Những nhóm ngành được dự báo ‘khát’ nhân lực trong 5 năm tới

Theo tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, trong những năm gần đây Việt Nam tập trung vào định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn cùng các ngành công nghệ chiến lược. Các địa phương cũng có định hướng về nhân lực rất cụ thể trong thời gian tới. Khi chọn ngành, nếu thí sinh muốn về địa phương làm việc thì phải nghiên cứu 5 năm tới địa phương mình tập trung vào lĩnh vực nào.

Với tác động của Nghị định 179 dự báo ngành công nghệ kỹ thuật có số lượng thí sinh đăng ký học nhiều hơn.

Tuy nhiên việc làm sau này không phải là do ngành "nóng' mà còn do năng lực của người học. Đầu tiên là các em phải chọn ngành đúng, phù hợp và bản thân yêu thích, đam mê. Tiếp theo là nỗ lực học tập, trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng. Ví dụ chọn ngành công nghệ chiến lược các em phải học giỏi toán, lý. Ngành dễ đỗ, ngành nóng thì cũng phải phù hợp với năng lực. Nên chọn ngành yêu thích chứ không nên chọn trường thích nhưng ngành không yêu thích.