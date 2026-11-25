Bát bún thang "bình đẳng giới"

Mỗi lần tổ chức chương trình "Quà chiều Hà Nội", bà Vũ Thị Tuyết Nhung, nguyên Trưởng ban Biên tập văn hóa xã hội Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, lại tíu tít cùng bạn bè. Dù bà là "bộ đội chủ lực", vẫn sẽ có thêm những người bạn khéo tay đến cùng bà chuẩn bị món ăn để bữa quà chiều được xôm tụ. Ở mỗi chương trình, bà Nhung nấu, giới thiệu cách nấu và kể lại chuyện cũ về món ăn. Thông thường, bà nói về cách người Hà Nội đã ứng xử và tạo nên món ăn đó ra sao.

"Tôi chia sẻ với mọi người đời sống xưa ở làng, lịch sử các món ăn. Ví dụ, bún ốc cổ ngày xưa ở Hà Nội là bún ốc nguội, đến năm 1960 mới có bún ốc nóng. Nhưng tôi cũng nói các món do nhiều điều kiện cũng thay đổi rất nhanh, cái chúng ta giữ là hồn cốt sẽ giữ thế nào", bà Nhung nhớ lại.

Chuẩn bị bún thang cho buổi “Quà chiều Hà Nội” ẢNH: TƯ LIỆU BÀ TUYẾT NHUNG

Vì thế, câu chuyện bát bún thang mà bà chia sẻ còn có cả sự thay đổi, thay đổi sao cho hợp với đời sống hiện nay và vẫn giữ được tinh thần của món. Chẳng hạn, bà nói chuyện bún thang xưa ăn với cuốn tôm trong bữa cỗ hóa vàng, nên bát bún thang bé xíu, có tính thưởng thức thôi. Giờ đây, khi thành món ăn sáng thì bát đã to hơn, bún nhiều hơn. Hay ngày xưa bún thang có ruốc sỏi chẳng hạn, thịt sụn thịt thăn thái rang băm vào. Nhưng bây giờ đạm nhiều, mà ruốc sỏi trông không đẹp thì người ta có thể bỏ đi.

Trong sự thay đổi của bún thang giờ đây còn có cả câu chuyện bình đẳng giới. "Ngày xưa các cụ làm con gà trống thiến thì chặt đùi, cánh, cổ cho các cụ ông nhắm rượu, chỉ xé cái lườn ra làm bún thang. Thế thì cũng hơi bất công. Nên giờ cho cả lườn, đùi vào, ăn thú vị hơn, tại sao chỉ bắt ăn thịt lườn xé? Thế là có cả câu chuyện bình đẳng giới…", bà Nhung nói thêm.

Bà Nhung cũng có nhiều điều tự hào về chương trình của mình. "Chúng tôi có món quà cho nghệ nhân biểu diễn, họ vui lắm. Còn người tham dự thì có đến 1/3 là lứa trẻ", bà Nhung cho biết.

Góc âm nhạc, góc thời trang

Nếu như bà Tuyết Nhung có câu chuyện ẩm thực xưa để trao truyền, thì nghệ nhân Năm Tuyền (ở TP.HCM) lại vui với việc nói về áo dài ngũ thân và cách thức may mặc. Ông cho biết do nhiều biến động, loại áo dài ngũ thân này đã vắng bóng trong sinh hoạt thường ngày từ rất lâu. Những người cao tuổi không chỉ không còn biết nhiều về loại áo này mà còn có định kiến rằng chúng là trang phục gắn với thời phong kiến.

Chính vì thế, nghệ nhân Năm Tuyền có nhiều trăn trở khi theo đuổi công việc bảo tồn, phát triển áo dài ngũ thân. Trải nghiệm của ông với áo ngũ thân là không phải lúc nào việc trao truyền văn hóa cũng diễn ra theo chiều hướng người lớn giới thiệu, khuyến khích con cháu tiếp nhận. Thực tế với áo dài ngũ thân hiện nay có một chiều hướng khá đặc biệt: Người trẻ đang là lực lượng chủ động tìm về trang phục truyền thống và vận động những người lớn tuổi mặc lại. Có nghĩa là với những người ông tiếp xúc, thuyết phục người có tuổi về truyền thống lại mất thời gian hơn với người trẻ.

Mặc áo ngũ thân, gói bánh chưng ở Đình làng Việt ẢNH: ĐÌNH LÀNG VIỆT

Trong khi đó, CLB Đình làng Việt có những buổi nói chuyện di sản âm nhạc. Những di sản này khá nhiều: ca trù, chèo, quan họ, xẩm… Điều đáng nói, CLB có sự khăng khít với các nghệ nhân, các NSND ở những mảng âm nhạc này, đặc biệt có nhiều người trẻ đã theo học và hát đúng điệu, hát hay những làn điệu âm nhạc cổ truyền trên.

