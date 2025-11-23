Những sai lầm phổ biến khi mua iPhone

Việc sở hữu một chiếc iPhone mới luôn mang lại cảm giác phấn khích, đặc biệt khi người dùng được trải nghiệm những cải tiến phần cứng mới nhất từ một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Vấn đề là có một số cạm bẫy mà người dùng thường gặp phải khi mua sắm làm ảnh hưởng đến trải nghiệm sau này.

Việc chọn mua iPhone không phải lúc nào cũng diễn ra thuận lợi ẢNH: REUTERS

Từ việc chọn sai mẫu máy, lựa chọn dung lượng lưu trữ không phù hợp cho đến không bảo vệ thiết bị đúng cách và mua nhầm sản phẩm đã qua sử dụng, trải nghiệm mua sắm có thể trở nên tồi tệ, thậm chí là tốn kém hơn.

Để tận dụng tối đa số tiền bỏ ra cho chiếc iPhone mới, người dùng cần lưu ý một số điều sau đây, bất kể là người chuyển từ Android sang, mua smartphone lần đầu hay chỉ đơn giản là muốn nâng cấp thiết bị hiện tại.

Chọn sai mẫu hoặc phiên bản iPhone

Một trong những sai lầm dễ mắc phải nhất là chọn nhầm mẫu iPhone, đặc biệt với những người mua lần đầu. Apple thường tung ra nhiều phiên bản khác nhau trong cùng một dòng sản phẩm, mỗi phiên bản đều có những ưu điểm riêng.

Ví dụ, dòng iPhone mới nhất hiện tại bao gồm iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Việc lựa chọn đúng thiết bị phụ thuộc vào nhu cầu và mong muốn. Nếu muốn có trải nghiệm ổn định, mẫu iPhone cơ bản có thể là lựa chọn tốt nhất.

Chọn không đúng các mẫu iPhone có thể gây hối hận về sau ẢNH: MACRUMORS

Lựa chọn dung lượng lưu trữ không đủ

Ngoài việc chọn sai mẫu, người dùng cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng về dung lượng lưu trữ. Dòng iPhone 17 cung cấp nhiều tùy chọn lưu trữ, từ 256 GB đến 2 TB. Dung lượng lưu trữ lớn hơn thường đi kèm với mức giá cao hơn, vì vậy hãy xác định nhu cầu trước khi quyết định. Đối với hầu hết người dùng, việc chụp ảnh, quay video và cài đặt ứng dụng sẽ chiếm nhiều dung lượng nhất.

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên xem xét việc sử dụng iCloud để lưu trữ dữ liệu. Dịch vụ này cung cấp 5 GB dung lượng miễn phí, nhưng nếu cần nhiều hơn, người dùng sẽ phải trả phí cho các gói lưu trữ lớn hơn.

Chọn ốp lưng bảo vệ iPhone

Một trong những sai lầm lớn mà nhiều người mắc phải là đánh giá sai độ bền của iPhone. Với mức giá không rẻ, việc chọn lựa ốp lưng phù hợp có thể giúp bảo vệ thiết bị khỏi hư hại. Trong khi iPhone 16 Pro có kết quả không tốt trong các bài kiểm tra thả rơi, iPhone 17 Pro Max lại cho thấy khả năng chịu lực ấn tượng.

Tùy nhu cầu sử dụng mà chọn mua ốp lưng phù hợp ẢNH: CASETiFY

Khi chọn ốp lưng, hãy xem xét lối sống và công việc của mình. Nếu thường xuyên hoạt động mạnh, một chiếc ốp lưng dày có thể là lựa chọn tốt. Ngược lại, nếu làm việc văn phòng, một ốp lưng mỏng hoặc thậm chí không cần ốp lưng có thể phù hợp hơn. Ngoài ra, đừng quên cân nhắc việc sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình.

Mua iPhone cũ từ nguồn không đáng tin cậy

Mua iPhone đã qua sử dụng có thể tiết kiệm chi phí nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để tránh những rắc rối không đáng có, hãy chọn mua từ những nguồn uy tín, như cửa hàng iPhone tân trang của Apple đảm bảo chất lượng sản phẩm, hoặc các đại lý ủy quyền của công ty.

Khi mua sắm trực tuyến, hãy kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về người bán. Nếu có thể, hãy trực tiếp kiểm tra thiết bị trước khi quyết định mua. Tránh xa các trang web như Facebook, Craigslist hay eBay và luôn yêu cầu mã IMEI để kiểm tra xem iPhone có bị đánh cắp hay không.