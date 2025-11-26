Những nhà giáo vì người dân vùng lũ

Trong đợt lũ lịch sử quét qua các xã, phường phía đông tỉnh Đắk Lắk, có những thầy cô giáo Trường THPT Nguyễn Văn Linh, P.Hòa Hiệp (TX.Đông Hòa, Phú Yên cũ) miệt mài nấu cơm tiếp tế cho người dân bị cô lập vùng lũ. Khi nước rút, họ lại ngược xuôi, dầm mưa chở gạo, quần áo ấm đến người dân. Họ làm với cả tấm lòng mong muốn người dân quê mình vượt qua khó khăn.

Những ngày nhà trường cho học sinh nghỉ học vì ngập lụt cũng rơi vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Lẽ ra thầy cô được nhận những lời chúc của học sinh, bạn bè nhưng họ gác lại niềm vui đó mà tất bật lăn xả vào “cuộc chiến” cùng dân vùng lũ.

Cô Kim Thơ tặng quà cho bà con vùng lũ ẢNH: ĐỨC HUY

Những ngày lũ đang dâng cao, thầy cô Trường THPT Nguyễn Văn Linh tự bỏ tiền mua gạo, thực phẩm nấu cơm tiếp tế bà con bị cô lập nơi vùng lũ.

“Mình không nghĩ gì đến ngày 20.11 cả mà trong lòng chỉ có sốt ruột, xót xa và thương cảm vô cùng với bà con vùng lũ. Nhà mình không bị ngập lụt nên mình làm được gì cho bà con thì làm, dù có dầm mưa lạnh. Nghĩ tới cảnh bà con đang ngồi lạnh lẽo, đói rét trên mái nhà mà có thêm động lực để giúp bà con”, cô Kim Thơ chia sẻ.

Thầy Nguyễn Vũ Minh Thư cùng cô Nguyễn Thị Anh Trâm, Trường THPT Nguyễn Văn Linh, dùng xe máy chở gạo vào vùng lũ để trao cho bà con ẢNH: ĐỨC HUY

Sau khi lũ rút, thầy cô giáo Trường THPT Nguyễn Văn Linh dùng xe máy, lội bùn chở quà vào tận thôn xa xôi, bị cô lập nhiều ngày như: thôn Thạch Tuân 1, Thạch Tuân 2, Núi Hiềm thuộc xã Hòa Xuân. Thời điểm đó, những khu dân cư này chưa có đoàn cứu trợ vào được.

“Vất vả nhưng tôi thấy rất vui khi nhìn vào ánh mắt của các mẹ, các cụ, các em nhận quà là gạo, tiền mặt, bánh, sữa… Trong ánh mắt họ, tôi cảm nhận sự quý trọng mà ông bà hay nói 'một miếng khi đói bằng một gói khi no'. Đứng trên bục giảng, tôi hạnh phúc vì truyền đạt kiến thức đến học trò, còn đến với bà con vùng lũ tôi cảm nhận tình đồng bào, tình quê hương, tình làng nghĩa xóm", cô Nguyễn Thị Hải Yến, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh, nghẹn ngào chia sẻ.

Dẫu đời sống các thầy cô Trường THPT Nguyễn Văn Linh còn khó khăn nhưng với họ, việc chia sẻ, góp sức nhỏ bé của mình để bà con vượt qua hoạn nạn là niềm hạnh phúc.