Những loại rau dễ gây đầy hơi nếu ăn sống

Với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, một số loại rau có thể khiến bụng khó chịu sau bữa ăn.

Do đó, cách chế biến và lượng rau tiêu thụ cũng ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa, theo trang sức khỏe Health.

Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa nhiều vitamin A, C, K, B6 và chất chống oxy hóa. Loại rau này còn giàu chất xơ và chứa raffinose, một loại đường khó tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non.

Khi xuống ruột già, vi khuẩn phân giải raffinose và tạo ra khí. Quá trình này có thể khiến bụng đầy hơi, chướng bụng.

Súp lơ trắng

Súp lơ trắng chứa nhiều chất xơ và raffinose, tương tự bông cải xanh. Hai thành phần này có thể khiến hệ tiêu hóa hoạt động vất vả hơn.

Ngoài ra, các hợp chất lưu huỳnh trong súp lơ trắng có thể tạo ra khí có mùi nặng. Ăn quá nhiều loại rau này dễ gây đầy hơi và khó chịu ở bụng.

Bắp cải

Bắp cải sống chứa raffinose và các hợp chất lưu huỳnh. Những thành phần này có thể làm tăng lượng khí trong đường ruột.

Người chưa quen ăn nhiều chất xơ nên tăng lượng bắp cải từ từ. Cách này giúp cơ thể thích nghi và hạn chế đầy bụng.

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết không phải loại rau nào cũng phù hợp để ăn sống ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Bắp cải tí hon

Bắp cải tí hon thuộc cùng họ với bông cải xanh và súp lơ trắng. Loại rau này chứa nhiều chất xơ nên có thể khó tiêu hóa khi ăn sống hoặc chỉ nấu sơ.

Nếu thường bị đầy bụng sau khi ăn Bắp cải tí hon, bạn nên luộc sơ trước khi nướng. Việc nấu chín giúp làm mềm chất xơ, hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Tỏi và hành tây

Tỏi và hành tây chứa fructan, một loại carbohydrate khó tiêu hóa. Thành phần này có thể gây đầy hơi, đặc biệt ở người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS).

Fructan tan trong nước nên việc vớt hành hoặc tỏi khỏi món canh chưa chắc giúp giảm triệu chứng. Tuy nhiên, fructan không tan trong dầu. Bạn có thể phi hành hoặc tỏi với dầu rồi vớt ra trước khi ăn.

Ớt chuông

Ớt chuông cung cấp vitamin C và carotenoid, những chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mắt và hỗ trợ giảm viêm.

Tuy nhiên, lớp vỏ dai và chất xơ không hòa tan có thể khiến hệ tiêu hóa khó xử lý. Vì vậy, ăn ớt chuông sống đôi khi gây đầy hơi hoặc khó chịu ở bụng.

Cách ăn rau để hạn chế đầy hơi

Để giảm tình trạng chướng bụng sau khi ăn rau, bạn nên chú ý cách chế biến và thói quen ăn uống.

Nấu rau chín vừa phải giúp làm mềm chất xơ và carbohydrate phức tạp, nhờ đó cơ thể tiêu hóa dễ dàng hơn.

Bạn cũng nên ăn với lượng vừa đủ, tránh tiêu thụ quá nhiều rau giàu chất xơ trong một bữa.

Bên cạnh đó, hãy nhai kỹ, uống đủ nước và có thể dùng thêm gừng hoặc bạc hà để hỗ trợ giảm đầy hơi.