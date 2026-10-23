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    Những tấm lòng vàng 23.10.2026

    Ban CTBĐ
    Ban CTBĐ
    Giúp đỡ em Nguyễn Ngọc Trinh - Trà Vinh cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết: Con muốn sống: Mẹ cầm cố nhà vẫn không đủ ghép tủy cứu con ung thư trên Thanh Niên Online ngày 7.12.2024):

    Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Hà Hồng Phước (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; Đỗ Hồng Hạnh (356 Hoàng Diệu, TP.Ban Mê Thuộc, Đắk Lắk): 200.000 đồng;

    Chuyển khoản: Nguyen Phuoc Le: 200.000 đồng; Le Thi Phuong Dung: 100.000 đồng; Vo Thi Nhut Ly: 500.000 đồng; Huynh Dang Minh: 50.000 đồng; Nguyen Van Bac: 1.000.000 đồng; Nguyen Quang Hoan: 50.000 đồng; Hoang Kim Phuong: 100.000 đồng; Hoang Thi Huong Giang: 50.000 đồng; Ta Tan: 1.000.000 đồng; Tong Van Khang: 50.000 đồng; Vo Phuc Le: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Long: 500.000 đồng; Bui Thi Duy Khuong: 200.000 đồng; Luong Ngoc Tram Anh: 100.000 đồng; Luu Quoc Minh: 500.000 đồng; Nguyen Huu Tan: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Trong: 300.000 đồng; Truong Quang Dai: 200.000 đồng; Nguyen Van Son: 2.000.000 đồng; Tieu Hai Ngoc Yen: 100.000 đồng; Nguyen Thi Kim Thuy: 200.000 đồng; Pham Xuan Tho: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hong Thai: 300.000 đồng; Tran Dinh Tri Tai: 500.000 đồng; Truong Van Hung: 50.000 đồng; Tran Van Duyen: 200.000 đồng; Huynh Van Khoan: 500.000 đồng; (còn tiếp)

    Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

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