Những người trẻ đi gieo hy vọng cho học sinh nghèo

Thăng cùng nhóm bạn thành lập dự án "Cho em đến trường", bắt đầu hành trình đồng hành cùng học sinh nghèo tại nhiều địa phương miền Tây Nam bộ.

Dự án "Cho em đến trường" do Thăng làm chủ nhiệm, với sứ mệnh "không để em nhỏ nào phải dừng việc học vì thiếu điều kiện học tập". Dự án vận hành bằng sự chung tay của nhiều nhà hảo tâm, cùng hơn 30 sinh viên đồng hành thường trực. Toàn bộ kinh phí vận động được công khai minh bạch, ưu tiên cho các hoạt động hỗ trợ học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa và các xã đảo còn nhiều thiếu thốn.

Thăng cho biết dự án lựa chọn các hình thức hỗ trợ gắn trực tiếp với hành trình học tập của học sinh như trao học bổng, xe đạp, bảo hiểm y tế, dụng cụ học tập; đồng thời cải thiện điều kiện sinh hoạt thông qua việc xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt hệ thống đèn đường năng lượng mặt trời tại những địa phương còn khó khăn.

Dự án “Cho em đến trường” chọn hình thức hỗ trợ gắn với hành trình học tập ẢNH: DUY TÂN

Sau hơn 1 năm hoạt động, dự án đã thực hiện 12 chương trình tại nhiều địa phương như: xã Cô Tô, xã Mỹ Hòa Hưng (tỉnh An Giang); xã Trường Long Tây, xã Vĩnh Thạnh (TP.Cần Thơ); xã Vĩnh Lợi, xã Nguyễn Phích (tỉnh Cà Mau)…; qua đó dự án đã đồng hành cùng hơn 1.000 học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn. Đều đặn mỗi tháng, các thành viên duy trì ít nhất một chương trình tại các điểm đến khác nhau để nối dài hành trình sẻ chia đến trẻ em vùng sâu, vùng xa. Sau khoảng 6 tháng hoạt động, tổng kinh phí vận động và trao tặng quà của dự án đã hơn 400 triệu đồng.

Lâm Thanh Phúc Hậu, học sinh lớp 4A, Trường tiểu học A Cô Tô (tỉnh An Giang) nói: "Được tham gia các hoạt động do các anh chị tổ chức, con rất vui vì các anh chị luôn sẵn sàng giúp đỡ tụi con và còn có nhiều món ăn, nước uống rất ngon".

Theo chị Lê Ngọc Diễm, Phó bí thư Xã đoàn Cô Tô, các hoạt động của dự án mang ý nghĩa rất thiết thực đối với trẻ em địa phương, đặc biệt là các em nhỏ đồng bào Khmer còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. "Những phần quà dự án mang đến không chỉ có giá trị vật chất mà còn là sự động viên, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường", chị Diễm chia sẻ.



