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    Những tấm lòng vàng 21.10.2026

    Ban CTBĐ (Cẩm Nhi)
    Ban CTBĐ (Cẩm Nhi)
    Giúp em Nguyễn Gia Kiệt - Trà Vinh cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết: Mong có tiền chữa bệnh cho con 6 tháng tuổi trên Thanh Niên ngày 30.11.2024):

    Chuyển khoản: Nguy Xuan Huong: 500.000 đồng; Tran Thanh Huyen: 100.000 đồng; Lam Thi Thanh Thao: 500.000 đồng; Hoang Doan Bao Son: 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng; Nguyen Dang Duy: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Truc: 500.000 đồng; Pham Ngoc Hien: 300.000 đồng; Pham Kim: 500.000 đồng; Chau Nguyen Thanh Ngan: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Khanh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Mong Truc: 200.000 đồng; Nguyen Kim Ngan: 50.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Nhung: 240.000 đồng; Hoang Duy Khanh: 200.000 đồng; Tran Kim Yen: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Quoc Khuong: 100.000 đồng; Le Hoang Thien Vu: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Chau: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thu Phong: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Huong: 200.000 đồng; Pham Ngoc Anh Dao: 300.000 đồng; Doan Viet Du: 500.000 đồng; Ha Tan Phuc: 200.000 đồng; Tran Hung Quoc Bao: 100.000 đồng; Vo Van Hong: 200.000 đồng; Tran Trung Nghia: 500.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 300.000 đồng; Pham Thi Tuong Vi: 300.000 đồng; Le Thi Truc Yen: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Cam Truc: 100.000 đồng; Lam Kha Ai: 100.000 đồng; Pham Van Khoi: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hoang Anh: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Nu: 300.000 đồng; Tra Hoa Dang: 200.000 đồng; Ngo Thi Thuy Truc: 100.000 đồng; Nguyen Duc Tam: 500.000 đồng; Trinh The Anh: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Phan Thanh Phuong: 500.000 đồng; Phan Viet Ngan Ha: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hai Quynh: 5.000.000 đồng; Pham Quang Tanh: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Tuan Anh: 200.000 đồng; Banh Hoang Lam: 500.000 đồng; Le Duc Hau: 200.000 đồng; Le Phuoc Khang: 200.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Thai Quang Hieu: 300.000 đồng; Dang Quoc Minh: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Huynh Tan Vu: 250.000 đồng; Huynh Thi Chin Chang: 1.000.000 đồng; Dang Diem Phuong: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 2.000.000 đồng; Ban Doc: 200.000 đồng; Ha Thuc Hien: 200.000 đồng; Ha Van Khanh: 500.000 đồng; Nguyen Tien Dung: 100.000 đồng; My Thi Nhan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Bach Van: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Phan Ngoc Tien: 200.000 đồng; Cao Thi Quynh: 200.000 đồng; Phan Thi Thuy Trang: 200.000 đồng; Nguyen Lam Khanh: 200.000 đồng; Cao Van Len: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vien Thi Thuy Hanh: 200.000 đồng; Gia Chien Vy (Do Thi Oanh Ct): 20.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Kim Anh: 70.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Uyen: 88.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Van Manh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Thi Hanh: 100.000 đồng; Nguyen Bich Hoan: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Le Nguyen Hoang Vu: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Nguyen Van Hung: 500.000 đồng; Nguyen Quang Vinh (Le Ha Son Van Quoc Huy Ct): 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Ban doc: 100.000 đồng; Dao Huu Viet: 1.000.000 đồng; Giap Thi Ly: 100.000 đồng; Vo Thi Nhu Mai: 1.000.000 đồng; Le Tien Phat: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; Nguyen Viet Cuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ngo Dinh Nguyen Hien: 600.000 đồng; Nguyen Thanh Long: 500.000 đồng; Duong That Dung: 200.000 đồng; Le Van Ngoc Trung: 200.000 đồng; Le Manh Hung: 200.000 đồng; Lam Thi Phuong Thanh: 500.000 đồng; Cong Ty Tnhh Giai Phap Phan Mem Tuong Minh - Tma: 3.000.000 đồng; Truong Minh Thanh: 50.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Tran Thanh Son: 300.000 đồng; Phan Thi Duyen: 100.000 đồng; Lam Ngoc An: 250.000 đồng; Phan Thanh Tung: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Phan Van Minh Khoi: 100.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 15.000 đồng; Nguyen Duc Tho (P.Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, TP.HCM): 200.000 đồng; Cong Ty Tnhh Giai Phap Phan Mem Tuong Minh: 3.000.000 đồng; Nguyen Tan Thinh: 1.000.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; Trong Hai: 400.000 đồng; Nguyen Thanh An: 500.000 đồng; Huynh Le Viet Tan: 100.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Nguyen Viet Hung: 100.000 đồng; Ba Thuan Va Ba Que (Ho Hoai Trang Ct): 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 10.000 đồng; Tran Van Thong (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Nguyen Quang Thuy Linh: 250.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 50.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang (Huynh Phuong Thao Ct): 300.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 100.000 đồng; Gia Dinh Cu Ba Bui Thi Viet (Huynh Phuong Thao Ct): 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

    Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

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