Những phụ kiện công nghệ bị làm giả tinh vi khiến nhiều người 'sập bẫy'

Hàng giả đã xuất hiện từ nhiều thập kỷ trước, tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây. Kể từ những năm 1980, khi các công ty bắt đầu sản xuất sản phẩm nhái máy chơi game Nintendo, công nghệ hàng nhái đã lan rộng ra toàn cầu. Trong số đó, nhiều phụ kiện công nghệ nhái trông giống như thật và đánh lừa không ít người dùng.

Các phụ kiện nhái ngày càng được 'nâng cấp' để trông như thật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID POLICE

Thẻ microSD

Trong nhiều năm qua, thẻ nhớ giả đã tràn ngập trên các trang bán lẻ trực tuyến, đến mức các thương hiệu lớn như SanDisk phải công bố danh sách các ví dụ về thẻ SD giả. Hiện tượng này trở nên phổ biến vào cuối những năm 2000 và đầu những năm 2010, khi thẻ nhớ nhái bắt đầu xuất hiện trên Amazon.

Các khuyến cáo cho thấy người dùng không nên mua thẻ nhớ microSD từ Amazon, AliExpress, Temu và các trang bán lẻ trực tuyến khác, vì nguy cơ mua phải hàng giả là rất cao. Cách an toàn nhất là mua từ các trang web và cửa hàng truyền thống không cho phép bên bán trung gian, hoặc từ cửa hàng trực tuyến của nhà sản xuất.

Ổ SSD

Thị trường SSD giả đã phát triển mạnh mẽ, với nhiều sản phẩm giả từ các thương hiệu uy tín như Samsung, trong đó mẫu Samsung 990 Pro giả đang xuất hiện nhiều tại châu Âu và Nhật Bản. Chúng có chất lượng và thiết kế gần giống hàng chính hãng, nhưng hoạt động không ổn định.

Đừng vì ham rẻ mà sập bẫy SSD giả ẢNH: PHONG ĐỖ

Trang How-To Geek cũng từng cảnh báo về những ổ SSD gắn ngoài giả được bán trên Amazon, với thông số kỹ thuật ấn tượng nhưng thực chất chỉ là thẻ nhớ microSD được cắm vào bộ chuyển đổi USB-C. Ví dụ, một ổ SSD 980 EVO giả được phát hiện bởi chuyên gia ép xung Der8auer cho thấy đó thực chất chỉ là một thiết bị M.2 SATA với hiệu suất thấp.

Để giảm nguy cơ mua phải hàng giả, người dùng nên mua ổ SSD từ các nhà bán lẻ uy tín. Hãy cẩn trọng với những lời mời chào ổ SSD giá rẻ đáng ngờ trên các trang như AliExpress hoặc Temu.

Tai nghe không dây

Những chiếc AirPods nhái đời đầu thường có chất lượng kém, dễ nhận biết do sở hữu thiết kế rẻ tiền và âm thanh tệ. Tuy nhiên, hiện nay, thị trường đã xuất hiện những tai nghe AirPods giả mạo tinh vi, khó phân biệt với hàng thật. Chúng không chỉ có bao bì và thiết kế giống hệt mà còn sử dụng số series thật của Apple, khiến người dùng khó lòng xác định được đâu là hàng giả.

Điều tương tự cũng xảy ra với tai nghe Galaxy Buds, mặc dù thị trường hàng giả của sản phẩm này không phổ biến bằng AirPods. Đặc biệt, Facebook Marketplace tràn ngập các mặt hàng AirPods giả, vì vậy người dùng nên cẩn trọng khi mua sắm.

Một mẫu AirPods nhái với hộp sạc đi kèm màn hình cảm ứng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Bộ sạc điện thoại

Kể từ khi Apple ngừng tặng kèm bộ sạc với iPhone 12, thị trường bộ sạc nhái đã phát triển mạnh. Mặc dù không phổ biến như tai nghe giả, bộ sạc giả vẫn xuất hiện nhiều. Một người mua phải bộ sạc Samsung 25W giả cho biết sản phẩm này không có logo chính hãng và có chất lượng kém hơn hẳn so với bộ sạc chính hãng.

Ốp lưng

Ốp lưng điện thoại cũng không nằm ngoài tầm ngắm của hàng giả, đặc biệt là các mẫu ốp lưng giả dành cho iPhone đã xuất hiện từ đầu những năm 2010. Hiện nay, thị trường tràn ngập các loại ốp lưng giả với chất lượng ngày càng tốt hơn, khó phân biệt với hàng thật.

Hàng giả có lẽ sẽ không bao giờ biến mất, bởi vì lợi nhuận từ việc sản xuất chúng vẫn rất hấp dẫn. Các phụ kiện nói trên đều có chi phí sản xuất thấp, khiến chúng dễ dàng bị làm giả. Người dùng nên cẩn trọng và chỉ mua từ những người bán uy tín, hoặc tìm hiểu kỹ về cách nhận biết hàng giả để tránh bị lừa đảo.