nhà làm phim tìm đến vùng đất này. Bởi Quảng Trị sở hữu gần như đầy đủ các dạng địa hình đặc sắc: biển, rừng nguyên sinh, hệ thống hang động kỳ vĩ, sông suối, những thung lũng biệt lập và các làng quê còn giữ được vẻ nguyên sơ hiếm thấy. Đặc biệt, nhiều bối cảnh vẫn giữ nét hoang dã tự nhiên, rất phù hợp với các bộ phim phiêu lưu, kỳ bí hoặc chiến tranh.

Với phim Việt, năm 2018, đạo diễn Victor Vũ chọn hệ thống hang động Tú Làn ở xã Kim Phú, bãi biển Đá Nhảy ở xã Bắc Trạch cùng nhiều địa điểm khác để thực hiện hơn 70% bối cảnh phim Người bất tử. Đây cũng là phim Việt đầu tiên quay sâu trong hệ thống hang động ở Quảng Trị. Những cảnh quay tại hang Hung Ton, hang Chuột hay thung lũng Tổ Mộ tạo nên không khí huyền bí cho tác phẩm. Núi đá vôi, rừng nhiệt đới, suối xanh và những khoảng không mờ sương của Tú Làn đã trở thành một phần quan trọng trong ngôn ngữ điện ảnh của bộ phim.

Trong bức thư tay cảm ơn ông Nguyễn Châu Á (Tổng giám đốc Oxalis Adventure, đơn vị vận hành khai thác nhiều tour du lịch hang động ở Quảng Trị), đạo diễn Victor Vũ viết: "Được ghi hình trong những cửa hang tuyệt đẹp tại Quảng Bình (nay là Quảng Trị - PV) là một kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời làm phim của Victor".

Một năm sau, bộ phim Truyền thuyết Quán Tiên tiếp tục đưa hình ảnh Quảng Trị lên màn ảnh với bối cảnh thung lũng Ha Ma Đa và hang Trạ Ang (thuộc địa bàn xã Phong Nha hiện nay). Bộ phim tái hiện không khí chiến trường Trường Sơn khốc liệt giữa rừng già nguyên sinh, nơi từng gắn với tuyến đường 20 Quyết Thắng huyền thoại. Đoàn phim gần 100 người đã ăn ngủ giữa rừng suốt nhiều ngày để ghi hình. Những dòng sông ngầm xanh biếc trong hang Trạ Ang hay cánh rừng già Ha Ma Đa hiện lên vừa thơ mộng vừa dữ dội, góp phần tạo chiều sâu cho bộ phim về đề tài chiến tranh.

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị và Vườn Phong Nha - Kẻ Bàng thăm, tặng quà cho đoàn làm phim Thám tử Kiên: Lời nguyền Hoàng Kim hồi tháng 4 vừa qua ẢNH: THANH LỘC

Đến năm 2026, đạo diễn Victor Vũ quay trở lại Quảng Trị với dự án Thám tử Kiên: Lời nguyền Hoàng Kim đang trong quá trình sản xuất. Trong gần 1 tháng, ê kíp khoảng 150 người ghi hình tại hàng loạt địa danh như hang Trạ Ang, thác Gió, hang Chỉ Huy (trong di sản Phong Nha - Kẻ Bàng), rừng Rú Lịnh ở xã Vĩnh Linh, bãi Đá Nhảy ở xã Bắc Trạch, cây đa cổ và suối cạn ở xã Kim Phú. Trên trang cá nhân, Victor Vũ chia sẻ Quảng Trị không chỉ là bối cảnh mà còn trở thành "một phần ký ức đặc biệt" của đoàn phim nhờ thiên nhiên hùng vĩ và sự đón tiếp nồng hậu của người dân địa phương.

Nhiều đoàn phim quốc tế cũng tìm đến đây. Năm 2025, dự án SILAA với kinh phí khoảng 4 triệu USD chọn Sơn Đoòng, Tú Làn, Hang Tiên, Tân Hóa và Phong Nha làm bối cảnh chính. Đoàn phim Ấn Độ cho biết họ choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ của hệ thống hang động Quảng Trị. Trước đó nữa, năm 2016, bom tấn Hollywood Kong: Skull Island từng khiến nhiều vùng quê ở Quảng Trị nổi tiếng toàn cầu. Những cảnh quay tại hồ Yên Phú, hệ thống hang động Tú Làn (đều thuộc xã Kim Phú) hay thung lũng của người Chứt xuất hiện trong siêu phẩm có kinh phí khoảng 160 triệu USD. Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts từng nói mình bị chinh phục bởi vẻ đẹp "vừa thực vừa siêu thực" của thiên nhiên Việt Nam, nơi phần lớn khán giả thế giới chưa từng nhìn thấy trên màn ảnh.

