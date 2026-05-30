Công nghệ Sản phẩm

Những smartphone 'đáng tiền' nhất năm 2026

Kiến Văn
30/05/2026 11:01 GMT+7

Những smartphone chất lượng/giá bán tốt nhất hiện nay tập trung vào pin lớn, sạc nhanh và trải nghiệm ổn định cho đa số người dùng.

Việc lựa chọn một chiếc smartphone có hiệu năng tốt và giá cả phải chăng có thể khá khó khăn, đặc biệt khi mà thị trường hiện nay chứng kiến nhiều sản phẩm khác nhau.

Để giúp người dùng thuận lợi khi mua sắm, nội dung dưới đây sẽ tổng hợp danh sách những smartphone mang lại giá trị tốt nhất so với số tiền mà mình bỏ ra, kết hợp giữa hiệu năng, camera, thời lượng pin và độ bền.

POCO X8 Pro (khoảng 14,3 triệu đồng)

POCO X8 Pro là một lựa chọn tuyệt vời với mức giá hợp lý và sở hữu hiệu năng mạnh mẽ nhờ chip Dimensity 8500-Ultra. Màn hình AMOLED 1,5K 120 Hz mang lại độ mượt mà và khả năng hiển thị tuyệt vời, trong khi viên pin 6.500 mAh đảm bảo thời lượng sử dụng thoải mái hơn một ngày.

POCO X8 Pro cung cấp hiệu năng ổn trong nhiều tác vụ

Ưu điểm:

  • Hiệu năng nhanh và ổn định trong mọi tác vụ.
  • Màn hình AMOLED 1,5K với độ sáng và độ mượt cao.
  • Pin bền lâu (lên đến 2 ngày).

Nhược điểm:

  • Bộ sạc không được bao gồm trong hộp.

Galaxy A57 (khoảng 10,3 triệu đồng)

Galaxy A57 5G làm mới dòng sản phẩm tầm trung của Samsung với trọng tâm là độ bền và hiệu năng ổn định. Máy sở hữu khung nhôm và kính Gorilla Glass Victus+ ở cả hai mặt, đạt chuẩn IP67 về khả năng chống bụi và nước. Màn hình LTPO Super AMOLED 6,6 inch mang đến màu sắc sống động, HDR10+ và tốc độ làm mới thích ứng đảm bảo khả năng hiển thị tuyệt vời ngay cả dưới ánh nắng mặt trời gay gắt.

Galaxy A57 được đánh giá là lựa chọn hấp dẫn cho giới trẻ

Ưu điểm:

  • Chip Exynos 1680 với GPU RDNA 3.5.
  • Hệ thống camera hoàn chỉnh với chống rung quang học (OIS) và khả năng quay phim 4K.
  • Màn hình Super AMOLED 6,6 inch với tần số quét thích ứng từ 1 - 120 Hz và độ sáng lên đến 1.900 nit.

Nhược điểm:

  • Không có khe cắm thẻ nhớ microSD.

Redmi Note 15 (khoảng 5,5 triệu đồng)

Redmi Note 15 4G không phải là chiếc smartphone mạnh mẽ nhất trong phân khúc tầm trung, nhưng thời lượng pin của sản phẩm khá tốt, cùng màn hình chất lượng cao, sáng rõ và camera tốt. Chiếc điện thoại này hứa hẹn sẽ thành công về doanh số như mẫu tiền nhiệm của nó, Redmi Note 14.

Redmi Note 15 là sản phẩm rẻ nhất trong danh sách

Ưu điểm:

  • Thời lượng pin vượt trội với pin 6.000 mAh.
  • Camera chính có độ phân giải 108 MP.
  • Màn hình AMOLED 120 Hz.

Nhược điểm:

  • Màn hình cong có thể không phù hợp với nhiều người.

Xiaomi 15T (khoảng 12,3 triệu đồng)

Xiaomi 15T ra mắt thị trường và gây bất ngờ trong phân khúc smartphone giá phải chăng nhờ được trang bị Dimensity 8400 mạnh mẽ trong phân khúc đến từ MediaTek. Smartphone này cũng sở hữu màn hình AMOLED 6,83 inch và cụm ba camera sau: 50 MP (chính), 50 MP (telephoto) và 8 MP (siêu rộng).

Xiaomi 15T nằm trong series sản phẩm được săn đón khi ra mắt tại Việt Nam

Ưu điểm:

  • Chip xử lý MediaTek Dimensity 8400.
  • Pin 5.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh 67W.
  • Máy ảnh đa năng với ống kính zoom.

Nhược điểm:

  • Thiếu khả năng sạc không dây.

POCO F8 Pro (khoảng 14 triệu đồng)

Đây là chiếc điện thoại đáng để cân nhắc nghiêm túc về tỷ lệ chất lượng/giá cả, đặc biệt là đối với những người tìm kiếm hiệu năng hàng đầu. Sản phẩm sở hữu chip xử lý mạnh mẽ, thời lượng pin dài và màn hình AMOLED chất lượng cao. Thiết kế hiện đại và chất lượng hoàn thiện chắc chắn khiến Poco F8 Pro trở thành một lựa chọn an toàn trong tầm giá dưới 15 triệu đồng.

POCO F8 Pro là lựa chọn hiếm trong danh sách đi kèm chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ

Ưu điểm:

  • Hiệu năng hàng đầu với Snapdragon 8 Elite.
  • Thời lượng pin dài.
  • Màn hình AMOLED chất lượng cao, mượt mà.

Nhược điểm:

  • Thiếu khả năng sạc không dây.

Chiếc smartphone Samsung giá rẻ đang trở thành lựa chọn ưa thích

Samsung đã giới thiệu một loạt smartphone với nhiều mức giá khác nhau, với một số sản phẩm được giới chuyên gia đánh giá cao.

