Những tấm lòng vàng 26.10.2026

Nguyễn Thị Hoàng (173 Cao Đạt, P.1, Q.5, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Đỗ Thế Vinh (Q.2, TP.HCM): 3.000.000 đồng; Tôn Nữ Phương Anh (74 Trần Thủ Độ, Q.Tân Phú, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Mỹ Huệ (Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Miên (khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức): 500.000 đồng; Cô Năm (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Bé Bỳ (53 Phùng Khắc Khoan, Q.1, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; bạn đọc NN (P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai): 500.000 đồng; gia đình Tùng - Thảo (224 (L2) CC Thanh Niên, Bàu Cát 2, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Đỗ Hồng Hạnh (356 Hoàng Diệu, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk): 200.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang): 300.000 đồng; Hưng Đạt (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng;

Chuyển khoản: ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Hong Hoa: 500.000 đồng; Nguyen Tien Dung: 100.000 đồng; Vo Thi Nguyet Minh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Khanh My: 2.000.000 đồng; Do Cao Tri: 300.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 100.000 đồng; Kinh Qui Binh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Long: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 3.000.000 đồng; Tran Si Nguyen Sa: 100.000 đồng; Ha Van Khanh: 500.000 đồng; Lvty - Cto : 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Vu Huy Quoc Bao: 500.000 đồng; Ba Thuan Va Ba Que (Ho Hoai Trang Ct): 200.000 đồng; Do Thanh Phong: 50.000 đồng; Du Tuyet Hanh: 1.000.000 đồng; Le Hung Truong: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Doan Kim Phat: 200.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Le Vinh Tho: 300.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Bui The Anh: 800.000 đồng; Cao Van Len: 2.000.000 đồng; Nguyen Lam Khanh: 300.000 đồng; Truong Minh Hoang: 1.000.000 đồng; Phan Van Tam: 200.000 đồng; Pham Thi Thu Cuc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Dang Minh: 200.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Tran Van Tuan: 200.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Thai Ngoc Long: 300.000 đồng; Tran Thi Thu Van: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; Nguyen Giang Nam: 500.000 đồng; Ban doc: 200.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 300.000 đồng; Tran Van Thong (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 100.000 đồng; Nguyen Van Huong: 200.000 đồng; Nguyen Van Huong: 200.000 đồng; Bui Minh Tri: 500.000 đồng; Cao Thi Cuc Hoa: 300.000 đồng; Ngo Hong Son: 200.000 đồng; Duong Thi Phuong Mai: 800.000 đồng; Le Thi Hong Diem: 400.000 đồng; Nguyen Thi Ha Nam: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Nguyen Ha My Hanh: 5.000.000 đồng; Mai Hoang Phong: 100.000 đồng; Danh Xuan Nhien: 1.000.000 đồng; Ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Anh: 300.000 đồng; Huynh Cong Su: 200.000 đồng; Anh Dao Tay Ninh: 200.000 đồng; La Dac Quang: 100.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng; Nguyen Quang Dat: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Cuc: 50.000 đồng; Truong Thi Mai Tram: 200.000 đồng; Pham Thanh Nhan: 150.000 đồng; Nguyen Dang Duy: 500.000 đồng; Nguyen Anh Thu: 100.000 đồng; Dang Xuan Nguyet: 200.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 300.000 đồng; Tran Viet Huy: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Tru Gian: 100.000 đồng; Doan Duc Minh: 300.000 đồng; Pham Hoang Huyen Tran: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Trong Nghia: 200.000 đồng; Tran Thi Anh Dao: 300.000 đồng; Huynh Nguyen Thanh Nguyet: 500.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang (Huynh Phuong Thao Ct): 300.000 đồng; Tran Thi My Ngoc: 500.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Diep: 700.000 đồng; O Phuoc (Q.7, TP.HCM) (Phan Thi Thu Ha Ct): 200.000 đồng; Lam Yen (Duong Bich Thuy Ct): 600.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Vien Huynh Tinh Nhu: 500.000 đồng; Quan Thanh Phong: 300.000 đồng; Chu Sieu (Dang Mai Quang Duc Ct): 400.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Thi Minh Tuyen: 200.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Phan Thi Thu Huong: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Dang: 2.000.000 đồng; Doan Viet Du: 300.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hue (Nguyen Thi Thanh Thao Ct): 1.000.000 đồng; Phan Cong Han: 200.000 đồng; Vo Viet Tien: 2.000.000 đồng; Tran Phuong Thao: 3.000 đồng; Bui Cong Khanh: 300.000 đồng; Huynh Thanh Vung: 200.000 đồng; Nguyen Hong Phuong: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Ho Dac Minh: 300.000 đồng; Pham Ha Vinh Phuc: 100.000 đồng; Vo Thi Cam Nhung: 200.000 đồng; Nguyen Hai Duong: 500.000 đồng; Nguyen Quoc Vinh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Suong: 1.000.000 đồng; Luong Thi My Kieu: 1.000.000 đồng; Le Tien Phat: 50.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Huong: 1.000.000 đồng; Thai Truong Thuc Anh: 400.000 đồng; Nguyen Thi Be: 20.000 đồng; Nguyen Phan Hoa: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 10.000 đồng; Lam Kha Ai: 100.000 đồng; Dang Ton Nu Tuong Thuy: 500.000 đồng; Phan Van Niem Va Tan Thinh: 100.000 đồng; Nguyen Thi Quynh Huong: 300.000 đồng; Quach My Ngoc: 250.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Anh Phat (Nguyen Thi Huong Nguyen Ct): 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Lan Anh: 2.000.000 đồng; Dang Vu Lan: 500.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 200.000 đồng; Cao Thi Thanh Truc: 500.000 đồng; Nguyen Quoc Du: 2.000.000 đồng; Trong Hai: 350.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Dao Thanh Truong: 100.000 đồng; Gia Dinh Cu Ba Bui Thi Viet (Huynh Phuong Thao Ct): 2.000.000 đồng; Pham Quoc Dung: 200.000 đồng; Tran Thi Quynh Nhu: 300.000 đồng; Cao Ngoc Minh: 300.000 đồng; Le The Vinh: 50.000 đồng; Vu Thi Huong: 300.000 đồng; Hong Xuan (TP.Thu Duc) (Pham Truong Son Ct): 1.000.000 đồng;

