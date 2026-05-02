Những món đồ từng bị bỏ quên đang 'hồi sinh' mạnh mẽ

Một ví dụ điển hình được giới trẻ ngày nay quan tâm là đĩa than và máy nghe đĩa than. Từng bị thay thế bởi băng 8-track, băng cassette và đĩa CD, nhưng đĩa than đã hồi sinh mạnh mẽ từ năm 2000 cho đến nay.

Sự trở lại của các thiết bị cổ điển có thể được lý giải bởi nhiều nguyên nhân, từ nỗi nhớ về quá khứ đến mong muốn phá vỡ các xu hướng hiện tại và thể hiện cá tính. Đặc biệt, phong trào này đang được dẫn dắt bởi Gen Z, những người chưa từng trải nghiệm thời kỳ mà các thiết bị này là công nghệ tiên tiến.

Băng cassette

Mặc dù đã bị đĩa CD thay thế vào đầu những năm 90, băng cassette đang có sự trở lại đáng ngạc nhiên. Năm 2014, chỉ có 50.000 album được bán ra dưới dạng băng cassette; nhưng đến năm 2022, con số này đã tăng vọt lên 439.700 album. Dự báo doanh số bán băng cassette vượt quá 600.000 vào cuối năm 2025.

Nhiều nghệ sĩ đang trở lại phát hành các album qua băng cassette ẢNH: Instructables

Thậm chí, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Sabrina Carpenter, Mumford & Sons và Taylor Swift đã phát hành album mới dưới dạng băng cassette, với hơn một nửa doanh số đến từ người dùng trẻ tuổi từ 18 đến 24 - những người coi băng cassette như một điều mới lạ.

Tai nghe có dây

Trong khi phần lớn thế giới đã chuyển sang tai nghe không dây, tai nghe có dây lại đang trở nên thịnh hành. Chúng không chỉ rẻ hơn mà còn được nhiều người nổi tiếng như Harry Styles và Ariana Grande ưa chuộng.

Đối với một số người, tai nghe có dây gợi nhớ về một thời kỳ đơn giản hơn và là cách để ngắt kết nối khỏi thế giới số. Ngoài ra, tai nghe có dây cũng được ưa chuộng vì độ tin cậy và sự tiện lợi, trong khi tai nghe không dây thường gặp trục trặc và cần sạc pin.

Điện thoại gập

Từng là biểu tượng của công nghệ mới vào thời kỳ đầu, điện thoại gập đang trở lại với sự phát triển của các mẫu điện thoại hiện đại từ Samsung và Motorola. Apple cũng được cho là đang phát triển một chiếc điện thoại gập.

Mặc dù doanh số không ấn tượng bằng, nhưng sự đơn giản và dễ sử dụng của điện thoại nắp gập vẫn thu hút nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi. Bên cạnh đó, xu hướng sử dụng điện thoại "cơ bản" cũng đang gia tăng, đặc biệt trong giới trẻ muốn ngắt kết nối với mạng xã hội.

Điện thoại gập đang hồi sinh theo cách khác ẢNH: REUTERS

Máy chơi game cầm tay cổ điển

Trong khi các nền tảng chơi game cầm tay hiện đại như Nintendo Switch và Steam Deck vẫn chiếm ưu thế, nhiều game thủ trẻ đang tìm về các hệ máy cũ như PlayStation Portable. Các thiết bị chơi game cổ điển mới ra mắt gần đây như Analogue Pocket cho phép người dùng chơi các băng game cũ, từ đó mang đến trải nghiệm không thể thay thế.

Máy ảnh chụp lấy liền

Mặc dù Polaroid đã ngừng sản xuất vào năm 2008, nhưng thương hiệu này đã trở lại vào năm 2017, cùng với sự thành công của dòng máy ảnh Fujifilm instax. Máy ảnh chụp lấy liền không chỉ mang lại sự thú vị mà còn giúp người dùng nâng cao kỹ năng chụp ảnh, khi mà việc có được một bức ảnh in ra giấy ngày càng trở nên hiếm hoi.

Sự trở lại của các thiết bị cổ điển không chỉ là một xu hướng mà còn là một cách để thế hệ trẻ kết nối với quá khứ và tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo trong thế giới công nghệ hiện đại.