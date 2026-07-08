Thay đổi tư duy đào tạo nhân lực từ 'bằng cấp' sang 'nghề nghiệp'

Sáng 8.7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động, giải pháp tạo việc làm bền vững và công tác đào tạo nhân lực trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo ẢNH: TTXVN

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, điểm nghẽn hiện nay là thiếu lao động phù hợp với yêu cầu phát triển; thiếu kỹ năng nghề, kỷ luật, tác phong công nghiệp, ngoại ngữ, kỹ năng số, kỹ năng xanh; thiếu kỹ thuật viên, công nhân lành nghề, nhân lực thực hành, nhân lực công nghệ, nhân lực quản trị trung gian.

Lao động phi chính thức còn lớn, thất nghiệp thanh niên còn cao, cơ cấu đào tạo và việc làm còn lệch, già hóa dân số diễn ra nhanh.

Vì vậy, đánh giá chất lượng nguồn lao động phải chuyển từ coi trọng số lượng sang coi trọng chất lượng, hiệu quả sử dụng và khả năng đóng góp vào năng suất lao động.

Thước đo cuối cùng là chất lượng việc làm, chất lượng nguồn nhân lực và mức đóng góp của người lao động vào năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tạo việc làm bền vững ở đô thị gắn với mô hình tăng trưởng mới, doanh nghiệp và chất lượng sống.

Tạo việc làm bền vững ở nông thôn phải gắn với nâng giá trị lao động, chuyển dịch có kỹ năng và sinh kế bền vững, mục tiêu không chỉ là giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, mà là nâng thu nhập của người dân nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch lao động từ nông nghiệp năng suất thấp sang nông nghiệp giá trị cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ hiện đại và các ngành kinh tế mới ngay tại địa phương.

Tạo việc làm bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải gắn với khơi dậy nội lực, giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc.

Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, đổi mới đào tạo nguồn nhân lực phải xây dựng hệ thống phát triển kỹ năng quốc gia. Đào tạo nguồn nhân lực phải chuyển từ đáp ứng nhu cầu trước mắt sang chuẩn bị năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia. Trọng tâm là thay đổi tư duy từ "bằng cấp" sang "nghề nghiệp", từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang đào tạo theo đơn đặt hàng, theo chuẩn kỹ năng và theo kết quả đầu ra.

Bên cạnh tạo việc làm trong nước, cần nhìn rộng hơn các kênh tạo việc làm, nâng kỹ năng và bổ sung nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh công nghệ, chuỗi cung ứng, lao động và tri thức dịch chuyển nhanh, phải vừa tạo việc làm bền vững trong nước, vừa đưa lao động Việt Nam ra thị trường quốc tế để học hỏi, đồng thời thu hút có chọn lọc tri thức, chuyên gia và nhân tài phục vụ phát triển đất nước, nhất là các lĩnh vực then chốt, chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực quốc gia và thị trường lao động hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt, hội nhập; chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao; phải hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, liên thông dữ liệu việc làm, bảo hiểm, đào tạo, doanh nghiệp, dân cư.

Phát triển hệ thống dịch vụ việc làm công hiện đại, chuyên nghiệp; hình thành hệ thống phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và kỹ năng nghề quốc gia theo ngành, địa bàn.

Phải xây dựng hệ thống đào tạo mở, linh hoạt, học tập suốt đời, giúp người lao động học lại, chuyển nghề, nâng kỹ năng; coi con người là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực và là mục tiêu của phát triển.