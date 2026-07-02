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Đời sống Ẩm thực

Quả mít khổng lồ nặng 53 kg: Bổ ra, ai trong chợ cũng bất ngờ

Dương Lan
Dương Lan
Người bán mang quả mít nặng 53 kg ra chợ nhưng không ai dám mua. Sau đó, một tiểu thương mua lại và bổ ra, từng múi mít vàng ươm, ngọt lịm khiến nhiều người trầm trồ.

Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh quả mít "khủng" nặng 53 kg được một người dân ở Lạng Sơn mang ra chợ bán. Nhiều người không khỏi trầm trồ, chụp hình kỷ niệm và chia sẻ với dòng trạng thái lần đầu thấy quả mít to như vậy.

Trái mít khổng lồ nặng 53 kg, bán với giá 500.000 đồng: 'Cả chợ khen ngon' - Ảnh 1.

Bà Lan ngạc nhiên với trọng lượng của quả mít "khủng"

ẢNH: NVCC

Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một quả mít "khủng" nặng 53 kg được người dân ở Lạng Sơn mang ra chợ bán. Khối lượng đặc biệt của quả mít khiến nhiều người trầm trồ, dừng lại chụp ảnh và chia sẻ với dòng trạng thái đây là lần đầu tiên họ được tận mắt thấy một quả mít lớn đến vậy.

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Lưu Thị Ngọc Lan (48 tuổi, ở xã Chi Lăng, Lạng Sơn) cho biết bản thân buôn bán trái cây, nông sản ở chợ địa phương. Quả mít được người đàn ông tên Phương ở cùng xã mang đến bán ở chợ Đồng Mỏ.

Trái mít khổng lồ nặng 53 kg, bán với giá 500.000 đồng: 'Cả chợ khen ngon' - Ảnh 2.

Quả mít nặng 53 kg được bà Lan mua lại với giá 500.000 đồng

ẢNH: NVC

"Tôi thấy người đàn ông chở trái mít đi bán nhưng không có người mua vì nó quá to và nặng nên tôi mua lại với giá 500.000 đồng. Vì mít nguyên trái nên tôi không biết khi bổ ra có ngon hay không. Tôi xác định nếu ngon sẽ bán lại được cho khách còn không ngon xem như mua ủng hộ chú ấy", bà Lan chia sẻ.

Trái mít khổng lồ nặng 53 kg, bán với giá 500.000 đồng: 'Cả chợ khen ngon' - Ảnh 3.

Ông Phương vui mừng vì quả mít khổng lồ đã có người mua

ẢNH: NVCC

Theo bà Lan, sau khi bổ, quả mít được cắt thành từng phần nhỏ để bán lẻ cho khách. Với những người không đủ tiền mua, bà sẵn sàng mời ăn thử. Từng múi mít vàng ươm, ngọt lịm và rất ít xơ. Đây là giống mít ta được ông Phương trồng nhiều năm, không có bí quyết chăm sóc đặc biệt. Chủ vườn cho biết đây là lần đầu tiên cây cho quả đạt trọng lượng lên tới 53 kg. 

"Chú ấy nói mọi năm cây chỉ cho trái lớn nhất hơn 10 kg nhưng năm nay bất ngờ cho trái mít khủng. Chú ấy nói còn một trái mít lớn hơn nữa nhưng chưa chín, tôi hẹn khi nào hái sẽ gọi điện tôi mua lại tiếp", bà Lan cho hay.

Trái mít khổng lồ nặng 53 kg, bán với giá 500.000 đồng: 'Cả chợ khen ngon' - Ảnh 4.

Nhiều người chụp hình với quả mít nặng 53 kg

ẢNH: NVCC

 

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