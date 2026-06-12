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Giới trẻ

Những lời nhắn gửi xúc động từ thí sinh và phụ huynh sau mùa thi

Thảo Phương
Thảo Phương
12/06/2026 12:42 GMT+7

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 khép lại, nhưng những hình ảnh đẹp của các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi vẫn còn đọng lại. Nhiều thí sinh, phụ huynh đã gửi lời cảm ơn đến những “chiếc áo xanh” đã đồng hành cùng họ suốt những ngày thi.

Những người không dự thi nhưng luôn có mặt từ sớm tinh mơ

Sáng sớm có mặt tại điểm thi, chiều muộn mới ra về khi sân trường đã vắng người, đó là nhịp sinh hoạt quen thuộc của các tình nguyện viên trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT. Họ không phải thí sinh, cũng không có người thân dự thi, nhưng lại là những người đến sớm nhất và thường là những người ra về cuối cùng. 

Những lời nhắn gửi xúc động từ thí sinh và phụ huynh sau mùa thi - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên lúc túc trực trước cổng trường để hỗ trợ thí sinh và người nhà

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những lời nhắn gửi xúc động từ thí sinh và phụ huynh sau mùa thi - Ảnh 2.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Từ việc hướng dẫn phòng thi, phát nước uống, che nắng, che mưa cho đến hỗ trợ những trường hợp đặc biệt, các tình nguyện viên luôn tất bật phía sau cánh cổng trường. Có những ngày nắng gắt kéo dài từ sáng đến trưa, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cũng có những cơn mưa bất chợt khiến các bạn phải chạy ngược xuôi hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Thế nhưng, sự nhiệt tình ấy chưa bao giờ vơi đi.

Những ngày qua, nhiều hình ảnh đẹp đã để lại ấn tượng mạnh với người dân TP.HCM như: tình nguyện viên dìu nam sinh chống nạng lên lầu 3 dự thi, hỗ trợ đưa nữ sinh ngồi xe lăn vào phòng thi, nhường áo mưa, ô dù cho phụ huynh hay kiên nhẫn đứng giữa trời nắng để hỗ trợ từng thí sinh.

Những lời nhắn gửi xúc động từ thí sinh và phụ huynh sau mùa thi - Ảnh 3.

Tình nguyện viên che nắng, che mưa cho thí sinh

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những lời nhắn gửi xúc động từ thí sinh và phụ huynh sau mùa thi - Ảnh 4.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM), sáng ngày thi cuối cùng, nhiều phụ huynh không giấu được sự xúc động khi chứng kiến tinh thần trách nhiệm của các bạn trẻ.

Chị Lê Thị Phương Hảo (51 tuổi) cho biết sáng nào đưa con đi thi, chị cũng thấy các tình nguyện viên đã có mặt từ rất sớm. “Trời nắng hay mưa các bạn vẫn đứng đây hỗ trợ. Tôi chỉ ngồi đợi con một lúc thôi mà đã thấy rất nóng và mệt. Nhìn các bạn tận tụy như vậy tôi thật sự rất cảm động. Tuổi trẻ có những trải nghiệm ý nghĩa như thế này rất đáng quý”, chị Hảo chia sẻ.

Cạnh đó, chị Nguyễn Thị Kiều Hạnh cũng nhiều lần đứng quan sát các tình nguyện viên tất bật hỗ trợ. Thấy các em mồ hôi nhễ nhại dưới nắng, chị còn lấy quạt để quạt cho các em.

“Các em luôn có mặt sớm nhất và ra về muộn nhất. Không chỉ giúp đỡ phụ huynh mà còn truyền cảm hứng cho các bạn học sinh. Thật sự tôi rất xúc động và biết ơn tinh thần của các em”, chị Hạnh nói.

Những lời cảm ơn sau khi kỳ thi khép lại

Với nhiều thí sinh, sự xuất hiện của các tình nguyện viên đã giúp các em vơi đi không ít áp lực trong những ngày thi. Nguyễn Phạm Quỳnh Trâm, nữ sinh bị chấn thương cả hai chân phải ngồi xe lăn dự thi tại điểm thi Trường THCS Vân Đồn (P.Xóm Chiếu, TP.HCM), cho biết điều em lo lắng nhất trước kỳ thi không phải là bài làm mà là việc di chuyển lên phòng thi.

Những lời nhắn gửi xúc động từ thí sinh và phụ huynh sau mùa thi - Ảnh 5.

Sau buổi thi cuối, có những thí sinh gửi lời cảm ơn, chụp ảnh cùng anh, chị tình nguyện viên

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhờ sự hỗ trợ tận tình của các tình nguyện viên, Trâm được đưa lên phòng thi an toàn trong suốt những ngày thi. “Em rất biết ơn các anh tình nguyện viên. Các anh giúp em rất nhiệt tình nên ba em đỡ vất vả hơn, còn em cũng không bị mệt khi vào phòng thi”, Trâm xúc động chia sẻ.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, vừa bước ra khỏi cổng trường sau khi hoàn thành bài thi, Nguyễn Hoàng Minh Anh đã được các tình nguyện viên chạy đến che nắng và phát nước uống.

“Mấy hôm nay dù trời nắng hay mưa em cũng thấy yên tâm vì luôn có các anh chị tình nguyện viên ở đây. Em rất biết ơn mọi người vì đã hỗ trợ tụi em suốt kỳ thi. Năm sau, em cũng muốn tiếp bước các anh chị để tham gia Tiếp sức mùa thi”, Minh Anh nói.

Những lời nhắn gửi xúc động từ thí sinh và phụ huynh sau mùa thi - Ảnh 6.

Những bạn trẻ luôn là người đến sớm và về muộn trong các ngày thi

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những lời cảm ơn ấy chính là động lực để các tình nguyện viên tiếp tục gắn bó với chương trình qua nhiều năm. Đặng Nguyễn Cát Tường, sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết có những ngày phải thức dậy từ 5 giờ sáng và đến tối mới trở về nhà.

“Đứng ngoài nắng nhiều tiếng đồng hồ thật sự rất mệt. Nhưng kỳ thi chỉ diễn ra vài ngày, còn niềm vui khi giúp được các bạn thí sinh thì lớn hơn rất nhiều”, Tường cười nói.

Ba năm liên tiếp tham gia Tiếp sức mùa thi, Cao Thái Bảo, đội phó đội hình khu vực Tân Bình, cũng xem đây là một phần tuổi trẻ của mình.

Những lời nhắn gửi xúc động từ thí sinh và phụ huynh sau mùa thi - Ảnh 7.

Đội hình tiếp sức, hỗ trợ thí sinh và người nhà tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Có hôm mình phải thi cuối kỳ ở trường nhưng sáng sớm vẫn tranh thủ ghé các điểm thi kiểm tra công tác chuẩn bị. Thi xong lại chạy về tiếp tục hỗ trợ các bạn. Mệt thì có mệt, nhưng nhìn thí sinh và phụ huynh yên tâm hơn, mình thấy mọi cố gắng đều xứng đáng”, Bảo chia sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã khép lại. Những bàn tiếp nước hay tấm biển hướng dẫn rồi sẽ được dọn đi. Thế nhưng, với nhiều thí sinh và phụ huynh, hình ảnh những chiếc áo xanh luôn túc trực dưới nắng mưa, sẵn sàng giúp đỡ từ những điều nhỏ nhất sẽ còn ở lại rất lâu như một ký ức đẹp của mùa thi tuổi 18.

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