Một video ngắn hôm nay có thể đến với hàng triệu người chỉ sau vài giờ. Công nghệ và AI đang mở ra những khả năng sáng tạo chưa từng có, nhưng đồng thời đặt ra câu hỏi: làm thế nào để nội dung vừa hấp dẫn, vừa chính xác, vừa đem lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng?

Trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt và tôn vinh thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 do T.Ư Đoàn phối hợp với VCCorp tổ chức tại TP.HCM, chiều 29.11, các nhà sáng tạo nội dung số cùng tham gia chuyên đề "Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI" để trao đổi về sức ảnh hưởng của nhà sáng tạo, niềm tin đối với thông tin và trách nhiệm khi làm chủ công nghệ.

Các nhà sáng tạo nội dung số tích cực cùng có mặt tại phiên chuyên đề để trao đổi về sức ảnh hưởng của nhà sáng tạo, niềm tin đối với thông tin và trách nhiệm khi làm chủ công nghệ ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tại chương trình, điều được các chuyên gia và đại biểu quan tâm nhiều nhất chính là yếu tố niềm tin. Bởi sức ảnh hưởng chỉ có thể bền vững trên nền tảng niềm tin. Khi thông tin xuất hiện từng giây trên các nền tảng mạng xã hội, câu hỏi không chỉ là điều gì được lan truyền nhanh nhất, mà còn là thông tin nào được kiểm chứng, đáng tin cậy và có ích cho người trẻ.

Chia sẻ tại chương trình, nhà báo Nguyễn Trọng Phước, Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Phát triển nội dung số, Trưởng ban Giáo dục Báo Thanh Niên, nhấn mạnh về nền kinh tế tín nhiệm trong sáng tạo nội dung số. Theo nhà báo Trọng Phước, nếu như trước đây chúng ta quan trọng kinh tế quảng bá, tức là quảng cáo, là nhìn thấy; thì hiện nay người xem nội dung số chỉ cần tin tưởng sẽ theo dõi kênh và sẵn sàng đề kháng tất cả những gì nói xấu về bạn…

Nhà báo Trọng Phước nhận định tin tốt, tin về đời sống "ăn view" tốt hơn tin an ninh trật tự lặt vặt ẢNH: NỮ VƯƠNG

Nhà báo Trọng Phước cũng cho rằng điều quan trọng nhất của nội dung số hiện nay là yếu tố hiện trường. Những video có tính hiện trường sẽ "ăn view" tốt hơn. Điều quan trọng kế tiếp là sự kiểm chứng thông tin để tạo niềm tin. Bên cạnh đó là những nội dung về hậu trường cũng sẽ rất thu hút.

Dẫn chứng từ thực tế các sản phẩm nội dung số tại Báo Thanh Niên, nhà báo Trọng Phước nhận định tin tốt, tin về đời sống "ăn view" tốt hơn tin an ninh trật tự lặt vặt, điều này trái ngược với suy nghĩ của nhiều người rằng những câu chuyện mang tính giật gân sẽ thu hút. Đây cũng chính là cơ hội để những thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng có thể tạo được những nội dung thu hút và lan tỏa đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Những nhà sáng tạo nội dung số luôn cố gắng để làm sao sản phẩm tạo ra sẽ có nội dung vừa hấp dẫn, vừa chính xác, vừa đem lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng ẢNH: NỮ VƯƠNG

Nói về yếu tố niềm tin, anh Trần Hoàng, Giám đốc VCCorp Network, cho rằng trong kỷ nguyên số niềm tin là một thứ rất xa xỉ. Anh Hoàng cho rằng lượng view khi đã mất có thể lấy lại một cách dễ dàng, có thể một video chưa được, thì nhiều video sẽ tìm lại được lượng view; nhưng niềm tin khi đã mất sẽ rất khó lấy lại và ảnh hưởng đến tất cả những nội dung số sáng tạo sau đó của bạn. Một khi đã dính vào một vết nhơ thì nó sẽ theo các bạn mãi.

Anh Trần Hoàng muốn gửi gắm đến các bạn trẻ là không nên để bản sắc của mình phụ thuộc vào AI ẢNH: NỮ VƯƠNG

Còn anh Đỗ Tuấn Hải, CEO The A List, thì khẳng định niềm tin là một tài sản rất khan hiếm trong kỷ nguyên AI.