Giúp đỡ em Nguyễn Trọng Nguyên - Hậu Giang cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết: Mồ côi cha mẹ, nam sinh viên gồng gánh nuôi 2 em nhỏ trên Thanh Niên ngày 21.12.2024):

Cô Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Bảo Huy (TP.HCM): 200.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Đỗ Hồng Hạnh (356 Hoàng Diệu, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk): 200.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; Anh Phong (Nha Trang): 500.000 đồng;

Chuyển khoản: ban doc: 2.000.000 đồng; Ho Dac Minh: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Thanh: 1.000.000 đồng; Phan Hoai Thuong: 50.000 đồng; Nguyen Hoang Vinh Vuong: 200.000 đồng; Nguyen Hong Phuong: 100.000 đồng; Nguyen Hieu Nghia: 100.000 đồng; Vo Nguy Duy Nhan: 1.000.000 đồng; Nguyen Anh Thu: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thu Phong: 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng; Nguyen Tran Phuc Vien: 200.000 đồng; Tran Kim To: 50.000 đồng; Nguyen Thi Anh: 300.000 đồng; Phan Thi Thu Huong: 200.000 đồng; Nguyen Tan Vuong: 500.000 đồng; Le Thi Thu Suong: 300.000 đồng; Ngo Quang Manh (123 Ngo Tat To, P.22, Q. Binh Thanh, TP.HCM): 1.500.000 đồng; Hoang Doan Bao Son: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Quoc Thinh: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Uyen: 80.000 đồng; Ba Thuan Va Ba Que (Ho Hoai Trang Ct): 200.000 đồng; Ly Thi Ngoc Suong: 300.000 đồng; Le Dat Quang: 200.000 đồng; Tran Huu Loc: 500.000 đồng; O Phuoc (Q.7, TP.HCM) (Phan Thi Thu Ha Ct): 200.000 đồng; Tran Lai Tam Trung: 2.000.000 đồng; Tran Thi Giang Tan: 500.000 đồng; Le Minh Vinh: 1.000.000 đồng; Pham Le Ngoc Khang: 200.000 đồng; Duong Minh Triet: 500.000 đồng; Phan Quoc Cuong: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 200.000 đồng; Pham Nguyen Vinh Quang: 100.000 đồng; Tran Dinh Hon: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Vu: 500.000 đồng; Dinh Thi Kim Huong: 500.000 đồng; Nguyen Quoc Vinh: 500.000 đồng; Dang Thi Thu Ha: 500.000 đồng; Chau Thanh Ha: 300.000 đồng; Mai Thi Tuyet Thanh: 700.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 3.000.000 đồng; Ngo Dich Khang: 500.000 đồng; Nguyen Hai Ninh: 100.000 đồng; Nguyen Viet Cuong: 1.000.000 đồng; Dang Diem Phuong: 500.000 đồng; Ha Van Khanh: 500.000 đồng; Le Tien Phat: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ba Nguyen Thi Thanh (Nguyen Thi Le Xuan Ct): 300.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 30.000 đồng; Nguyen Thi Ha Nam: 100.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Tran Phuong Thao: 9.500 đồng; Nguyen Trung Hieu: 1.000.000 đồng; Ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Hoan: 500.000 đồng; Nguyen Huynh Bao Anh: 300.000 đồng; Chu Tam Khoe (Cu Chi) - Nguyen Thai Khoe: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Que Lam: 200.000 đồng; Lam Kha Ai: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang (Huynh Phuong Thao Ct): 300.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8) - Le Thi Le Chi: 200.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 100.000 đồng; Ngo Kim Loan: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 10.000 đồng; Quach My Ngoc: 250.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Lam Ngoc An: 400.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 200.000 đồng; Tran Ngoc Thinh: 100.000 đồng; Nguyen Quoc Du: 1.000.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Huynh Thi Thanh Truc: 500.000 đồng; Tran Trong Hai: 400.000 đồng; Chu Thi Hien: 50.000 đồng; Gia Dinh Cu Ba Bui Thi Viet (Huynh Phuong Thao Ct): 2.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.