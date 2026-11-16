Những tấm lòng vàng 15.11.2026

Cô Tâm (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Hồng Châu (562 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Thành Vân, Kim Dung, Thúy Vi (cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.500.000 đồng; Đỗ Hồng Hạnh (356 Hoàng Diệu, TP.Ban Mê Thuộc, Đắk Lắk ): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.12, TP.HCM): 300.000 đồng; gia đình Tú - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Mít (TP.Đà Nẵng): 2.000.000 đồng; Dan (TP.Đà Nẵng): 2.000.000 đồng; Damian (TP.Đà Nẵng): 2.000.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; bạn đọc NN (P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai): 1.000.000 đồng; Nguyễn Đình Tấn (249 Thống Nhất, Nha Trang): 500.000 đồng; chú Tuấn (Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang): 300.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng;

Chuyển khoản: Huynh Van An: 2.000.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 1.000.000 đồng; Tran Van Thang: 500.000 đồng; Ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Tien Dung: 100.000 đồng; Do Cao Tri: 300.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 200.000 đồng; Le Viet Quan: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 4.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 2.000.000 đồng; Tran Le Phuoc Tho: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Ba Thuan Va Ba Que (Ho Hoai Trang Ct): 400.000 đồng; Tran Van Su: 500.000 đồng; Ha Van Khanh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 500.000 đồng; Tran Van Huyen: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Huu Loc: 500.000 đồng; Le Minh Vinh: 1.000.000 đồng; Lvty - Cto: 500.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Nguyen Huynh Bao Anh: 300.000 đồng; Nguyen Nghia: 100.000 đồng; Vien Thi Thuy Hanh: 200.000 đồng; Nguyen Lam Khanh: 300.000 đồng; Phan Thi Dung: 100.000 đồng; Ta Vinh Anh: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Thu Van: 200.000 đồng; Pham Duc Tien: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Bui Thi Nuong: 1.200.000 đồng; Bui Minh Tri: 500.000 đồng; Le Thi Nhung: 500.000 đồng; Ban doc: 200.000 đồng; Mai Cam Tu: 200.000 đồng; Pham Quach Tran Tran: 200.000 đồng; Hong Choi Linh: 1.000.000 đồng; Tran Thi Tuyet Mai: 500.000 đồng; Hoang Vi Thuy: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng. (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.