Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Những nhóm ngành được dự báo ‘khát’ nhân lực trong 5 năm tới
Video Giáo dục

Những nhóm ngành được dự báo ‘khát’ nhân lực trong 5 năm tới

Yến Thi
Yến Thi
Năm 2026, các trường ĐH đào tạo các nhóm ngành học nào, trong đó ngành nào đang được xem là thu hút thí sinh và có nhu cầu nhân lực lớn trong 4-5 năm tới ĐH?

Theo tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, trong những năm gần đây Việt Nam tập trung vào định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn cùng các ngành công nghệ chiến lược. Các địa phương cũng có định hướng về nhân lực rất cụ thể trong thời gian tới. Khi chọn ngành, nếu thí sinh muốn về địa phương làm việc thì phải nghiên cứu 5 năm tới địa phương mình tập trung vào lĩnh vực nào.

Với tác động của Nghị định 179 dự báo ngành công nghệ kỹ thuật có số lượng thí sinh đăng ký học nhiều hơn.

Tuy nhiên việc làm sau này không phải là do ngành "nóng' mà còn do năng lực của người học. Đầu tiên là các em phải chọn ngành đúng, phù hợp và bản thân yêu thích, đam mê. Tiếp theo là nỗ lực học tập, trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng. Ví dụ chọn ngành công nghệ chiến lược các em phải học giỏi toán, lý. Ngành dễ đỗ, ngành nóng thì cũng phải phù hợp với năng lực. Nên chọn ngành yêu thích chứ không nên chọn trường thích nhưng ngành không yêu thích.

Những nhóm ngành được dự báo ‘khát’ nhân lực trong 5 năm tới

Tin liên quan

Điểm chuẩn đại học 2026 được dự báo giảm, thí sinh cần lưu ý gì?

Điểm chuẩn đại học 2026 được dự báo giảm, thí sinh cần lưu ý gì?

Theo đánh giá của các chuyên gia, điểm chuẩn đại học 2026 dự kiến có thể giảm từ 1-3 điểm so với năm ngoái.

Những yếu tố sẽ tác động đến điểm chuẩn đại học năm 2026

Khám phá thêm chủ đề

nhóm ngành khát nhân lực tuyển sinh Xét tuyển Nhân lực

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận