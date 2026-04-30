Những sai lầm người dùng ô tô dễ mắc khi lái xe đường dài

Người dân trên cả nước đang bước vào kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Thời gian nghỉ kéo dài tới 4 ngày là dịp thuận lợi để nhiều cá nhân, gia đình tổ chức các chuyến hành trình dài bằng ô tô để tham quan, du lịch hoặc về quê thăm gia đình. Tuy nhiên, trên các hành trình lái xe đường dài, chỉ một vài sai sót nhỏ từ khâu chuẩn bị cũng như trong quá trình lưu thông cũng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm chuyến đi, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà nhiều tài xế dễ mắc phải khi lái xe đường dài đi chơi lễ:

1. Không lên kế hoạch hành trình rõ ràng

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là xuất phát mà không có kế hoạch cụ thể. Nhiều tài xế chỉ xác định điểm đến mà bỏ qua việc tìm hiểu lộ trình, tình hình giao thông, trạm dừng nghỉ hay các điểm dễ ùn tắc. Thực tế, vào các dịp lễ, lưu lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, quốc lộ hướng về khu du lịch. Nếu không chủ động nắm thông tin, tài xế dễ rơi vào tình trạng bị động, mất thời gian do kẹt xe kéo dài hoặc chọn nhầm tuyến đường đông đúc.

Việc lên kế hoạch chi tiết, bao gồm thời gian xuất phát, lộ trình thay thế và các điểm dừng hợp lý không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm áp lực khi cầm lái. Ngoài ra, tài xế nên kiểm tra trước tình trạng xe, đổ đầy nhiên liệu và chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng.

2. Chở theo quá nhiều hành lý

Tâm lý "mang cho đủ" khiến không ít gia đình chất đầy hành lý lên xe, từ vali, đồ ăn, đến các vật dụng cồng kềnh. Điều này không chỉ làm giảm không gian trong ca-bin mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của xe. Khi xe chở quá tải, hệ thống treo, phanh và lốp phải chịu áp lực lớn hơn bình thường. Xe cũng có xu hướng ì hơn, tăng tốc kém và tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Trong những tình huống cần xử lý khẩn cấp, quãng đường phanh sẽ dài hơn, làm tăng nguy cơ va chạm.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp hành lý không hợp lý có thể che khuất tầm nhìn phía sau hoặc gây nguy hiểm nếu đồ đạc xê dịch khi xe phanh gấp. Vì vậy, tài xế nên tối giản hành lý, ưu tiên những vật dụng cần thiết và phân bổ tải trọng hợp lý.

3. Lái xe khi cơ thể mệt mỏi, thiếu tỉnh táo

Một sai lầm nguy hiểm nhưng lại khá phổ biến là lái xe khi cơ thể mệt mỏi, thiếu tỉnh táo. Nhiều người cố gắng chạy xuyên suốt quãng đường dài để tiết kiệm thời gian, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ. Theo các chuyên gia giao thông, khi cơ thể thiếu ngủ hoặc căng thẳng, khả năng phản xạ và xử lý tình huống của tài xế sẽ giảm đáng kể. Chỉ một giây mất tập trung cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt trên cao tốc.

Để đảm bảo an toàn, tài xế nên nghỉ ngơi đầy đủ trước chuyến đi, không lái xe liên tục quá 2 - 3 giờ. Khi cảm thấy mệt, cần dừng xe tại khu vực an toàn để nghỉ ngắn, tránh cố gắng tiếp tục hành trình trong trạng thái thiếu tỉnh táo.

4. Chủ quan với tốc độ và khoảng cách an toàn

Vào dịp nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ thường đông đúc, do đó dễ dẫn đến tình trạng ùn ứ, kẹt xe làm mất nhiều thời gian lưu thông. Thông thường khi thoát khỏi những đoạn đường ùn tắc, khi đến những đoạn đường thông thoáng, nhiều tài xế nóng vội, thường có xu hướng tăng tốc để "đi cho nhanh". Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn liên hoàn, đặc biệt trên cao tốc. Việc không giữ khoảng cách an toàn khiến tài xế không có đủ thời gian xử lý khi xe phía trước phanh gấp. Trong khi đó, tốc độ cao làm tăng mức độ nghiêm trọng của va chạm nếu xảy ra sự cố.

Các chuyên gia khuyến cáo, tài xế cần tuân thủ tốc độ cho phép, đồng thời duy trì khoảng cách tối thiểu phù hợp với điều kiện mặt đường và thời tiết. Nguyên tắc 2 - 3 giây thường được áp dụng để đảm bảo khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Không thể phủ nhận những chuyến đi chơi lễ bằng ô tô cá nhân mang lại sự chủ động và thoải mái, nhưng cũng đòi hỏi tài xế phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và ý thức an toàn cao. Tránh những sai lầm phổ biến như không lên kế hoạch, chở quá tải, lái xe khi mệt mỏi hay chủ quan với tốc độ sẽ giúp hành trình trở nên an toàn, suôn sẻ hơn. Trong bối cảnh lưu lượng giao thông dịp lễ tăng cao, sự cẩn trọng, bình tĩnh và tuân thủ quy định là yếu tố then chốt để có một kỳ nghỉ trọn vẹn.