Anh Hải mong mỗi nhà sáng tạo nội dung số đừng chỉ đếm số người tiếp cận mà hãy làm cho sức ảnh hưởng của mình trở nên có ý nghĩa. Từ sức ảnh hưởng cá nhân đến sức mạnh của một mạng lưới những nhà sáng tạo nội dung số quốc gia.

"Tôi tin rằng nếu như có một cộng đồng những nhà sáng tạo nội dung là những người trẻ có tình yêu đối với nơi mình sinh ra, bằng chính những cách thức của mình các bạn hoàn toàn có thể tận dụng sức mạnh của công nghệ để lan tỏa về những điều tích cực, những giá trị tốt đẹp đến bạn bè quốc tế", anh Hải nhận định.

Anh Đặng Hữu Sơn, Giám đốc Công ty Lovinbot, đã mang đến kỹ năng edit video bằng Claude với bốn bài học trong 10 phút vô cùng hữu ích ẢNH: NỮ VƯƠNG

Sau khi bàn về sức ảnh hưởng của người sáng tạo và trách nhiệm với thông tin, các nhà sáng tạo nội dung số đã cùng chuyên gia trao đổi về kỹ năng sản xuất và biên tập video trong môi trường công nghệ mới. AI có thể hỗ trợ những công việc nào, và nhà sáng tạo cần làm chủ quy trình ra sao để sản phẩm vẫn có dấu ấn riêng? Tại chương trình, anh Đặng Hữu Sơn, Giám đốc Công ty Lovinbot, đã mang đến kỹ năng edit video bằng Claude với bốn bài học trong 10 phút vô cùng hữu ích.

Qua những chia sẻ của anh Sơn, các nhà sáng tạo nội dung số thấy được việc ứng dụng AI hiệu quả không nằm ở việc giao toàn bộ sản phẩm cho công cụ, mà ở khả năng đặt yêu cầu rõ ràng, kiểm soát từng bước và chịu trách nhiệm với nội dung cuối cùng.

Vậy hiện nay, các nhà sáng tạo nội dung số có sử dụng AI và họ tận dụng công nghệ như thế nào trong sản phẩm của mình?

Anh Vũ Mạnh Tuyền cho rằng sử dụng AI để giúp công việc hiệu quả hơn, nhưng khi làm sáng tạo nội dung số anh rất quan tâm đến cảm xúc của người xem, mà đây là yếu tố AI không thể thay thế con người

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Anh Vũ Mạnh Tuyền, nhà sáng tạo kênh Tuyền Văn Hóa, cũng thừa nhận là đội ngũ của anh khi làm nội dung cũng có sử dụng AI, nhưng không phải là tất cả. Bởi theo anh Tuyền, phụ thuộc vào AI thì chúng ta sẽ là nhân viên của AI.

"Mình sử dụng AI để giúp công việc hiệu quả hơn, nhưng khi làm sáng tạo nội dung số mình rất quan tâm đến cảm xúc của người xem, mà đây là yếu tố AI không thể thay thế con người. AI không thể thay chúng tôi đi trải nghiệm, chỉ có chúng ta trải nghiệm và dạy lại cho AI", anh Tuyền nhấn mạnh và mong rằng mỗi bạn trẻ khi dùng AI phải có tư duy làm chủ AI. Để làm được điều đó, mỗi nhà sáng tạo nội dung số phải biết được mục tiêu, mục đích của mình rõ ràng nếu không sẽ bị AI dẫn dắt.

Các đại biểu tại phiên chuyên đề "Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI" chiều 29.11

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Anh Trần Hoàng cũng cho biết bản thân ứng dụng AI rất nhiều. Và anh sử dụng AI nhiều nhất là để cải thiện năng suất, tức là những công việc lặp đi lặp lại làm nhân viên cảm thấy mệt mỏi thì sẽ ứng dụng AI để nhân sự cảm thấy thoải mái hơn, từ đó công việc cũng hiệu quả và cho ra sản phẩm chất lượng hơn.

Điều anh Hoàng muốn gửi gắm đến các bạn trẻ là không nên để bản sắc của mình phụ thuộc vào AI. "AI chỉ nên giúp chúng ta lên dàn ý, gợi ý thêm một số hướng… Nếu bạn lạm dụng AI, khả năng sáng tạo sẽ bị giới hạn, không có được sự đa dạng trong ý tưởng. Và điều nguy hiểm nhất nếu lạm dụng AI là mất đi khả năng tự ra quyết định, mất đi cái tôi của mình", anh Trần Hoàng nhấn mạnh.