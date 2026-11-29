Tối 29.11, tại TP.HCM, T.Ư Đoàn tổ chức Chương trình tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng và ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 – 2031.

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Cao Xuân Thạo, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Trưởng ban Tổ chức chương trình; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM…

99 thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực được tôn vinh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bản lĩnh, trách nhiệm trước mọi cám dỗ của thuật toán và đám đông

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Trưởng ban Tổ chức chương trình, cho biết chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo – nơi mỗi khung hình, mỗi dòng trạng thái đều có thể vượt qua mọi khoảng cách địa lý để chạm tới hàng triệu trái tim.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, với 89,1 triệu người dùng Internet và gần 100 triệu định danh mạng xã hội, phần lớn là thanh thiếu nhi, không gian mạng đã trở thành trường học lớn, không gian lập nghiệp và nơi định hình hệ giá trị của thế hệ trẻ hôm nay. Từ đó, một thế hệ nhà sáng tạo nội dung số trẻ bản lĩnh, nhạy bén đã hình thành, mang theo sức lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, ngay lần đầu tiên tổ chức, chương trình đã đón nhận 421 hồ sơ từ khắp các lĩnh vực và nền tảng số. Vượt lên trên những con số lượt xem hay tầm phủ sóng, điều trân trọng nhất chính là chiều sâu nội dung, giá trị giáo dục và trách nhiệm xã hội trong từng tác phẩm.

99 gương mặt được tôn vinh hôm nay chính là những hạt nhân tiên phong đặt viên gạch đầu tiên cho Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 – 2031. Đặt trọn niềm tin vào sức trẻ và tư duy sáng tạo của các bạn trẻ, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các nhà sáng tạo nội dung trẻ cần giữ vững bản lĩnh và trách nhiệm trước mọi cám dỗ của thuật toán và đám đông; lấy sự thật làm gốc, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức. Đừng bao giờ đánh đổi uy tín lâu dài lấy sự nổi tiếng nhất thời, đánh đổi sự thật lấy lượt xem hay đánh đổi niềm tin của công chúng lấy những lợi ích trước mắt.

Những thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng được tôn vinh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đồng thời phải tiên phong kiến tạo xu hướng tích cực. Chung tay xây dựng một cộng đồng sáng tạo đoàn kết, nhân văn và trách nhiệm; mở rộng vòng tay kết nối thêm nhiều tài năng trẻ, lan tỏa sáng kiến vì cộng đồng và đồng hành cùng các phong trào lớn của Đoàn.

"Ban Bí thư T.Ư Đoàn khẳng định mạng lưới không chỉ là nơi quy tụ, mà là bệ phóng để các bạn rèn luyện, phát triển nghề nghiệp và biến những ý tưởng táo bạo thành hiện thực. T.Ư Đoàn sẽ sát cánh kết nối thông tin chính thống, chuyên gia, cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ và các nền tảng số để tiếp sức cho các bạn", anh Nguyễn Tường Lâm nhận định.

Ban tổ chức tặng hoa tri ân các đơn vị đồng hành ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhân lên những giá trị tốt đẹp trên không gian mạng

Tại chương trình, T.Ư Đoàn trao biểu trưng và giấy chứng nhận cho 99 thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng.

Những nhà sáng tạo nội dung số được tôn vinh đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Tổng lượt theo dõi trên các kênh sáng tạo nội dung chính của 99 đại biểu đạt hơn 1.179 tỉ; tổng lượt xem các sản phẩm nội dung số trong 12 tháng gần nhất đạt hơn 23,48 tỉ lượt và tổng lượt tương tác được ghi nhận đạt hơn 1,35 tỉ lượt. Họ chính là những người trẻ đã và đang sử dụng chính sự sáng tạo, tri thức và sức ảnh hưởng của mình để đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ, quảng bá văn hóa, bản sắc dân tộc, lan tỏa tri thức, lối sống đẹp và những câu chuyện nhân văn trong đời sống.

Tại chương trình tôn vinh cũng đã chính thức ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031. Từ hoạt động phát hiện, ghi nhận và tôn vinh, T.Ư Đoàn hướng tới hình thành một cơ chế kết nối, đồng hành và phát huy vai trò của các nhà sáng tạo trẻ một cách thường xuyên, lâu dài.

99 đại biểu được tôn vinh sẽ là những thành viên cá nhân đợt đầu, những hạt nhân nòng cốt của mạng lưới. Trong thời gian tới, mạng lưới sẽ tạo điều kiện để các thành viên tiếp cận nguồn thông tin, tư liệu chính thống, nâng cao năng lực sáng tạo, kết nối nguồn lực và cùng tổ chức Đoàn triển khai các chiến dịch truyền thông tích cực, các hoạt động vì cộng đồng.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đại biểu giao lưu, truyền cảm hứng tại chương trình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong khuôn khổ chương trình tôn vinh, các ca sĩ cũng đã mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, lan tỏa sức trẻ, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến. Đặc biệt, chương trình khép lại với màn trình diễn ca khúc "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" của các nghệ sĩ cùng 99 thành viên đầu tiên của Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ, tạo nên khoảnh khắc hội tụ đầy cảm xúc và ý nghĩa.

ẢNH NGỌC DƯƠNG

ẢNH NGỌC DƯƠNG

Các ca sĩ cũng đã mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, lan tỏa sức trẻ, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến ẢNH NGỌC DƯƠNG

Từ những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ số đến những hành động thiết thực trong đời sống, T.Ư Đoàn kỳ vọng chương trình sẽ khơi dậy khát vọng cống hiến, kết nối và nhân lên sức ảnh hưởng tích cực của thanh niên Việt Nam. Sự ghi nhận hôm nay sẽ là động lực để mỗi nhà sáng tạo nội dung số tiếp tục phát huy tài năng, bản lĩnh và trách nhiệm, góp phần làm cho không gian mạng trở thành nơi tri thức được chia sẻ, những giá trị tốt đẹp được nhân lên và những hành động ý nghĩa được tiếp nối. Đó cũng là tinh thần mà chương trình hướng tới: "Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực".