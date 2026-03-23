Những nơi không nên cất giữ ổ USB

Kiến Văn
Kiến Văn
23/03/2026 15:48 GMT+7

Ổ USB là thiết bị lưu trữ nhỏ gọn và tiện lợi, nhưng sự tiện lợi này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dùng.

Nếu không được bảo quản cẩn thận, ổ USB dễ bị thất lạc hoặc hư hỏng. Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu, người dùng cần tránh một số nơi cất giữ phổ biến.

USB có thể hỏng chỉ vì thói quen hằng ngày

Trong túi quần áo

Việc để ổ USB trong túi quần áo có thể dẫn đến nhiều tai nạn không mong muốn. Chẳng hạn, người dùng có thể quên lấy USB ra trước khi cho quần áo vào máy giặt, khiến thiết bị này phải chịu tác động của nước, nhiệt độ và chất tẩy rửa.

Đặc biệt, máy sấy quần áo hoạt động ở nhiệt độ cao có thể làm chảy lớp vỏ nhựa hoặc làm hỏng các linh kiện bên trong ổ USB. Do đó, tốt nhất là không nên để ổ USB trong túi quần áo.

Trong phòng tắm

Phòng tắm là nơi có độ ẩm cao, không tốt cho ổ USB. Nếu để thiết bị này ở nơi dễ rơi, người dùng có thể gặp rắc rối khi nó rơi vào bồn rửa hoặc bồn cầu.

Hơn nữa, hơi ẩm trong phòng tắm có thể xâm nhập vào ổ USB, gây ra nguy cơ đoản mạch hoặc ăn mòn các linh kiện bên trong. Vì vậy, hãy tránh để ổ USB trong phòng tắm để bảo vệ dữ liệu.

Trên hoặc trong các thiết bị điện tử nóng

Việc xếp chồng ổ USB lên các thiết bị này có thể gây ra nhiệt độ cao và làm hỏng linh kiện bên trong. Hơn nữa, ổ USB có thể dễ dàng rơi xuống các khe hở hoặc không gian chật hẹp và dẫn đến việc thất lạc.

Cất giữ ổ USB ở những nơi có nhiệt độ cao sẽ gây hại cho linh kiện bên trong

Ngoài ra, người dùng cũng nên cẩn trọng khi cắm ổ USB vào các thiết bị khác. Việc cắm liên tục có thể gây hư hỏng do nhiệt, đặc biệt nếu ổ USB bị va chạm hoặc rơi ra ngoài.

Những nơi công cộng

Khi sử dụng ổ USB ở những nơi công cộng như thư viện hay quán cà phê, người dùng cần đặc biệt thận trọng. Việc để ổ USB ở những nơi này có thể dẫn đến nguy cơ bị trộm cắp hoặc lây nhiễm phần mềm độc hại.

Lưu ý các máy tính công cộng có thể đã bị nhiễm virus, khi cắm ổ USB vào, người dùng có thể vô tình phát tán phần mềm độc hại sang thiết bị của mình.

Tóm lại, để giữ an toàn cho ổ USB và dữ liệu bên trong, người dùng nên cẩn trọng trong việc lựa chọn nơi cất giữ. Tránh những nơi dễ bị mất mát hoặc hư hỏng sẽ giúp người dùng bảo vệ thông tin quan trọng một cách hiệu quả.

