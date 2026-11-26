Kênh Facebook, TikTok phường livestream Ký ức Hà Nội

Chương trình âm nhạc Ký ức Hà Nội diễn ra cuối tháng 10 tại biệt thự Pháp mới tu bổ 49 Trần Hưng Đạo (P.Cửa Nam, Hà Nội) đã được livestream. Nhạc sĩ Dương Thụ, giám đốc âm nhạc của chương trình, hạnh phúc vì cùng lúc Ký ức Hà Nội "chạm tay" vào nhiều di sản. Đầu tiên, đó là di sản kiến trúc, tòa biệt thự mới được phục dựng trong một dự án Pháp Việt; sau đó, là di sản âm nhạc và tài năng của nghệ sĩ biểu diễn.

MC Phí Linh (phải), nhạc sĩ Dương Thụ (giữa) và Phó chủ tịch P.Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm trong phiên livestream Ký ức Hà Nội ẢNH: TƯ LIỆU PHƯỜNG CỬA NAM

Loa phường truyền thống chủ yếu phát thông tin từ một nguồn đến nhiều người; còn môi trường số cho phép người xem bình luận, đặt câu hỏi, trao đổi trực tiếp, chia sẻ nội dung và thậm chí đề xuất chủ đề cho buổi sinh hoạt văn hóa tiếp theo. PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư

Nhạc sĩ Dương Thụ nói: "Nghệ sĩ biểu diễn hôm nay, anh Lưu Hồng Quang là một trong 10 nghệ sĩ piano nổi tiếng nhất của Việt Nam. Thế nên chương trình không phải chỉ có di sản âm nhạc mà còn là di sản con người. Người ta sẽ thấy trong ngôi nhà di sản âm nhạc cổ điển thế giới, di sản âm nhạc thính phòng Việt Nam, và tương lai tôi có thể giới thiệu chầu văn, chúng ta còn mời được bạn bè nước ngoài nữa".

Trong suốt buổi biểu diễn, công chúng không chỉ được nghe tiếng đàn của Lưu Hồng Quang hay giọng ca của Cảnh Trần, Phương Thảo, Trường Linh, Lan Quỳnh mà còn được nghe họ chia sẻ về tác phẩm sắp được biểu diễn, những tâm tình của họ khi gặp được tác phẩm ấy… Những điều này cũng đồng thời được livestream trên kênh Facebook và TikTok của UBND P.Cửa Nam. Cũng trên 2 kênh này, P.Cửa Nam còn có những livestream văn hóa khác: về ẩm thực của quán Ngon và văn hóa cà phê với thương hiệu cà phê Mai vốn cùng trong địa bàn phường, hay giới thiệu tủ sách Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Bình, sáng lập viên CLB Đình làng Việt, cũng chia sẻ về việc có thể dùng các nền tảng để kết nối cho các sự kiện văn hóa của nhóm. "Bây giờ có phương tiện là mạng xã hội, mình có thể lập nhóm. Có nhóm cũng đã có thể coi là ngôi nhà được rồi, vì trong đó mọi người trao đổi kết nối thông tin với nhau mà không phải gặp trực tiếp. Khi muốn nghe hát, hay trao đổi cụ thể hơn những cái không thể làm được từ xa như thăm thú lễ nghĩa thì phải gặp trực tiếp", ông Bình nói.

Cũng theo ông Bình, trong thời kỳ Covid-19, dù không thể gặp nhau, nhóm Đình làng Việt vẫn tổ chức sinh hoạt chung trên mạng. "Năm đó, dịp trung thu chúng tôi kết nối bằng Google Meet, mọi người vào một phòng và mấy chục người hát với nhau. Thành viên miền Bắc hát vẫn chèo, vẫn xẩm, miền Nam khi đó có cậu đờn ca tài tử", ông Bình nói. Với ông, đó là sự linh hoạt để kết nối. Giờ đây, việc họp và tổ chức sự kiện chung như Tết Nguyên đán, trung thu, tọa đàm hội thảo, nhóm của ông đều có thể bàn qua mạng. Thái Nguyên hay châu Âu, các thành viên đều có thể cùng chung hoạt động được.

Nhiều thương hiệu sách cũng có các buổi giới thiệu online. Đó có thể là buổi livestream, nhưng cũng có thể là bản đã biên tập được đưa lên mạng. Điều này xuất phát từ việc những khán phòng giới thiệu sách thường nhỏ nhắn để phù hợp chi phí, do đó đôi khi không đủ đáp ứng nhu cầu. Thêm vào đó, cũng có những người tuy mê sách, muốn dự giới thiệu sách song lại không thể đến được do hạn chế thời gian. Vì thế, việc chuyển song song một sự kiện sách trên mạng khiến văn hóa đọc có thể lan tỏa thuận lợi.

