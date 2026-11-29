Đến dự lễ dâng hoa, báo công có anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn; anh Hoàng Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban công tác Đoàn T.Ư Đoàn.

Trương Ngọc Ánh thay mặt cho 99 thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 đã dâng hoa, báo công với Bác ẢNH: THANH NAM

Mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, quê hương, đất nước

Thay mặt cho các đại biểu lên phát biểu báo công với Bác, Trương Ngọc Ánh (23 tuổi), Công ty Cổ phần Dịch vụ Quảng cáo và Truyền thông Schannel, chia sẻ: "Sinh thời, Bác luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến những tấm gương người tốt, việc tốt. Bác đã từng dạy: "Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp". Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, chúng cháu có thêm những công cụ, những phương thức mới để tiếp nối lời dạy của Bác. Bằng ngôn ngữ và phương thức sáng tạo của thế hệ mình, chúng cháu đã và đang nỗ lực kể những câu chuyện đẹp về đất nước, con người Việt Nam, đưa lịch sử đến gần hơn với người trẻ, lan tỏa tri thức, gieo niềm tin, khơi dậy lòng nhân ái và khát vọng vươn lên trong cộng đồng. Qua mỗi bài viết, mỗi thước phim, mỗi câu chuyện được chia sẻ trên không gian mạng, chúng cháu mong muốn góp phần để những điều tốt đẹp không chỉ được biết đến, mà còn được nhân lên, để một việc làm tử tế có thể khơi nguồn cho hàng nghìn việc làm tử tế khác".

Đại biểu Nguyễn Đăng Khoa và Lê Thị Chưng Nhi dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: THANH NAM

Ánh cho biết trong số 99 người trẻ, có những bạn dành tâm huyết đưa lịch sử dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng những sản phẩm sáng tạo; có những bạn truyền tải thông tin, chính sách của Đảng và Nhà nước tới người dân bằng những phân tích sâu sắc và phương thức mới; có những bạn bền bỉ quảng bá vẻ đẹp của quê hương, văn hóa và con người Việt Nam; có những bạn miệt mài chia sẻ tri thức, truyền cảm hứng học tập, lao động, khởi nghiệp...

"Mỗi người một công việc, một sở trường, một cách thức sáng tạo khác nhau, nhưng chúng cháu đều mong muốn những sản phẩm của mình không chỉ mang lại giá trị cho bản thân, mà còn mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, cho quê hương, đất nước", Ánh phát biểu.

Lễ dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi, Nhà thiếu nhi TP.HCM ẢNH: THANH NAM

Có trách nhiệm với mỗi lời nói, mỗi hình ảnh, mỗi nội dung chia sẻ

Theo Ánh, được T.Ư Đoàn ghi nhận, tôn vinh và lựa chọn trở thành những hạt nhân đầu tiên của "Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 – 2031" là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao.

"Chúng cháu ý thức sâu sắc rằng, sự ghi nhận hôm nay không phải là đích đến, mà là sự khởi đầu của một hành trình cống hiến với trách nhiệm cao hơn, khát vọng lớn hơn và những đóng góp thiết thực hơn cho cộng đồng, cho đất nước. Càng được nhiều người biết đến, càng có sức ảnh hưởng trên không gian mạng, chúng cháu càng phải có trách nhiệm với mỗi lời nói, mỗi hình ảnh, mỗi nội dung mình chia sẻ. Chúng cháu không chỉ cần tài năng để sáng tạo, mà còn cần bản lĩnh để không chạy theo sự nổi tiếng bằng mọi giá, cần sự trung thực để bảo vệ sự thật và cần một trái tim biết yêu thương để những sáng tạo của mình luôn hướng đến những giá trị tốt đẹp. Bởi điều đáng tự hào nhất của một người làm sáng tạo nội dung không phải là có bao nhiêu người biết đến mình, mà là có bao nhiêu điều tốt đẹp được lan tỏa từ những gì mình sáng tạo", Ánh bày tỏ.

