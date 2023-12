Những 'người hùng' thầm lặng, cứu người thoát chết trong năm 2023

Điều này góp phần lan tỏa những hình ảnh tích cực đến mọi người. Cuộc sống luôn có những biến động bất ngờ và xã hội cần những người bình thường nhưng sẵn sàng có những hành động phi thường, giúp đỡ người khác chung tay làm điều tốt đẹp.



Chàng trai nhảy xuống hồ giữa đêm lạnh giá

Nguyễn Trung Hiếu (17 tuổi) là chàng trai bất chấp trời đêm lạnh giá, nhảy xuống hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) cứu người kẹt trong ô tô 7 chỗ lao xuống hồ. Vào khoảng 0 giờ ngày 21.2, tại khu vực cà phê Bích Câu, đoạn đường Trần Quốc Toản, ô tô 7 chỗ BS 85A - 094.52 đang lưu thông thì bất ngờ lao thẳng xuống hồ Xuân Hương. Nghe tiếng kêu cứu của người trong xe, Hiếu đã bất chấp trời giá lạnh, dũng cảm nhảy xuống cứu người bị nạn, đưa vào bờ an toàn.

Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt trao giấy khen cho Nguyễn Trung Hiếu LÂM VIÊN

Lao xuống dòng nước sâu cứu 4 người đuối nước

Tháng 5.2023, bà Lê Thị Hương (41 tuổi, ở TT.Thạnh Mỹ, H.Nam Giang, Quảng Nam) đến tắm suối Công Đoàn. Khi đang đứng trên bờ, đứa con 5 tuổi của bà Hương không may trượt chân ngã xuống vùng nước sâu. Thấy vậy người dì ruột của bà Hương là bà Bùi Thị Tám xuống bồng cháu bé kéo lên nhưng cũng bị chìm do không biết bơi. Phát hiện sự việc, bà Hương liền lao tới để kéo hai bà cháu lên nhưng cũng chìm theo. Chồng bà Hương lao tới ứng cứu và cùng chìm dần xuống nước do không biết bơi.

Công an H.Nam Giang khen thưởng, trao quà cho anh Hội vì hành động dũng cảm NAM THỊNH

Trong tình thế nguy hiểm, anh Lê Văn Hội (36 tuổi, ở H.Nam Giang, Quảng Nam) đang đứng trên bờ, không ngần ngại lao xuống dòng nước sâu, lặn tìm thế đẩy người dì, chồng, con của bà Hương vào bờ trước. Khi đưa được 3 người lên bờ an toàn, anh Hội tiếp tục quay ra cứu bà Hương nhờ vậy mà gia đình bà đã may mắn thoát chết.

Phá rào cứu hàng xóm ra khỏi đám cháy

Tháng 7.2023, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người dân dũng cảm phá cửa sắt cứu 3 người trong một gia đình thoát khỏi ngôi nhà đang cháy. Theo đoạn clip, ngôi nhà cháy nằm trong một con hẻm nhỏ ở đường Thới An 16 (P.Thới An, Q.12, TP.HCM). Ngọn lửa phía dưới khiến một gia đình 3 người không thể thoát ra ngoài. Chứng kiến đám cháy, ông Trần Ngọc Quý (44 tuổi, ở Q.12) và 3 người khác đã người trèo lên cứu người trong đám cháy.

Đoạn clip cứu người khỏi đám cháy được chia sẻ trên mạng xã hội MXH

"Tôi nghĩ thấy tình cảnh đó ai cũng sẵn sàng chạy lên cắt cửa để cứu người ta. Thấy lửa cháy vậy mà không cứu thì chịu sao nổi", ông Quý chia sẻ.

Thời điểm đó, mọi người đều cố nghĩ cách cắt cửa, không ngồi lại bàn phương án vì không có thời gian. Ông cũng nhắc người trong nhà bị cháy lấy mền thấm nước để chống ngộp. Tuy nhiên, họ nói không thể di chuyển nên ông càng cố gắng cắt nhanh nhất có thể. Cắt được cửa xong, họ đưa 3 người mắc kẹt trong đám cháy thoát ra ngoài.

Chàng trai Việt cứu người Nhật ngay trước mũi tàu

Tháng 7.2023, đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội có nội dung một cụ ông người Nhật đi xe đạp không may ngã vào đường tàu chạy. Do sức yếu, xe đạp đè lên người nên ông không thể đứng dậy và di chuyển đến chỗ khác. Một chàng trai đang lái xe ô tô thấy cụ ông bị ngã và tiếng chuông báo tàu đang chạy đến liền xuống xe, nhấc bổng cụ ông cùng xe đạp và đồ đạc ra khỏi đường ray. Chỉ ít giây sau, tàu chạy qua với tốc độ rất nhanh, nhiều người quanh đó cũng chạy đến hỏi thăm tình hình. Chàng trai đó là anh Nguyễn Duy Tân (30 tuổi, quê Khánh Hòa).

Những ngày cuối năm, khi PV Thanh Niên liên lạc lại, anh Tân cho biết anh vẫn đi làm bình thường. Năm nay, anh sẽ ở lại Nhật Bản làm việc, không về Việt Nam đón tết cùng gia đình.

"Sau vụ việc cuộc sống của tôi không có gì thay đổi, tôi xem đó là việc nhỏ cần làm và tin rằng ai đặt trong hoàn cảnh của tôi cũng làm như vậy", anh nói.

Anh Tân cứu cụ ông người Nhật ra khỏi đường ray CHỤP MÀN HÌNH

Nam shipper lao vào đám cháy cứu người mắc kẹt

Tháng 9.2023, vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số người tử vong lên đến 56 người. Là người lao đến chung cư mini đang cháy cứu người thân và những nạn nhân khác, anh Nguyễn Đăng Văn (quê Bắc Ninh, làm nghề chuyển hàng - shipper) cho biết, đêm12.9 (đêm xảy ra vụ cháy), anh đã cùng lực lượng chức năng cứu được nhiều người trong đám cháy.

Theo lời anh Văn, khi vào được tòa nhà, anh dùng chiếc búa nhặt được từ trước đập vỡ cánh cửa và cứu được người thân, sau đó cứu thêm một số người khác cùng tầng. Anh cũng đã cứu được một bé gái khoảng hơn 10 tuổi và một gia đình 5 người đang mắc kẹt.

Chàng shipper cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ ĐINH HUY

"Tôi lấy dép, khăn ướt đưa cho gia đình nạn nhân và dẫn đường cho họ thoát nạn. Khi đi xuống cầu thang, tôi vấp cả vào một thi thể nhưng rất may vẫn giữ được bình tĩnh để đưa mọi người ra ngoài", anh Văn nhớ lại.

Những ngày cuối tháng 12, PV đã liên lạc với anh Văn và được biết anh đã từ Hà Nội về Bắc Ninh làm việc khoảng một tháng nay. Hiện anh đã tạm dừng việc shipper và đang chuyển hướng sang tập bán hàng online. Sự cố cháy chung cư mini đã trôi qua một thời gian, ngày ngày anh Văn vẫn đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Còn rất nhiều người hùng thầm lặng khác nhưng do dung lượng nên bài viết này không thể đề cập hết. Hy vọng sang năm mới – 2024, cuộc sống vẫn luôn có những điều tử tế được mọi người chung tay tạo nên, lan tỏa năng lượng tích cực.