Thiết chế văn hóa hai không gian

Những buổi nói chuyện và biểu diễn văn hóa ở P.Cửa Nam khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu có thể gọi những phiên livestream này là "loa phường thời đại mới" được không. Giống như loa phường, chúng phát thông tin từ phường muốn chuyển tải. Nhưng khác với loa phường chỉ có giờ cố định, công chúng có thể xem lại các nội dung của phiên live bất cứ lúc nào.

Quán ăn Ngon cũng tham gia sự kiện giới thiệu ẩm thực Việt Nam trên trang Facebook của P.Cửa Nam ẢNH: QUÁN ĂN NGON

PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, nói: "Cách ví với loa phường thời đại mới khá thú vị, nhưng livestream văn hóa có thể đi xa hơn một chiếc loa truyền thanh. Loa phường truyền thống chủ yếu phát thông tin từ một nguồn đến nhiều người; còn môi trường số cho phép người xem bình luận, đặt câu hỏi, trao đổi trực tiếp, chia sẻ nội dung và thậm chí đề xuất chủ đề cho buổi sinh hoạt văn hóa tiếp theo".

PGS-TS Sơn cho rằng nếu những cuộc trò chuyện về lịch sử khu phố, cách thưởng trà, nghệ thuật truyền thống hay kỹ năng thực hành văn hóa được tổ chức bài bản và phát trực tuyến, một hoạt động tại hội trường nhỏ có thể đến với hàng nghìn người, kể cả những người không có điều kiện đến tận nơi. "Nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở lượt xem. Nó nằm ở chỗ sau chương trình, người dân có hiểu thêm điều gì, có muốn đọc một cuốn sách, tìm gặp nghệ nhân, đến một di tích hay tham gia sinh hoạt cộng đồng hay không", ông nói.

Chính vì thế, PGS-TS Bùi Hoài Sơn đề xuất việc phát triển mô hình "thiết chế văn hóa hai không gian", nghĩa là có hoạt động trực tiếp để giữ chiều sâu trải nghiệm và có kênh số để mở rộng khả năng tiếp cận. "Chính quyền đóng vai trò kết nối, bảo đảm thông tin tin cậy và lắng nghe phản hồi, chứ không biến livestream thành hình thức tuyên truyền một chiều. Khi người dân không chỉ nghe mà còn được nói, được hỏi, được đóng góp và được tham gia, đó mới thực sự là một bước tiến trong đời sống văn hóa cơ sở", ông Sơn cho biết.

Mặc dù vậy, PGS-TS Bùi Hoài Sơn cũng lưu ý không phải trải nghiệm văn hóa nào cũng có thể chuyển nguyên vẹn lên màn hình. Một buổi biểu diễn múa có ngôn ngữ cơ thể và không khí sân khấu; một cuộc thưởng trà có hương vị, nhịp điệu và sự giao tiếp; một lễ hội truyền thống có không gian thiêng và mối quan hệ cộng đồng. Livestream có thể truyền hình ảnh, âm thanh, nhưng khó thay thế toàn bộ cảm nhận trực tiếp ấy.

Ông cũng lưu ý thêm người cao tuổi và một số nhóm yếu thế có thể khó tiếp cận môi trường số. Chuyển hoạt động văn hóa lên mạng cũng mang đến nguy cơ nội dung bị cắt ghép, hiểu sai bối cảnh; vấn đề bản quyền, hình ảnh cá nhân, dữ liệu người tham gia và thuật toán ưu tiên nội dung gây chú ý hơn nội dung có giá trị chiều sâu. Vì thế, PGS-TS Sơn cho rằng: "Phương châm của tôi là số hóa để mở rộng trải nghiệm, không phải để thay thế đời sống thực".

PGS-TS Bùi Hoài Sơn cũng đánh giá ưu thế rõ nhất của các nhóm văn hóa trực tuyến là khả năng quy tụ những người cùng quan tâm, vượt qua ranh giới địa lý và thế hệ. Chẳng hạn, một nhóm tìm hiểu áo dài ngũ thân có thể kết nối người may, người nghiên cứu trang phục, người sưu tầm ảnh cũ và các bạn trẻ muốn học cách mặc đúng; một nhóm về hát Xoan có thể chia sẻ lịch sinh hoạt, tư liệu biểu diễn, bản ghi của nghệ nhân và thông tin về lớp truyền dạy. Những buổi sinh hoạt trực tuyến cũng có thể chuyển thành hoạt động thực ngoài đời.

Thêm vào đó, với TikTok hoặc các nền tảng video ngắn, PGS-TS Sơn hình dung một chuỗi video một phút giải thích nguồn gốc hoa văn trên đình làng, cách phân biệt một số nhạc cụ dân tộc, ý nghĩa của một câu ca dao hoặc một công đoạn làm đồ thủ công. "Khi được thực hiện bởi nghệ nhân, chuyên gia, bảo tàng, thư viện hay các bạn trẻ có kiến thức và trách nhiệm, những nội dung ấy có thể là cánh cửa đầu tiên đưa công chúng đến với một lĩnh vực tưởng như xa lạ", PGS-TS Bùi Hoài Sơn nói.