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Tổng bí thư Trần Phú ẢNH: THANH NAM

Trước anh linh của Bác, Ánh đại diện cho 99 đại biểu xin hứa luôn nêu cao tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến; không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ tri thức và công nghệ, giữ gìn đạo đức, bản lĩnh của người trẻ Việt Nam; luôn trung thực trong mỗi nội dung sáng tạo, có trách nhiệm với mỗi thông tin chia sẻ, không đánh đổi những giá trị tốt đẹp để lấy sự nổi tiếng nhất thời. Dùng tài năng, trí tuệ và sức ảnh hưởng của mình để kể nhiều hơn những câu chuyện đẹp về đất nước, con người Việt Nam; lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ sự thật; góp phần để không gian mạng trở thành nơi nuôi dưỡng tri thức, lòng nhân ái và những khát vọng tốt đẹp.

Cũng theo Ánh, những thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 sẽ đồng hành cùng tổ chức Đoàn, đoàn kết, kết nối thêm nhiều người trẻ cùng chung khát vọng cống hiến; để từ một người có thể truyền cảm hứng cho nhiều người, từ một việc làm tốt có thể khơi dậy nhiều việc làm tốt khác, để những giá trị đẹp trên không gian mạng được chuyển hóa thành những hành động đẹp trong cuộc sống.

"Chúng cháu nguyện đem hết nhiệt huyết, trí tuệ và sức sáng tạo của tuổi trẻ góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc; xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh, xứng đáng với niềm tin yêu mà Bác đã gửi gắm, xứng đáng là tuổi trẻ của thời đại Hồ Chí Minh. Chúng cháu xin báo cáo với Bác và kính dâng lên Người những tình cảm thành kính, thiêng liêng và sâu sắc nhất của thế hệ trẻ Việt Nam!", Ánh bày tỏ quyết tâm.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ẢNH: THANH NAM

Những nhà sáng tạo nội dung xúc động, biết ơn các anh hùng liệt sĩ

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu đã đến công viên Lê Thị Riêng (P.Hoà Hưng) để dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Tổng bí thư Trần Phú, dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Thị Riêng và đồng chí Trần Văn Kiểu, dâng hương tại đền thờ nơi đặt hài cốt các liệt sĩ vừa quy tập được tại công viên Lê Thị Riêng.

Tại đây, đoàn đại biểu được nghe thông tin về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng, liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968), thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ…

Nghe thông tin về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng, liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: THANH NAM

Hoàng Vân Anh (24 tuổi, chủ kênh Hannah Vân Anh), xúc động chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên được trực tiếp lắng nghe và chứng kiến quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Là một người con Việt Nam, Vân Anh cảm thấy tự hào và xúc động khi chứng kiến những người anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, đất mẹ".

Anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn thăm hỏi, trao quà cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: THANH NAM

Diễn viên Nguyễn Đăng Khoa, Phó chủ nhiệm thường trực CLB Vì bình yên thành phố (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM), chia sẻ: "Tôi tự hào khi được tham gia hành trình ý nghĩa tại công viên Lê Thị Riêng, vì giúp tôi hiểu hơn những khó khăn, vất vả và tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là dịp để những người trẻ, đặc biệt là các KOL và nhà sáng tạo nội dung, ý thức rõ hơn vai trò của mình trong việc lan tỏa thông tin tích cực, chia sẻ những hình ảnh đẹp và giá trị ý nghĩa đến cộng đồng trên không gian mạng".

Nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Thanh Nhí (28 tuổi), cho biết bản thân rất xúc động và biết ơn khi được dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Nhí chia sẻ: "Là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, tôi mong muốn sử dụng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa, những giá trị văn hóa và điều tích cực đến cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn".

Đại diện đội quy tập hài cốt liệt sĩ thông tin về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng, liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: THANH NAM

Nguyễn Thị Thoa (32 tuổi), giáo viên Trường THCS và THPT Hiếu Tử (Vĩnh Long), bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất xúc động và khâm phục tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm của các thế hệ đi trước. Qua chuyến đi, tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc sáng tạo nội dung trên không gian số, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, những câu chuyện lịch sử ý nghĩa đến với thế hệ trẻ".