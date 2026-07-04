Những quả mít khổng lồ từng 'gây sốt' ở Việt Nam: Có quả vượt kỷ lục Guinness

Tháng 7.2024, mạng xã hội ào ạt chia sẻ hình ảnh quả mít khổng lồ, nặng gần 55 kg, trồng trong vườn nhà của một người đàn ông ở TP.Hải Phòng (Hải Dương cũ). Ông Phạm Văn Thiệu, chủ nhân của quả mít xác nhận quả có cân nặng chính xác là 54,5 kg, hoàn toàn không qua chỉnh sửa cân. Ông nói rằng sống hơn 60 năm trên đời, đây là lần đầu tiên ông thấy quả mít to và nặng đến vậy.



Quả mít vượt kỷ lục thế giới

Theo lời kể của người đàn ông, đây là loại mít dai được ông trồng trong khuôn viên nhà cách đây 8 năm và năm thứ 5 bắt đầu cho quả. Ông kể năm đầu tiên, mít cho 2 quả, quả to nhất đã nặng gần 37 kg. Đến năm thứ 2, mít cho 9 quả, cân nặng dao động từ 23 - 25 kg. Năm 2024 là năm mít cho quả to nhất, là quả mà ông đã thu hoạch. Sau khi bổ quả mít với sự chứng kiến của người thân, hàng xóm ông Thiệu mô tả quả mít khổng lồ có múi to "bằng cái điện thoại", múi vàng, dày, thơm, ăn ngọt. Không chỉ ông mà những người có mặt ăn cũng dành lời khen hương vị của quả mít này.

Quả mít gần 55 kg của ông Thiệu ẢNH: NVCC

Múi mít cũng "khổng lồ" như cân nặng ẢNH: NVCC

Quả mít nặng 56 kg được trưng bày tại gian hàng của H.Chi Lăng cũ, nay thuộc phường Lương Văn Tri (Lạng Sơn) trong khuôn khổ chương trình quảng bá, tiêu thụ na và các sản phẩm OCOP 2023 tổ chức tại Lạng Sơn từng gây sốt mạng xã hội.

Quả mít nặng 56 kg ở Lạng Sơn gây sốt một thời ẢNH: NVCC

Thời điểm đó, có nhiều người dân khi đến tham dự chương trình đã bày tỏ sự bất ngờ, thích thú và chụp ảnh check-in cùng quả mít khổng lồ này. Nhiều YouTuber, TikToker cũng ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Có mặt tại chương trình hôm đó và chứng kiến quả mít khủng, chị Thắm, sống ở Lạng Sơn cho biết hôm đó có nhiều du khách tìm đến gian hàng của thị trấn Chi Lăng cũ để chiêm ngưỡng, tìm hiểu về na Chi Lăng nổi tiếng. Tuy nhiên, sự chú ý của nhiều người lại dồn vào quả mít khổng lồ ở gian hàng.

"Buổi sáng hôm đó có một người dân ở địa phương mang quả mít này đến gian hàng, mình và mọi người đều ngạc nhiên như nhau. Không chỉ mình mà rất nhiều ông bà đến xem đều cho rằng đó là quả mít to nhất từ trước tới nay họ từng thấy. Có những ông bà đã hơn 80 tuổi cũng khẳng định chưa từng thấy quả nào to hơn thế", chị Thắm kể lại.

Tính đến nay, quả mít nặng nhất thế giới được tổ chức Guinness Worldrecords công nhận vào ngày 23.6.2016 là quả mít Artocarpus nặng 42,72 kg được trồng ở ở Pune, Maharashtra, Ấn Độ. Quả mít khổng lồ của Ấn Độ có chiều dài 57,15 cm và có chu vi 132,08 cm. Đến năm 2023, kỷ lục trên bị xô đổ nhưng chưa được công nhận kỷ lục khi quả mít nặng nhất thế giới nặng bằng một thiếu niên đang lớn đã được phát hiện ở Bangladesh. Với trọng lượng 114 pound (khoảng 51,7 kg), quả mít khổng lồ này vượt xa kỷ lục Guinness thế giới hiện tại. Quả mít đó đã được bán với giá khoảng 6 bảng Anh tại một khu chợ ở ngoại ô Kolkata.

Bổ ra vàng ươm, ngọt lịm

Tháng 8.2024, một quả mít ở Thanh Hóa cũng tham gia vào "đường đua" những quả mít siêu to, siêu nặng khiến ai nấy không khỏi bất ngờ.

Quả mít "khủng", người lớn ôm một vòng tay cũng không hết. Những hình ảnh bên trong khi cắt quả mít ra cũng được nhiều người nhận xét vàng, có vẻ ngon hơn những quả mít thường.

Quả mít nặng 56 kg của chị Liên ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Liên (37 tuổi) quê ở Thanh Hóa cho hay, quả mít được trồng trong vườn nhà chị. Chị cho biết quả mít sau khi thu hoạch được đưa lên cân có khối lượng là 56 kg.

Cũng theo chị Liên, vì quả to nên khi thu hoạch phải có một người cắt, một người ôm phía dưới. Quả mít to đã khiến người ôm bị ngã nhưng may mắn không bị thương. Sau khi thu hoạch, chị Liên không bán, bổ ra mời hàng xóm đến ăn. Khi bổ đôi quả mít, ai cũng xuýt xoa vì múi vàng ươm, dài bằng gang tay.

Quả mít của chị Liên bổ ra vàng ươm ẢNH: NVCC

Cách đây ít ngày, một quả mít "khủng" nặng 53 kg được người dân ở Lạng Sơn mang ra chợ bán. Khối lượng đặc biệt của quả mít khiến nhiều người trầm trồ, dừng lại chụp ảnh.

Bà Lưu Thị Ngọc Lan (48 tuổi, ở xã Chi Lăng, Lạng Sơn) cho biết bản thân buôn bán trái cây, nông sản ở chợ địa phương. Quả mít được người đàn ông tên Phương ở cùng xã mang đến bán ở chợ Đồng Mỏ.

Quả mít nặng 53 kg được bà Lan mua lại với giá 500.000 đồng ẢNH: NVCC

Theo bà Lan, sau khi bổ, quả mít được cắt thành từng phần nhỏ để bán lẻ cho khách. Với những người không đủ tiền mua, bà sẵn sàng mời ăn thử. Từng múi mít vàng ươm, ngọt lịm và rất ít xơ. Đây là giống mít ta được ông Phương trồng nhiều năm, không có bí quyết chăm sóc đặc biệt. Chủ vườn cho biết đây là lần đầu tiên cây cho quả đạt trọng lượng lên tới 53 kg.