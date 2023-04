Những tấm lòng vàng 12.4.2023

Chuyển khoản: Ban doc: 100.000 đồng; Huynh Thuc Yen: 300.000 đồng; Tran Huu Nghia: 1.000.000 đồng; Doan Hong Hai: 500.000 đồng; Vo Thanh Boan: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Ly Thu Thuong: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngan: 1.000.000 đồng; Duong Phi Yen: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Van Hung: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Kim Dung: 1.000.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Giup Do Nguyen Duy Lam: 200.000 đồng; Le Thanh Xuan: 100.000 đồng; Giup Do Nguyen Duy Lam: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Thi Ngoc An: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Truong Thi Ngoc Anh: 200.000 đồng; Le Thi Hong Diem: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Phan Tri Dung: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ong Khoan: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Duong Thi Thanh Truc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Minh Tam: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; gia dinh Hong Van: 1.000.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Le Thi Thu Thao: 100.000 đồng; Tran Trong Hai: 400.000 đồng; Long: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Trong Hai: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ta Thi Van: 300.000 đồng; GĐ Tu Loan: 500.000 đồng; (còn tiếp)



Bạn đọc giúp T.T.C.L - Sóc Trăng (nhân vật được đề cập trong bài viết Bị tai nạn khi đi khám bệnh, chồng chết, vợ và 2 con nhỏ nguy kịch trên Thanh Niên Online ngày 28.12.2022)

Duy Anh-Diệu Anh-Gia An-Nguyên An (TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phạm Gia Lộc (153/20 Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vua Dac San Ca Mau Nhu Minh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Nhu: 200.000 đồng; Cao Quang Tho: 500.000 đồng; Pham Trung Dung: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Dinh Van Khanh: 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Hua Kim Cuong: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; be Nam va Kim giup 3 me con chi T.T.C.L: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 200.000 đồng; Cty CP Xe Khach Phuong Trang Futabuslinescty Xk Phuong Trang: 100.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ngo Thi Mai Thao: 200.000 đồng; Dang Thi Thu Loan: 800.000 đồng; Le Thi Thuy Ha: 2.000.000 đồng; Nguyen Viet Hung: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Đặng Văn - Quảng Nam (nhân vật được đề cập trong bài viết Cậu học trò nghèo mù lòa cần giúp đỡ trên Thanh Niên ngày 29.12.2022)

Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng): 500.000 đồng; cô Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Anh Phạm Quang (TP.Đà Nẵng): 100.000 đồng; Trần Văn Tư (Q.Tân Bình, TP.HCM): 2.343.000 đồng; bé Lê Trung Tín (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Tuyết Nhung (Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 300.000 đồng; Đỗ Hoàng Sang (139/5 Gia Phú, P.1, Q.6, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Đức Thịnh (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Bùi Thị Thanh Phương (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Thu Cúc (219/22A1Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Thị Hưng (111/34 Xóm Chiếu, P.16, Q.4, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trần Văn Ruy (142B Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.Gò Vấp, TP.HCM): 500.000 đồng; Tống Mỹ Dung (430 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Đức: 200.000 đồng; ông bà Hiệt (TP.Hà Nội): 500.000 đồng; Lương Nam Việt (Q.1, TP.HCM): 2.000.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Hong Phuong: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thi Hong Thu: 300.000 đồng; Huynh Hoang Yen: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; giup do chau Dang Van: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; Le Quoc Thai: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Van Long: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngan: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Dam Van Tuan: 5.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Hoang Phuong Duy: 1.000.000 đồng; Nguyen Hoang Quang Thai: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Long: 100.000 đồng; Nguyen Thi Y Lan: 500.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 100.000 đồng; ban doc: 170.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Thuy: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; giup do chau Dang Van: 200.000 đồng; Ibft giup do chau Dang Van: 500.000 đồng; giup do chau Dang Van: 1.000.000 đồng; ong Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Lieu: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Thi Hong Diem: 500.000 đồng; Pham Thi Thu Hong (Q.3, TP.HCM): 250.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ong Khoan: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Tan Phat: 100.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Dang Thi Thu Loan: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; cu ba Bui Thi Viet: 5.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Trong Hai: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Phuong: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ta Thi Van: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Trần Linh Chi- Quảng Trị (nhân vật được đề cập trong bài viết Ước mơ dang dở của một nữ sinh viên trên Thanh Niên ngày 3.1.2023)

Đỗ Xuân Ba (219/22A1Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Thành Vân, Thúy Vi, Kim Dung (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 2.000.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.