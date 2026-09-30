Những nông dân làm sạch đường quê

"T HẤY GÌ CHƯỚNG MẮT THÌ LÀM"

Mùa mưa đến, cây cối, cỏ dại mọc um tùm trên các tuyến đường nông thôn ở xã Trung Hưng. Cành lá vươn dài che khuất tầm nhìn, nhất là tại các khúc cua, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thay vì chờ lực lượng chức năng xử lý, các thành viên đội thiện nguyện do ông Nguyễn Minh Mẫn (46 tuổi) thành lập nhanh chóng xắn tay vào việc. Sau giờ làm đồng, họ khoác áo phản quang, mang máy cắt cỏ, cưa, dao phát và dụng cụ bảo hộ đến những tuyến đường cần dọn dẹp.

Từ 4 thành viên ban đầu, đến nay đội có 14 người. Không chỉ các thành viên, người thân trong gia đình họ cũng cùng tham gia. Điển hình như anh Nguyễn Duy Khang (23 tuổi) rủ vợ là chị Đỗ Kim Thới và em gái Nguyễn Phương Vy (11 tuổi) cùng góp sức. Dịp nghỉ hè, nhiều học sinh, sinh viên trong khu vực cũng tình nguyện tham gia.

Ông Nguyễn Minh Mẫn (giữa) cùng một số thành viên trong đội ra quân dọn rác, phát quang các tuyến đường nông thôn Ảnh: DUY TÂN

Ông Mẫn cho biết không có bảng phân công hay người điều hành, ai thấy việc gì phù hợp thì tự nguyện làm việc đó. Người cắt cỏ, người kéo cành cây, người thu gom rác, người đứng cảnh báo để bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông. Toàn bộ kinh phí như tiền xăng, lưỡi dao, dây cước và trang thiết bị bảo hộ đều do các thành viên tự đóng góp. Không ai nhận tiền công.

Theo ông Mẫn, ý tưởng thành lập nhóm xuất phát từ những lần chứng kiến người dân gặp nguy hiểm vì cây cối che khuất tầm nhìn. "Anh em đều làm nông nên hiểu bà con đi lại vất vả thế nào. Thấy đường bị cỏ dại, cây xanh che kín thì rủ nhau đi dọn. Không ai giao nhiệm vụ cả, chỉ mong đường sá thông thoáng hơn để mọi người đi lại an toàn là vui rồi", ông chia sẻ.

Sau gần 3 tháng kể từ khi thành lập ngày 1.6.2026, nhóm đã phát quang hơn 20 km đường giao thông nông thôn, mở rộng tầm nhìn tại nhiều khúc cua, cắt tỉa cây xanh, dọn sạch cỏ dại, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trên những tuyến đường xe cộ qua lại liên tục, nhóm phải vừa làm vừa quan sát. Nhiều đoạn dây leo quấn vào cột điện, cáp viễn thông khiến việc phát quang tiềm ẩn rủi ro. Chị Đỗ Kim Thới nhớ có lần nhóm dọn dẹp khu vực có bụi xương rồng mọc dày đặc. Nhiều thành viên bị gai đâm vào tay, chân, có người phải gắp từng chiếc gai đến tối. Dù hôm sau vẫn còn đau, mọi người vẫn tiếp tục công việc.

N ỐI DÀI SỰ TỬ TẾ

Không những phát quang đường sá, các thành viên trong đội còn tình nguyện đi tìm thuốc nam. Dọc các bờ kênh, bãi đất trống hay những khu vườn ven sông, họ thu hái các loại cây thuốc, rửa sạch, cắt nhỏ, phơi khô, rồi đóng gói gửi tặng các phòng khám đông y từ thiện trong và ngoài địa phương.

Ngoài ra, thông qua chương trình "Nắm gạo tình thương" của một nhà hảo tâm, định kỳ 2 lần/tháng, đội tổ chức trao quà cho gần 50 hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 10 kg gạo và 100.000 đồng. Đồng thời, cả đội đã chung tay xây dựng 11 căn nhà cho hộ nghèo, mỗi căn trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Sau giờ làm đồng, các thành viên đội thiện nguyện cùng nhau xắn tay làm đẹp đường quê Ảnh: DUY TÂN

Bà Đường Thị Mỹ Quang, sống gần một tuyến đường thường xuyên được nhóm dọn dẹp, cho biết trước đây cây cối mọc rậm rạp khiến việc đi lại không an toàn, nhất là vào ban đêm. "Từ khi có nhóm thiện nguyện của ông Mẫn thường xuyên phát quang, đường sá thông thoáng hẳn, xe cộ qua lại thuận tiện hơn. Chúng tôi rất quý những người làm việc thiện như vậy vì họ bỏ công sức mà không nhận bất kỳ khoản thù lao nào", bà Quang nói.

Theo ông Nguyễn Văn Phố, Trưởng khu vực Thạnh Phước 1, hoạt động của đội thiện nguyện không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Không áo đồng phục, không khẩu hiệu, cũng chẳng mong được tuyên dương, những người nông dân vẫn lặng lẽ rong ruổi trên những tuyến đường quê. Hôm nay họ phát quang cây cỏ, ngày mai gom rác, tìm thuốc nam hay mang những bao gạo nghĩa tình đến với người khó khăn. Những việc làm bình dị ấy được nối dài bằng mồ hôi, sự sẻ chia và tinh thần cống hiến không vụ lợi.