Cũng không dừng ở may mặc, ca hát, CLB Đình làng Việt còn tìm cách đưa trở lại những thú vui xưa. Mới đây, Đình làng Việt tổ chức trung thu theo những gì họ nghiên cứu, tìm cách phục dựng. Ở đó, nhiều món đồ chơi đẹp như đèn con cá, con cua… sau nhiều năm vắng bóng đã trở lại. Nhóm cũng nói chuyện để chia sẻ câu chuyện thú chơi xưa này với những người quan tâm, trong đó phần nhiều là người trẻ.

Trao truyền di sản, trao truyền tình yêu

Th.S Nguyễn Hiếu Tín là người nhiều năm theo đuổi việc nghiên cứu, quảng bá thư pháp chữ Việt, cũng có nhiều trải nghiệm về tạo không gian gặp gỡ giữa nhà nghiên cứu, nghệ nhân và những người yêu thư pháp. Nhiều người trẻ muốn biết vì sao người Việt xưa quý chữ, vì sao tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa, chữ viết ra ngoài đẹp hình thức còn cần ý nghĩa, tâm tình ra sao.

"Người học có thể bắt đầu từ việc thích một nét chữ đẹp, nhưng sau đó lại tìm hiểu ý nghĩa của chữ, câu chuyện phía sau chữ và những giá trị mà cha ông gửi gắm", Th.S Tín nói.

Th.S Tín cho rằng: "Việc tìm về "chuyện thời các cụ" không hẳn là tâm lý hoài cổ, mà minh chứng việc người trẻ hôm nay đang có nhu cầu đối thoại với truyền thống để tìm thấy những giá trị có ý nghĩa cho cuộc sống hiện tại".

Nhiều chiếc đèn xưa đã được Đình làng Việt tái hiện trong trung thu 2026 ẢNH: ĐÌNH LÀNG VIỆT

Một sân chơi khác kết nối thế hệ về âm nhạc cũng đang thu hút là Phòng khách 3 thế hệ do nhạc sĩ Dương Cầm sản xuất và làm giám đốc âm nhạc. Tại đây, có những lá thư chia sẻ về âm nhạc, về các thế hệ trong một gia đình được đọc lên, để cháu hiểu ông bà, cha mẹ hiểu con cái hơn. "Có một điều lạ là các con nghe được âm nhạc của thời bố mẹ, chứ bố mẹ lại ít nghe được âm nhạc của các con hơn", Dương Cầm nói. Vì thế, nhạc sĩ cho rằng nên khuyến khích các không gian chia sẻ cả chuyện các cụ lẫn chuyện các cháu để các thế hệ lại gần nhau hơn.

Về việc Hà Nội đang mạnh về những sân chơi kết nối "chuyện của các cụ", PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, cho rằng điều này không phải do Hà Nội "phú quý sinh lễ nghĩa". Theo ông Sơn: "Tôi không đồng tình với cách nghĩ rằng phải giàu mới có đời sống văn hóa phong phú. Điều kiện kinh tế tốt hơn có thể giúp chúng ta tổ chức các hoạt động chuyên nghiệp, tiện nghi hơn, nhưng văn hóa trước hết bắt đầu từ nhu cầu chia sẻ, học hỏi và gìn giữ những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Một buổi người cao tuổi dạy trẻ em làm bánh truyền thống, một nghệ nhân chỉ cách hát dân ca, một cuộc đọc sách ở thư viện xã hay một buổi giới thiệu nghề thủ công tại làng có thể không tốn nhiều kinh phí mà vẫn tạo giá trị rất lớn".

Cũng theo PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Hà Nội có lợi thế về đội ngũ nghệ nhân, chuyên gia và hệ sinh thái sáng tạo, nhưng mỗi địa phương đều có "chất liệu" riêng: món ăn, làn điệu dân ca, nghề truyền thống, câu chuyện lịch sử, phong tục và tri thức bản địa. Vấn đề là nhận diện được những người đang nắm giữ tri thức ấy, kết nối họ với trường học, thư viện, trung tâm văn hóa và các nhóm tình nguyện để tổ chức hoạt động đều đặn, phù hợp túi tiền người dân. Điều chính quyền có thể thúc đẩy với sự kết nối văn hóa xuyên thế hệ này là hỗ trợ địa điểm, truyền thông, điều kiện an toàn và một phần chi phí cần thiết, còn nội dung và cách tổ chức nên dành nhiều không gian cho nghệ nhân và cộng đồng.

"Có thể bắt đầu bằng một chương trình "mỗi tháng một thực hành văn hóa địa phương", miễn phí hoặc thu phí tượng trưng. Cũng cần phân biệt hoạt động tìm hiểu, truyền dạy nghi lễ với việc tái hiện tùy tiện những thực hành mang tính thiêng", PGS-TS Bùi Hoài Sơn nói.