Những mái nhà ấm lại từ bàn tay người trẻ

M ÁI NHÀ MỚI CHO ĐOÀN VIÊN KHÓ KHĂN

Những ngày giữa tháng 3, ở nhiều khu dân cư, hình ảnh quen thuộc của màu áo xanh thanh niên lại xuất hiện: người trộn vữa, người cầm chổi quét vôi, người leo lên mái nhà thay từng tấm tôn cũ... Những việc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn lao, góp phần dựng lại mái ấm cho những người còn nhiều khó khăn.

Một buổi sáng cuối tuần, tại tổ Phong Hòa (P.Hội An), những âm thanh rộn ràng vang lên từ căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Văn Lý. Trước đây, mái tôn đã hoen gỉ, tường nứt nẻ khiến mỗi mùa mưa bão trở thành nỗi lo thường trực của gia đình anh. Sau khi khảo sát hoàn cảnh, Đoàn phường đã vận động nguồn lực xã hội hóa, triển khai sửa chữa với sự tham gia của hàng chục đoàn viên.

Người leo mái tháo tôn cũ, người trộn xi măng vá tường, người lát lại nền gạch… tất cả diễn ra trong không khí khẩn trương. Công trình được thực hiện với kinh phí khoảng 60 triệu đồng, trong đó phần lớn công sức đến từ chính lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Những bức tường được sơn mới ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những căn nhà được "khoác áo mới" nhờ bàn tay của người trẻ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tham gia từ những ngày đầu, Võ Hoàng Bửu, đoàn viên Đoàn phường Hội An, cho biết lúc mới đến khảo sát thấy nhà dột nhiều chỗ lắm, tường thì bong tróc, ai cũng mong làm sao sửa lại cho anh Lý có chỗ ở tốt hơn. "Dù công việc có phần vất vả nhưng ai cũng vui vì được góp sức giúp đỡ người khác, làm được điều có ích. Với các bạn trẻ, mỗi công trình không chỉ là một phần việc tình nguyện mà còn là trải nghiệm ý nghĩa về tinh thần sẻ chia", anh Bửu nói.

Không giấu được xúc động, anh Nguyễn Văn Lý chia sẻ rằng căn nhà mới không chỉ giúp gia đình anh an tâm hơn trong mùa mưa bão, mà còn là nguồn động lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Anh Trương Văn Hòa, Bí thư Đoàn phường Hội An, chia sẻ: "Chúng tôi khảo sát và nhận thấy căn nhà của anh Lý đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là phần mái và tường. Vì vậy, Đoàn phường đã vận động các nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa. Điều đáng quý là rất nhiều bạn đoàn viên đã chủ động tham gia ngày công lao động để giảm chi phí cho gia đình", anh nói.

N IỀM VUI CỦA NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN

Không chỉ ở P.Hội An, cách trung tâm thành phố không xa, tại thôn Phú Sơn 1 (xã Hòa Tiến), những công trình sửa chữa nhà khác cũng đang mang đến niềm vui cho người dân.

Anh Nguyễn Đình Thịnh, Bí thư Đoàn xã Hòa Tiến, cho biết những công trình, phần việc tuy giản dị nhưng chứa đựng giá trị lớn lao, thể hiện tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

"Những công trình sửa nhà không phải là điều quá mới mẻ đối với người trẻ Đà Nẵng. Nhưng mỗi năm, khi những hoạt động ấy được triển khai, lại có thêm nhiều câu chuyện đẹp được viết nên từ tinh thần sẻ chia của cộng đồng", anh Thịnh chia sẻ.

Thanh niên ở P.Hội An đưa những tấm tôn lợp lại mái nhà cho anh Nguyễn Văn Lý ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sửa chữa, sơn lại nhà cho bà Trần Thị Thôi ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngôi nhà nhỏ của bà Trần Thị Thôi (68 tuổi) nằm nép mình cuối con đường làng. Sống một mình, bà không có điều kiện sửa chữa căn nhà đã xuống cấp sau nhiều năm. Bức tường bong tróc từng mảng lớn, hệ thống điện cũ kỹ khiến việc sinh hoạt luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Khi nhận được thông tin, Đoàn xã Hòa Tiến đã phối hợp với Liên chi đoàn Tiểu đoàn 179 (Trung đoàn 282, Sư đoàn 375) tổ chức hỗ trợ sơn sửa nhà và thay mới toàn bộ hệ thống điện cho bà.

Chỉ sau 2 ngày làm việc khẩn trương, tường nhà được sơn mới, hệ thống điện được thay thế an toàn, giúp không gian sống trở nên sáng sủa, tiện nghi hơn.

Cầm tay các bạn trẻ, bà Trần Thị Thôi xúc động nói: "Bà già rồi, không nghĩ có ngày nhà mình được sửa sang thế này. Các cháu đến giúp bà, bà vui lắm. Cảm ơn các bạn trẻ rất nhiều".

Anh Lê Kim Thường, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.Đà Nẵng, cho biết các công trình sửa chữa nhà cho người dân khó khăn là một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Thanh niên năm 2026. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần xung kích của tuổi trẻ Đà Nẵng. "Việc huy động đoàn viên tham gia trực tiếp vào quá trình thi công cũng giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về giá trị của lao động và sự sẻ chia. Thông qua những hoạt động như vậy, chúng tôi mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội", anh nói.