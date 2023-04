Những tấm lòng vàng 13.4.2023

Trần Văn Ruy (142B Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Võ Văn Út (124/27 đường Xóm Đất, Q.8, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Anh Phạm Quang (TP.Đà Nẵng): 100.000 đồng; anh Phong (TP.Nha Trang, Khánh Hòa): 400.000 đồng; anh Trịnh Cường (Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai): 300.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (TP.Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Quoc Thang: 300.000 đồng; ban doc: 1.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Mai Thu Nhi: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Tran Thi My Ngoc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Trinh Quynh Dao: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tra Xuan Binh: 5.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ong Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Tran Thi Quy: 1.000.000 đồng; Tiet Do Dong Giao: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Pham Thi Thu Hong (Q.3, TP.HCM): 250.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Y Lan: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Sy Tuan: 500.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 1.000.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng; To Xuan Duong: 300.000 đồng; Co Thanh Danh: 1.500.000 đồng; Ly Thu Thuong: 2.000.000 đồng; Chu Nguyen Thai Khoe: 1.000.000 đồng; Doan Minh Phong: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Trung Dung: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; Luong Dang Khoa: 2.000.000 đồng; Hoi Hoc sinh cap 3 Vinh Linh tai TP.HCM: 2.000.000 đồng; Le Thi Hong Diem: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngan: 1.000.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Dang Nguyen Quynh Nhi: 200.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; ong Khoan: 200.000 đồng; cu ba Bui Thi Viet: 5.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi My Loan: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phung Thi Thu Xuan: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Thay Ng Hong Son Dhluat Hue: 1.000.000 đồng; Bui Ngoc Hai: 500.000 đồng; Tran Trong Hai: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Van Niem: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Nguyễn Thị Kỉnh - Bình Định (nhân vật được đề cập trong bài viết Mẹ già 94 tuổi khốn khó nuôi con tâm thần; trên Thanh Niên ngày 7.1.2023)

Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng): 500.000 đồng; anh Trịnh Cường (Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai): 300.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (TP.Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng; Bảo Duy (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; cô Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; anh Phạm Quang (TP.Đà Nẵng): 100.000 đồng; anh Trần Hữu Thanh Long (TP.Đà Nẵng): 100.000 đồng; Lý Kim Ngân (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Minh Tài (60 Hồ Hảo hớn, P.Cô Giang, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thanh Nam + Lực (643/11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Tống Mỹ Dung (430 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, TP.HCM): 1.500.000 đồng; bà Song Phụng (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Đỗ Xuân Hương (247/82/4 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Nhung (Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Thanh (16 đường 302 Bông Sao, P.5, Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ông bà Hiệt (TP.Hà Nội): 500.000 đồng; Lương Nam Việt (Q.1, TP.HCM): 2.000.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (TP.Nha Trang, Khánh Hòa): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.