Những tấm HCV của nghị lực

Cú đúp HCV ấn tượng của Vi Thị Hằng

Kình ngư 36 tuổi Vi Thị Hằng tỏa sáng trên đường đua xanh khi liên tiếp đoạt 2 HCV ở nội dung 100 m tự do hạng thương tật S7 và 50 m ngửa hạng thương tật S6-S7. Ấn tượng hơn khi cô còn phá kỷ lục ASEAN Para Games cả hai nội dung.

Kình ngư Vi Thị Hằng xuất sắc đoạt 2 HCV, phá kỷ lục ASEAN Para Games Ảnh: Thái Dương

Tai họa ập đến với Hằng khi bị sốt bại liệt hồi 3 tháng tuổi dẫn đến đôi chân teo tóp. Từng tự ti trước khiếm khuyết trên cơ thể nhưng càng lớn, cô càng có suy nghĩ tích cực bởi "còn nhiều người còn khó khăn hơn mình". Thời gian sinh sống, học tập tại TP.HCM giúp cô làm quen với môn bơi với suy nghĩ cũng là lời khuyên của nhiều người: "Chân yếu nên đi tập bơi cho khỏe".

Chỉ sau thời gian ngắn tập luyện, Vi Thị Hằng cho thấy năng khiếu với môn thể thao này. Năm 2012, trong lần đầu tham dự giải bơi người khuyết tật quốc gia, kình ngư quê Thanh Hóa xuất sắc đoạt 5 HCV (3 cá nhân, 2 tiếp sức). Bước đệm đó giúp cô được vào đội tuyển, tạo điều kiện ăn tập tốt và không ngừng gặt hái thành công ở các giải quốc tế. Đến nay, cô đoạt hơn 50 HCV ở các giải quốc tế, nhiều lần phá kỷ lục ở các kỳ ASEAN Para Games. Trước khi đến Thái Lan tranh tài ASEAN Para Games 13, cô được vinh danh ở hạng mục VĐV thể thao người khuyết tật tiêu biểu VN năm 2025 nhờ thành tích tốt ở giải bơi người khuyết tật thế giới, qua đó đoạt 2 chuẩn tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á 2026 (Asian Para Games) tại Nhật Bản.

Bền bỉ Lê Văn Công

42 tuổi nhưng có đến hơn 22 năm cống hiến cho thể thao người khuyết tật VN, "đô cử" Lê Văn Công là tấm gương cho rất nhiều VĐV. Tại Paralympic Rio năm 2016, Lê Văn Công giúp thể thao VN làm nên lịch sử lần đầu tiên đoạt HCV. Anh cũng là VĐV người khuyết tật VN duy nhất tính đến thời điểm này đoạt trọn HCV ở các đấu trường Paralympic, Asian Para Games, ASEAN Para Games, vô địch thế giới.

Lê Văn Công cho biết những năm qua bản thân anh bị chấn thương hành hạ nhưng vẫn quyết tâm tập luyện để cống hiến cho thể thao người khuyết tật VN. Trước ngày xung trận ở ASEAN Para Games 13 tại Thái Lan, anh chia sẻ: "Vai tôi còn đau lắm, sợ không giành HCV nổi…". Thế nhưng hôm qua, khi ra sàn đấu, anh với ánh mắt sáng rực quyết tâm đã thực hiện thành công cú đẩy 178 kg, vượt qua tuyển thủ người Indonesia A Hadi đúng 1 kg, mang về tấm HCV quý giá cho cử tạ VN ở hạng cân sở trường 49 kg.

Tài năng, bền bỉ không kém Lê Văn Công là dàn kình ngư ở môn bơi như Võ Huỳnh Anh Khoa, Trịnh Thị Bích Như… Trong đó Anh Khoa là người mở hàng cho đội tuyển bơi người khuyết tật VN, sau đó các VĐV còn lại đoạt thêm 6 HCV giúp đoàn thể thao VN nằm trong tốp 3 toàn đoàn tại ASEAN Para Games 13 sau ngày thi đấu đầu tiên.