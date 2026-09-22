Những món chúng ta thích ăn có thể tiết lộ điều gì về tuổi thọ?

Khảo sát 140 loại thực phẩm và đồ uống

Nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu của 177.148 người thuộc chương trình UK Biobank tại Anh, với tuổi thọ trung bình khoảng 66 khi trả lời khảo sát, tỷ lệ nữ chiếm 57,3%. Trong thời gian theo dõi trung bình gần 3 năm rưỡi, có 3.355 trường hợp tử vong.

Khảo sát trực tuyến được thực hiện năm 2019, gồm 150 mục hỏi với 140 loại thực phẩm, đồ uống và phân tích. Người tham gia chấm mức độ yêu thích theo thang 1 - 9, từ “cực kỳ không thích” đến “cực kỳ thích” cho các thực phẩm. Các nhà nghiên cứu so sánh nhóm chấm 7 - 9 điểm với nhóm chấm 1 - 3 điểm, có hiệu chỉnh những yếu tố như tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, học vấn và hút thuốc.

Sở thích ăn măng tây, cà tím, tiêu đen, bông cải xanh, bí hồ lô, dầu ô liu nguyên chất liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn ẢNH: C.ANH TẠO BỞI GPT

Đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét mối liên hệ giữa sở thích ăn uống với tỷ lệ tử vong. Kết quả phân tích 140 loại thực phẩm cho thấy sở thích ăn măng tây, cà tím, tiêu đen, bông cải xanh, bí hồ lô, dầu ô liu nguyên chất liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn. Ngược lại, sở thích các loại nước ngọt có ga thông thường liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn.

Nghiên cứu gợi mở thông tin để điều chỉnh chế độ ăn

Theo nhóm tác giả, sở thích có thể ảnh hưởng đến lựa chọn thức ăn, qua đó phản ánh phần nào thói quen dinh dưỡng. Tuy nhiên, thích một món không đồng nghĩa thường xuyên ăn món đó. Giá cả, khả năng tiếp cận và quan niệm về sức khỏe đều có thể tác động đến lựa chọn thực tế. Bảng hỏi trong nghiên cứu chỉ đo mức độ yêu thích, không ghi nhận lượng ăn hay tần suất tiêu thụ.

Nhìn chung kết quả cho thấy, sở thích ăn uống bao gồm các loại rau, thực phẩm giàu chất xơ và tinh bột, và dầu ô liu nguyên chất, có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn, trong khi sở thích đối với đồ uống có đường lại liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn. Do đó, bảng câu hỏi về sở thích ăn uống có thể bổ sung thông tin có giá trị vào việc đánh giá chế độ ăn uống và có thể giúp dự đoán nguy cơ tử vong.

Tuy nhiên nghiên cứu cũng có một số hạn chế nhất định, chủ yếu dựa trên quan sát, phân tích dữ liệu. Cần có thêm các nghiên cứu để xác thực các phát hiện của bảng sở thích câu hỏi bằng cách sử dụng các dấu ấn sinh học khách quan và đánh giá mối liên hệ với bệnh chuyển hóa và bệnh tim mạch.