Những lý do nên cân nhắc trước khi mua tủ lạnh thông minh

Hiện nay, các thiết bị gia dụng thông minh đang ngày càng trở nên phổ biến. Mặc dù các thiết bị tiêu chuẩn vẫn được bày bán, nhưng ngay cả các sản phẩm giá rẻ cũng thường được tích hợp một số chức năng thông minh. Các thiết bị cao cấp hơn có thể bao gồm tính năng như camera và màn hình cảm ứng tùy chỉnh, thậm chí ngay cả lò nướng cũng được tích hợp camera. Trong số các thiết bị gia dụng thông minh, tủ lạnh được coi là "ông vua".

Khi kết nối với Wi-Fi, nhiều tủ lạnh cho phép người dùng kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, nhận cảnh báo bảo trì hoặc khi cửa mở. Các mẫu tiên tiến như tủ lạnh Bespoke tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của Samsung còn có khả năng biến tủ lạnh thành bảng thông báo kỹ thuật số và theo dõi thực phẩm bên trong.

Tủ lạnh thông minh chứa đựng nhiều vấn đề mà người dùng nên biết trước khi mua ẢNH: SAMSUNG

Những nhược điểm với tủ lạnh thông minh

Mặc dù vậy, việc lựa chọn tủ lạnh thông minh cũng đi kèm với một số nhược điểm có thể khiến người dùng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư, trong đó có ba lý do chính dưới đây.

Đầu tiên là quyền riêng tư và bảo mật. Các chuyên gia bảo mật cho biết, tủ lạnh thông minh có thể trở thành điểm xâm nhập tiềm tàng vào mạng lưới gia đình. Ngoài ra, các nhà sản xuất thường xuyên thu thập dữ liệu từ thiết bị, đôi khi để phục vụ cho mục đích tiếp thị.

Tiếp theo là vấn đề tài chính, đặc biệt khi giá thành trở thành mối quan tâm hàng đầu của người dùng. Sự chênh lệch giữa tủ lạnh thông thường và tủ lạnh thông minh cơ bản thường không lớn, nhưng khi tính năng trở nên tiên tiến hơn, giá thành có thể tăng cao. Ví dụ, vào tháng 9.2026, Samsung đã bán hai phiên bản tủ lạnh Bespoke bốn cửa với giá lần lượt là 5.000 USD và 3.600 USD. Vì vậy, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc đầu tư vào tủ lạnh thông minh và việc mua thêm thiết bị gia dụng khác.

Ngoài ra, người dùng cũng cần lưu ý đến vấn đề sửa chữa và khả năng lỗi thời của thiết bị. Mặc dù công nghệ thông minh có thể giúp chẩn đoán sự cố, nhưng nó cũng làm tăng số lượng bộ phận có thể hỏng hóc và chi phí dịch vụ. Hơn nữa, các nhà sản xuất thường ngừng hỗ trợ phần mềm cho các sản phẩm cũ, vấn đề có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của người dùng trong tương lai.

Cuối cùng, việc mua tủ lạnh thông minh có thực sự đáng giá hay không phụ thuộc vào nhu cầu và ưu tiên của từng người. Nếu quan tâm đến giá thành, hãy tập trung vào những tính năng cơ bản như không gian chứa đồ, hiệu quả năng lượng và khả năng làm lạnh. Nếu muốn một trung tâm điều khiển gia đình, có thể xem xét đầu tư vào một màn hình thông minh như Amazon Echo Show hoặc iPad thay vì tủ lạnh thông minh.

Tóm lại, tủ lạnh thông minh có thể mang lại nhiều tiện ích, nhưng người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư vào sản phẩm này.