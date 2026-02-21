Những smartphone Android nên cân nhắc trước khi mua

Từ phân khúc tầm trung đến cao cấp, người dùng có nhiều lựa chọn với hiệu năng tốt, camera ngày càng cải thiện và phần mềm ổn định hơn trước. Tuy nhiên, thị trường smartphone thay đổi rất nhanh: một model từng được đánh giá cao vài tháng trước có thể trở nên kém hấp dẫn khi phiên bản mới sắp ra mắt hoặc đối thủ đưa ra lựa chọn cấu hình cùng mức giá tốt hơn.

Pixel 9a nằm trong danh sách các thiết bị nên cân nhắc kỹ khi mua ẢNH: REUTERS

Dưới đây là một số smartphone Android mà người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

Pixel 9a

Mặc dù Pixel 9a vẫn là một smartphone tầm trung đáng chú ý với camera mạnh, phần mềm sạch và trải nghiệm Android mượt mà, nhưng việc lựa chọn thời điểm mua lại khá quan trọng.

Với việc Pixel 10a vừa ra mắt, đặc biệt khi Google thường đi kèm các chương trình ưu đãi hấp dẫn khi mở bán thế hệ mới khiến những chiếc điện thoại như Pixel 9a sẽ giảm giá mạnh hơn khi Pixel 10a lên kệ. Vì vậy, nếu không quá cần thiết, việc chờ thêm một thời gian sẽ hợp lý hơn.

Dòng Galaxy S25

Galaxy S25, S25 Plus và S25 Ultra vẫn thuộc nhóm smartphone Android cao cấp với màn hình đẹp, camera tốt và hiệu năng mạnh. Tuy nhiên, chu kỳ ra mắt sản phẩm của Samsung khá đều đặn và thực tế Samsung đã xác nhận ra mắt dòng Galaxy S26 vào ngày 26.2 tới.

Samsung xác nhận sự xuất hiện của dòng Galaxy S26 vào ngày 26.2 ẢNH: SAMSUNG

Samsung cũng nổi tiếng với các chương trình đặt trước hấp dẫn như voucher giảm giá, hỗ trợ thu cũ đổi mới hoặc thậm chí tặng quà giá trị cao. Vì vậy, nếu không cần nâng cấp ngay, người dùng có thể chờ thế hệ mới hoặc đợi giá dòng Galaxy S25 giảm thêm sẽ mang lại lợi ích tốt hơn.

Galaxy A56 5G

Ở phân khúc tầm trung, Galaxy A56 5G không phải lựa chọn kém, nhưng cũng chưa thật sự nổi bật. Một số đánh giá cho thấy hiệu năng của sản phẩm chưa vượt trội so với đối thủ, camera phụ thiếu ấn tượng và thiết kế không có nhiều điểm mới.

Trong khi đó, thông tin về Galaxy A57 cho thấy khả năng sản phẩm sẽ được Samsung cải thiện chip xử lý, dung lượng lưu trữ và thiết kế. Nếu những nâng cấp này trở thành hiện thực, thế hệ kế nhiệm có thể đáng chờ đợi hơn.

OnePlus 15

Sau thành công của OnePlus 13, nhiều người kỳ vọng OnePlus 15 sẽ tiếp tục nâng tầm trải nghiệm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy model này chưa tạo được ấn tượng tương tự.

Một số yếu tố như camera bị đánh giá thấp hơn, thiết kế kém nổi bật và vấn đề tản nhiệt khiến trải nghiệm tổng thể không thật sự thuyết phục. Trong khi đó, OnePlus 13 vẫn là lựa chọn cân bằng hơn và thường có mức giá hấp dẫn sau thời gian giảm giá.

OnePlus 15R

Các dòng OnePlus R trước đây thường được xem là lựa chọn hiệu năng cao với mức giá hợp lý. Tuy nhiên, OnePlus 15R lại gây thất vọng khi loại bỏ một số tính năng quen thuộc, camera không cải thiện rõ rệt và giá bán tăng.

Điều này khiến lợi thế "giá trị trên từng đồng tiền" không còn rõ ràng như trước, đặc biệt khi các đối thủ cùng phân khúc đang cạnh tranh mạnh về camera, pin và phần mềm.

Motorola Moto G (2026)

Về thông số kỹ thuật, Moto G (2026) có thông số khá ổn như màn hình 120 Hz, pin lớn và mức giá dễ tiếp cận. Tuy nhiên, các thế hệ Moto G gần đây thường bị phàn nàn về hiệu năng chưa mượt, camera ở mức trung bình và chính sách cập nhật phần mềm hạn chế.

Moto G77 là một trong những thành viên Moto G (2026) ẢNH: MOTOROLA

Nếu những điểm này không được cải thiện đáng kể, Moto G (2026) có thể chưa phải lựa chọn tối ưu dù mức giá khá hấp dẫn.

Thay vì chỉ nhìn vào cấu hình hoặc giá bán, người dùng nên cân nhắc thêm thời điểm ra mắt sản phẩm, chính sách cập nhật phần mềm và độ ổn định lâu dài. Đôi khi chờ phiên bản mới hoặc chọn mẫu cao cấp đời trước lại mang đến trải nghiệm tốt hơn so với model mới nhưng cắt giảm tính năng.