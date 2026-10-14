Những tấm lòng vàng 14.10.2026

Giúp chị Nguyễn Thị Thương - Nghệ An (nhân vật được đề cập trong bài viết: Hoàn cảnh khốn khó của người mẹ góa bị hư thận trên Thanh Niên ngày 19.11.2024):

Chuyển khoản: Truong Dai Loc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Ong Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM (Lu Chi Quay Ct): 300.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Le Thi Thanh Mai: 300.000 đồng; Ong Nguyen Son Thuy Hung (Nguyen Hoang Long Ct): 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Phung: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Ngoc: 300.000 đồng; Hoang Cong Tuan: 100.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Chi Loc - Phan Tan Dat: 1.000.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 300.000 đồng; Nguyen Tran Thanh Thao: 1.000.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8): 100.000 đồng; Quynh Usa (Nguyen Thi Boi Thi Ct): 2.500.000 đồng; Le Thi Nu: 1.500.000 đồng; Nguyen Do Van Anh: 500.000 đồng; Pham Ha Vinh Phuc: 100.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Cao Pham Ha Giang: 100.000 đồng; Nguyen Tan Thinh: 1.500.000 đồng; Chu Canh: 500.000 đồng; Nguyen Duc Tho (P.Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyen Minh Phong: 500.000 đồng;

Giúp em Lê Minh Thoại - Vĩnh Long (nhân vật được đề cập trong bài viết: Cậu bé 5 tuổi mồ côi cha mẹ trên Thanh Niên ngày 26.11.2024):

Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Tôn Nữ Thuấn Anh (Quán Hỷ California): 1.000.000 đồng; Hoàng Bách Tùng (224 (L2) CC Thanh Niên, Bàu Cát 2, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Tôn Nữ Phương Anh (74 Trần Thủ Độ, Q.Tân Phú, TP.HCM): 500.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang): 300.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang): 300.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng;

Chuyển khoản: Pham Thi Thu Hong (Q.3) (Nguyen Hong Anh Ct): 250.000 đồng; Pham Thi Kim Tam: 2.000.000 đồng; Ban doc: 200.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Hong Son: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Truong Vu Hanh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Nguyen Duy Thai: 100.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thuy Truc Linh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Kieu Mai: 200.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 200.000 đồng; Dang O Thanh Huy: 500.000 đồng; Nguyen Thi Lan Anh: 100.000 đồng; Luu Thi Khang: 500.000 đồng; Bui Minh Tri: 500.000 đồng; Nguyen Thi Anh: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Le Thi Hoang Diem Thuy: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Xuan Trinh: 500.000 đồng; Tran Ngoc Nhan: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 1.000.000 đồng; Vo Nu Tuong Loan: 200.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 100.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 10.000 đồng; Lam Kha Ai: 200.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Pham Tu Long: 50.000 đồng; Nguyen Truong Anh Thy: 100.000 đồng; Ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Van Ngoc: 300.000 đồng; Gia Dinh Cu Ba Bui Thi Viet (Huynh Phuong Thao Ct): 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Nguyen Phuoc Diem Trang (Q.6, TP.HCM): 200.000 đồng; Tran Thi Kieu Diem: 300.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 30.000 đồng; Nguyen Thi Kim Phung: 1.000.000 đồng; Pham Ha Vinh Phuc: 100.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang (Huynh Phuong Thao Ct): 500.000 đồng; Le Van Ngoc Trung: 200.000 đồng; Cong Ty Tnhh Giai Phap Phan Mem Tuong Minh - Tma: 3.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Thanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Duc Tho (P.Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, TP.HCM): 200.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 200.000 đồng; Le Ngoc Lanh: 100.000 đồng; Bui Thi Thanh Phuong (Q.10, TP.HCM) (Ta Thi Phuoc Hoa Ct): 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 10.000 đồng; Trong Hai: 500.000 đồng; Nguyen Minh Phong: 500.000 đồng; Quy Thien Tam: 10.000.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng;

Giúp em Nguyễn Gia Kiệt - Trà Vinh cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết: Mong có tiền chữa bệnh cho con 6 tháng tuổi trên Thanh Niên ngày 30.11.2024):

Cô Năm (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Tôn Nữ Thuấn Anh (Quán Hỷ California): 1.000.000 đồng; Hoàng Bách Tùng (224 (L2) CC Thanh Niên, Bàu Cát 2, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Dung (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Tôn Nữ Phương Anh (74 Trần Thủ Độ, Q.Tân Phú, TP.HCM): 500.000 đồng; Phan Thị Như Anh (Q.5, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng;

Chuyển khoản: Nguyen Nhat Tai: 500.000 đồng; Tiffany Va Gia Dinh (Nguyen Thi Kim Phung Ct): 2.000.000 đồng; Le Ngoc Lanh: 100.000 đồng; B N - Le Thi Hong Diem: 400.000 đồng; Nguyen Thi Ha Nam: 100.000 đồng; Giang Hong To Nga: 500.000 đồng; Luu Thi Ngoc Kim: 700.000 đồng; Bui The Hai: 200.000 đồng; Le Thi Kim Loan: 200.000 đồng; Nguyen Ha My Hanh: 2.000.000 đồng; Le Ngoc Bich Tram: 100.000 đồng; Nguyen Le Sa: 100.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.