K HI ĐIỆN ẢNH MỞ ĐƯỜNG CHO DU LỊCH

Sau mỗi bộ phim, những làng quê lại có thêm cơ hội bước ra ngoài bản đồ du lịch truyền thống. Tại xã Kim Phú, nơi có nhiều bối cảnh của Kong: Skull Island và Người bất tử, không ít người vẫn nhớ cảm giác bất ngờ khi quê mình xuất hiện trên màn ảnh quốc tế.

Ông Hồ Văn Thành (xã Kim Phú) kể thời điểm đoàn phim Hollywood đến quay, do dự án được giữ bí mật nên không mấy người biết họ làm gì. Chỉ có số ít tò mò tìm hiểu và thấy được máy quay cùng hàng trăm nhân sự nước ngoài xuất hiện giữa núi rừng. "Vui nhất là việc nhiều người biết hơn về Kim Phú, về hang Tú Làn và tìm đến. Có khách du lịch tới rồi bà con cũng có thêm việc làm, thêm thu nhập", ông Thành nói.

Thư tay của đạo diễn Victor Vũ bày tỏ cảm xúc khi quay ở Tú Làn ẢNH: OXALIS

Hiệu ứng điện ảnh thực tế đã nhanh chóng kéo theo du lịch phát triển. Sau Kong: Skull Island, năm 2018 các tour khám phá "phim trường Kong" từng được kết nối với tuyến Tú Làn, Phong Nha - Kẻ Bàng, hồ Yên Phú hay động Thiên Đường. Nhiều du khách tìm đến để được nhìn tận mắt "ngôi nhà của Kong" giữa rừng núi. Năm 2023, Công ty Oxalis Adventure tiếp tục phát triển tour khám phá "ngôi nhà của Kong" bằng mô tô địa hình, đưa khách xuyên rừng lim, vượt suối và trải nghiệm các bối cảnh từng xuất hiện trong phim.

Một hình ảnh bình dị ở làng quê Quảng Trị ẢNH: OXALIS

Trong những lần trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Châu Á, Tổng giám đốc Oxalis Adventure, luôn khẳng định điện ảnh nhiều năm qua đã chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ bổ trợ du lịch. Những nơi xuất hiện trên phim thường nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút. Lấy ví dụ từ dự án SILAA, phía đoàn phim cam kết thực hiện các video quảng bá du lịch Việt Nam và chiếu clip giới thiệu trước phim tại khoảng 1.000 rạp ở Ấn Độ. Đây được xem là cơ hội rất lớn để hình ảnh Quảng Trị tiếp cận hàng triệu khán giả quốc tế.

Hệ thống hang động ở Quảng Trị là chất liệu tuyệt vời cho điện ảnh ẢNH: OXALIS

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng cho thấy sự chủ động trong việc đón các đoàn phim. Trong chuyến thăm đoàn phim Thám tử Kiên: Lời nguyền Hoàng Kim hồi tháng 4.2026, bà Lê Thị Ngọc Hà, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, gửi gắm: "Hy vọng, sắp tới khi bộ phim ra mắt, những bối cảnh được quay tại tỉnh Quảng Trị sẽ góp phần quảng bá được hình ảnh, con người và thiên nhiên, tiếp nối những thành công của nhiều bộ phim trước đó đã đến ghi hình tại Quảng Trị". Trước đó, khi tiếp đoàn phim SILAA, ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh Quảng Trị luôn chào đón các nhà làm phim quốc tế, sẵn sàng hỗ trợ tối đa để các dự án diễn ra thuận lợi.

Năm 2023, Công ty Oxalis Adventure phát triển tour khám phá “ngôi nhà của Kong” bằng mô tô địa hình ẢNH: OXALIS

Từ những vùng quê bình dị, Quảng Trị đang dần trở thành "phim trường tự nhiên" mới của điện ảnh Việt Nam và quốc tế. Và biết đâu, sau mỗi khung hình trên màn bạc, sẽ lại có thêm những con đường du lịch mở ra giữa các làng quê từng lặng lẽ bên rừng núi miền Trung.