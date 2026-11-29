Mang niềm vui đến với các cụ già neo đơn

Sáng 29.11, trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026, các đại biểu tham gia hoạt động an sinh xã hội “Thành phố nghĩa tình” tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định, TP.HCM).

Bạn trẻ mang lời ca tiếng hát đến trung tâm dưỡng lão ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó ban Công tác Đoàn (T.Ư Đoàn), anh Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Thanh niên TP.HCM.

Không khí tại trung tâm trở nên rộn ràng khi các bạn trẻ lần lượt mang đến các tiết mục văn nghệ. Phía dưới, nhiều cụ chăm chú lắng nghe, vỗ tay theo nhịp, thậm chí hào hứng hát theo những giai điệu quen thuộc.

Không khí vui tươi, rộn ràng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Một trong những tiết mục nhận được sự hưởng ứng là ca khúc Lý giao duyên do Nguyễn Đức Trung (23 tuổi, học viên Trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội), nhà sáng tạo nội dung đến từ Bắc Ninh thể hiện. Với giọng hát ngọt ngào cùng phong cách duyên dáng, Trung khiến nhiều cụ chăm chú theo dõi và dành những tràng pháo tay cổ vũ.

“Là người sáng tạo nội dung, mình chia sẻ những điều tích cực, nét đẹp văn hóa trên mạng xã hội. Nhưng khi được trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện và nhìn thấy niềm vui của các cụ ở đây, mình cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc sẻ chia. Sự kết nối ngoài đời thực gần gũi và thiết thực hơn rất nhiều”, Trung chia sẻ.

Nhà sáng tạo nội dung Đức Trung giao lưu cùng một cụ bà ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trung cho biết bản thân từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện tại trường, trong đó có hiến máu tình nguyện. Những trải nghiệm như hôm nay càng thôi thúc anh tiếp tục phát huy tinh thần ấy, không chỉ trên không gian mạng mà còn bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống.

Anh Nguyễn Thái An trao biểu trưng quà tặng cho đại diện trung tâm dưỡng lão Thị Nghè ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bên cạnh giao lưu văn nghệ, chương trình còn trao tặng đèn năng lượng mặt trời và những phần quà đến các cụ. Mỗi lần trao quà, các bạn trẻ đều nán lại hỏi thăm, gửi lời chúc sức khỏe đến các cụ. Những cái bắt tay, nụ cười và những cái ôm thân tình tạo nên không khí gần gũi, ấm áp như con cháu về thăm ông bà.

Lan tỏa điều tích cực không chỉ trên không gian mạng

Nguyễn Tiến Thịnh (28 tuổi, ngụ TP.HCM), một nhà sáng tạo nội dung tham gia chương trình, cho rằng sự tích cực cần bắt đầu từ chính mỗi người, thay vì chỉ thể hiện qua những gì đăng tải trên mạng xã hội.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Với những nhà sáng tạo nội dung trẻ, điều tích cực không chỉ được lan tỏa trên không gian mạng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Muốn lan tỏa năng lượng tích cực thì trước hết bản thân mình phải sống vui vẻ, có tinh thần tích cực. Khi sáng tạo nội dung, mình luôn nghĩ điều quan trọng là sự chân thành, phải thực sự muốn làm và muốn chia sẻ điều đó với mọi người. Những giá trị ấy cũng cần được thể hiện bằng hành động trong đời sống thực tế”, Thịnh chia sẻ.

Trong khi đó, nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Mai Hoa (25 tuổi, ngụ Hà Nội), cho biết cô cảm thấy vui khi chứng kiến các cụ hào hứng đón nhận những tiết mục văn nghệ, nhiệt tình trò chuyện với các bạn trẻ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các cụ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo Hoa, việc sáng tạo nội dung tích cực trên mạng xã hội và trực tiếp tham gia hoạt động cộng đồng có sự bổ trợ cho nhau. Những trải nghiệm thực tế giúp người sáng tạo được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn hiểu hơn. Từ đó có thêm chất liệu và cảm xúc để làm ra những nội dung gần gũi, chạm đến người xem.

Tiếng hát của các bạn trẻ đã mang lại niềm vui cho các cụ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ở cuối chương trình, cụ ông Nguyễn Ngọc Thanh dù đã 95 tuổi, nhưng vẫn minh mẫn đứng lên đọc thơ, gửi lời dặn dò đến các bạn trẻ. Cụ cho biết rất vui khi được các bạn trẻ ghé thăm, mang lời ca tiếng hát đến trung tâm.

“Hôm nay có các bạn thanh niên đến thăm, tôi vui lắm. Các cháu hát rất hay. Mỗi lần có các cháu ghé thăm, những người già như chúng tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn, vui khỏe hơn nhiều”, cụ Thanh bày tỏ.